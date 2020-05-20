台灣淪為「電信詐騙」的世界發源地，及發揚光大的基地，其來有自，人性的敦厚，易相信別人，是基本原因，其次法治不彰，輕縱犯罪，變相鼓勵僥倖非法圖利，是為添材助焰之勢。示意圖／Pixabay

一丶二年前喧騰全台的「電信詐騙案」，由於台灣歹仔行騙遍及全世界各角落（當然也包括台灣本身），東窗事發後，地主國多把台灣歹徒遣送至中國，台灣為了形式「主權」，不得不裝模作樣抗議一番，結果可想而知。國人礙於所謂「主權」不好反對，其實心裡頭巴不得這些歹徒，都送到中國去關個十年以上，「吃飯配粗鹽」，大快人心。

政府眼看太不成體統，修正組織犯罪防制條例，把電信詐騙亦可視為組織犯罪從重追究，一時間，是有收到壓制效果，然日久生頑，上有政策，下有對策，近來電信詐騙風又熾烈起來了，日前社民黨台北市議員苗博雅網路購買「愛瘋」，被詐騙1萬3千元乙案起訴案，金額雖少，卻是死灰復燃具體而微的徵象，原因值得探討。

台灣淪為「電信詐騙」的世界發源地，及發揚光大的基地，其來有自，人性的敦厚，易相信別人，是基本原因，其次法治不彰，輕縱犯罪，變相鼓勵僥倖非法圖利，是為添材助焰之勢。眾之所知，一樣是同性質的電信詐騙案，在中國一般是十年徒刑起跳，在台灣，則是數月徒刑，還多可易科罰金，根本是一本萬利的「好康」勾當，不幹白不幹。以前農業社會，是所謂「飢寒起盜心」，當今浮華工商社會，變成「一切向錢看」，所以致之。

法治不彰 騙案橫行

苗博雅算是幸運的，用1萬3千元，做了一個讓大眾警惕的示範，對社會大有貢獻。但有更多的不幸者，一生積蓄（甚至棺材本）都莫名其妙消失了，不敢相信人性鄙陋至此，但仔細探究原因，詐騙集團「魔高一丈」是主因，專司犯罪偵查的警調檢怠惰，和負責審判的法官的「婦人之仁」，也在在脫不了關係。

試舉二實例，都發生在筆者身邊親友上，一是標準的「猜猜我是誰」，亂槍打鳥藉故已更改手機電話，埋下詐騙伏筆，受訊者如信之，已入其殻矣！以向人頭收購的郵局劃撥或儲金帳號，詐騙10萬元，案發後，警方固循線查獲出借郵局帳戶者，以「協助詐欺」移送法辦，再往上追溯上手，該人頭帳戶雖有供出「上手」，但檢察官傳訊因案在監的嫌犯，該人一口否認，甚至說不認識該人頭，於是，檢察官因而「不起訴」結案，受害人申請「再議」，亦被駁回。

説來奇怪，該提供郵局帳戶的人頭，若不是受「上手」所指使或誘騙，又何必無緣無故牽扯指認該「上手」涉案？豈非甘揹負「誣告」罪名而指認，況指認有名有姓丶有交付帳號密碼之時地物，檢察官不查，僅以涉嫌人否認，就以「證據不足」而予不起訴處分？一個牽連十數人的詐騙案，就此劃下句點，人頭帳戶以「協助詐騙」判刑六個月，得易科罰金結案！此案實嚴重違反「論理法則」和「經驗法則」。

檢察官為何不再追查下去？一句話：「太麻煩了」，還要指揮警調就相關案情進一歩廣泛偵查，抽絲剝繭，更要進一歩往上發展，追查幕後藏鏡人，是相當曠日費時的工作，又徒增自身工作壓力，不如在「源頭」就設下「斷點」，一案一人，頗符合古人所謂「鋸箭法」，豈不是已對職務有所交待，又輕鬆愉快？至於被害人和國家法益，那是六法全書的規定吧！

警檢辦案不力助漲騙風

叧一個案子更離譜，也是標準的「猜猜我是誰」，歹徒在上午上班時間，冒用某親戚兒子的名義，打手機給姑姑：「姑姑，我貨款調度差30萬元，請幫忙一下好嗎？」在公家機關服務的姑姑，正忙的不可開交，一下子不假思索就答應，但手邊無現金，為了姪兒的「信用」，還很「家婆」去電在別縣市的姐姐代墊，也是寄到郵局「陌生的女生名字」帳戶中。她時至中午休息時間，回憶起來，開始覺得怪怪的，電訊親戚本人查證，並無改電話和調頭寸之事，急忙打165，165並不馬上連繫郵局止付，要求滙款人親至派出所正式報案和做筆錄，警方才能據以「暫時凍結」，一番折騰下來，已被郵局提款機領走15萬元，託郵局提款機每日有15萬提款限額之賜，保住了另外15萬元。

數個月後，匯款的姑姑，收到了高雄地檢署處分書，內容是對該案提供郵局提款卡和密碼的「提供人」某某小姐，予以不起訴處分，某某小姐據信為宜蘭蘇澳海軍基地之官兵（戸籍地為高雄，通訊處為蘇澳郵政信箱），理由是該小姐供稱因需資金調度，看廣吿連絡民間貸款者，對方要求提供郵局卡片及密碼，以供信用查核之用，通過查核後，即能核撥貸款。她信以為真，又自認郵局帳戶並無存款，並不怕被盜領，於是將提款卡和密碼以快遞方式，寄至台北市某超商給對方，想不到換來警察上門偵查和檢察官偵訊，她強調自己也是「受害人」。

承辦該案檢察官聼信涉嫌人的辯白，認為她雖已成年，但涉世未深，可能被詐騙集團所利用，本身並無詐欺的動機和行動，故全案予不起訴處分。於是，一個可能牽連甚廣的電信詐欺案，就以無人被追究而結案！

在以上兩實例中，一案是法辦了郵局帳戶提供者，判六個月，得易科罰金；叧案是「船過水無痕」。這樣的警檢偵查犯罪的態度，是「得過且過」，只做最起碼的偵辦，再來都是被害人要自認倒楣的事了。另個角度，「魔高一丈」，犯罪集團手法愈來愈高明，很會製造「斷點」，防止循線偵破。苗案的苗博雅議員說的好，現在司法對詐騙案，大多只能追到犯罪案的最細末端，而淪落最末端通常多是基層的「艱苦人」，只能追懲他們，而放任背後的犯罪集團，這樣的司法是沒有意義的。

由上面三個案子來看，其實是三個規模可能不小的犯罪集團集體犯罪的態樣，但偵查實際結果，追究了二個提供提款卡人，另個不起訴，這樣的成績和效能，難道要教納稅人給警調檢60分的及格分數嗎？還有輕判犯罪集團的法官們，立法院修正組織犯罪防制法，是修假的嗎？為什麼人民要不是基於顧慮「主權」的大帽子，私下都恨不得把詐騙集團份子送到中國去「以牙還牙」呢？所有負責治安的有司人員，午夜夢廻，難道不能無愧於心，還是依然好官自我為之？