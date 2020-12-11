這次美國總統大選，表面上看起來是民主制度的亂象，其實這正是民主制度『耙糞運動』的偉大設計。透過有限任期，定期檢驗當權者，其實也同時在檢驗著挑戰者。如果不是這次激烈的選戰，美國長期存在的政策錯誤，和整個國家和政客受到中國全面的統戰收買和滲透，恐怕還會在民主制度的漏洞，和人性弱點的陰暗下繼續沉淪下去，直到中共完全控制美國、打敗美國為止。

川普在2016年得到美國人民的支持，意外打斷了中國和美國一干政客以及唯利是圖的華爾街炒手和網路暴發戶的美夢。那是一次偉大的『耙糞運動』的開始。中共打敗美國的野心和作為，受到川普政府的阻斷。但出賣美國的政客的醜態，和中共滲透收買他們的真相，還沒有完全給暴露出來。這次因為拜登和民主黨不擇手段大規模舞弊，激起人民的憤怒，並讓一些富有正義感和愛國情操的律師、將軍和政治人物站出來，揭發種種膽大包天的舞弊。其中最大最嚴重的，就是被三十個州、兩千多個地區使用的Dominion投票機的舞弊。要不是這次選舉的『耙糞』，恐怕美國所處的亡國危機，還不見得會被人民所認知。而即使如此，不只是民主黨、共和黨很多政客、聯邦和州政府官員和議員，甚至如FBI、CIA、國防部等機要敏感單位都受到物欲或思想的腐蝕。可見中國的陰謀確實打中了美國的軟肋。其實這也無非是利用人性的弱點，和資本主義追求利益的無限貪婪的本質而得逞。秦國丞相李斯建議秦始皇，用大量金銀珠寶收買六國大臣，做為兼併六國的暗黑武器。中國人最擅長的就是這一招。雖是兩千年後的現代美國，依然沒有辦法免疫。

這一次美國總統大選的舞弊，比1977年國民黨在桃園縣長選舉中壢一個投票所的舞弊，不曉得要嚴重幾千倍。那麼一個小地方的舞弊，能激起震撼國民黨政權的『中壢事件』。美國這次駭人聽聞的大規模舞弊，難保不會發生比『中壢事件』嚴重的民變，甚至內戰。但是美國畢竟是制度相當完備的民主國家。現在雖有麥金納尼將軍建議川普宣布戒嚴，中止這次受到中共控制，企圖用舞弊顛覆美國政府和選舉制度的選舉。國家情報總監雷克里夫就聲明這次選舉，受到外國的干預，必須查明舞弊情形，才能決定選舉結果。廣泛的舞弊案件先不去說它。對於系統性大規模操作的舞弊的Dominion則必須深入追究。在深入了解Dominion的背景之後，就會發現這家公司是屬於中共的公司。並驚訝地發現一個『深層政府』的存在。

收購Dominion的是紐約私募基金Staple Street Capital，而Staple Street Capital的資金來自瑞銀證券。瑞銀證券則是王岐山控制的公司，明擺著有75%以上的股份屬於中國幾家公司。Staple Street Capital的主席是William Kennard，以前任職於私募基金Carlyle Group（1987成立）。這個公司屬於布希家族，而金融大鱷索羅斯在90年代成為合夥人。William Kennard在歐巴馬和克林頓政府都受重用，也曾當歐盟大使。1997–2001當聯邦通訊委員會主席，主掌美國傳媒和通訊。且是前國務卿John Kerry顧問團成員。2020年11月且當AT&T主席，壟斷美國通訊市場，且兼併華納兄弟，間接控制了旗下CNN和無數個電視廣播媒體。這個深層政府跨越共和黨和民主黨政府，跨越中國到美國，跨越金融到傳媒，今天讓我們看到川普和美國面對的是怎麼樣的一股勢力。

中國勢力滲透美國各階層

中國利用美國華爾街的金融市場的漏洞，讓很多空殼公司在美國上市吸取資金。這些公司的財報不是經過美國嚴格審計的財報，而是在中國所做的假財報。這還不是最致命的。最荒謬的是讓中共軍工相關的企業，在美國上市吸金，幫助中共發展軍武科技，反過來威脅美國安全。如果這不是賣國，甚麼才叫賣國。最近有一個叫翟東升的，得意忘形說溜嘴，證實了中共二十年來無論多大的事情，兩個月內就一定能搞定美國。因為中共在美國上層有人。直到川普上台才搞不定。他還很得意地暗示說現在好了，拜登要上台了。大家聽懂了嗎？這個翟東升不是普通的基金經理人，他是『中共對外戰略研究中心』副主任兼秘書長、『人民大學』副校長、院長、『人民大學國際金融關係學院』院長。他並且是習近平的最佳智囊，從他口中還證實了中國幫杭特拜登建立基金。這又是深層政府的冰山一角。不只是川普，美國人面對的正是這樣的深層政府。

川普2016上台以後，對被中共滲透腐蝕得千瘡百孔的美國，開始補破網。除了改革不公平的貿易和知識產權的竊取，並對不公平的網路平台如微訊和抖音加以制裁之外，還限制華為和中芯的營業。也對假文化交流，行間諜滲透之實的『孔子學院』加以關閉。共和黨和民主黨的議會，也發現了中共的統戰陰謀而開始對中共採取圍堵政策。美國已經看清楚中國笑裡藏刀的交流，其實是包藏禍心的戰爭行為。現在再也不怕撕破臉了。最近美國國務院繼先前已經宣布的，限制共產黨員的簽證和居留，進一步宣布對中共統戰部官員實施制裁禁止入境。蓬佩奧並宣布禁止：竊盜和發佈個人資訊、威脅或使用人身暴力、間諜活動、破壞國內政治事務、干預學術自由、干預商業活動。並將中共黨員及其家屬的簽證從十年改為一個月，而且只能單次入境。國務院還宣布終止五個交流計畫：政策制定人士中國教育旅行計畫、美中友誼計畫、美中領導者交流計畫、美中跨太平洋交流計畫和香港教育與文化計畫。這些都不是對等的交流，而是完全由中共資助和營運，作為中共宣傳工具的計畫。為了防範工業間諜，和務使中國軍工企業透明化，川普最近簽署一項命令，限制美國公司和個人投資與中國軍方有關的公司。全球指數股市行業領導者富時羅素（FTSE RUSSELL）就根據這項命令剔除包括海康威視、中國鐵建、中國航天等八家中國企業股票。中國在美國偷強拐騙的好日子應該結束了。



近日美國國務院國務卿蓬佩奧進一步宣布對中共統戰部官員實施制裁禁止入境，也禁止：竊盜和發佈個人資訊、威脅或使用人身暴力、間諜活動、破壞國內政治事務、干預學術自由、干預商業活動。圖／擷自美國國務院flickr

不只美國，現在澳大利亞通過禁止對華友好法律。其具體內容是：禁止其他地方政府與中國發展經濟關係法律、中央政府將有權廢止包括州政府乃至更基層的地方政府以及公立大學與中國簽訂的一切涉及貿易合作、基礎設施建設、旅遊文化合作、科學衛生以及教育領域的協議。

由此看來，美國和澳大利亞都是深受中共交流之害後，痛定思痛，才會做出這樣嚴厲的補救措施。對受到中共假交流之名，而行滲透統戰之實的被害者台灣來說，不管是執政黨也好，或在野的各政黨也好，不知道有何感想、有何對策？對那些有呂布的體力和董卓的權勢，卻能夠忍受得了貂蟬的色誘的政客，我真的是既同情而又敬佩萬分的！