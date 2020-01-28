2020年大選成為台灣和香港向一國兩制說不的變相公民投票，選舉結果說明了韓國瑜和國民黨維護九二共識、避談反送中的戰略，全面流失青年選票，那是注定敗選的重大失誤。圖／蔡英文選舉辦公室提供

2020年台灣第10任總統暨第15屆立法院立法委員選舉，民主進步黨大勝，再次贏得多數完全執政，蔡英文總統更贏得台灣總統選舉史上空前的最高票817萬票。來勢洶洶的中國國民黨籍高雄市長韓國瑜，原本被黨內期待能夠挾2018年底地方選舉韓流席捲南台灣的氣勢，乘勝追擊，再幫國民黨拿回中央執政權，沒想到韓流急速消風，在這一次區域立委選舉中，把國民黨好不容易贏得執政的各縣市新增選票，又還給了民進黨。被認為是中美兩大國在東亞細亞區域爭雄乃至全球爭霸的具有關鍵性戰略意義的一次戰役，因此蔡英文和韓國瑜之爭被形容成講「英文」的美利堅合眾國和講「國語」的中華人民共和國代理人戰爭。

2019年1月2日中華人民共和國國家主席習近平關於台灣政治地位的一國兩制台灣方案的主張一出，立馬引起台灣朝野譁然，蔡英文立場堅定表示反對，點破所謂九二共識已無各表空間，一國兩制台灣方案就是消滅中華民國，於是蔡英文聲望開始止跌回升，支持度從前一年地方大選結束時的二成多，驟然反彈到三成多。

六四30周年，蔡英文以總統身分接見出席香港市民支援愛國民主運動聯合會與華人民主書院在台北舉辦《中國民主運動的價值更新與路徑探索》國際學術研討會的六四受難者表達慰問與支持，在關於六四平反此一大是大非的普世價值問題上，再贏得國人的讚許，民意支持度逐漸追趕上韓國瑜，到了6月9日，香港爆發反對《逃犯條例》修訂的「反送中」上街抗議，16日200萬人加一人上街，規模之大，前所未見，七一大遊行香港示威者佔領立法會，提出五大訴求，畫面震撼全球，深深感動台灣太陽花世代，蔡英文一如往常，對反送中表達同情和聲援，肯定香港人民有追求自由與民主的權利，但韓國瑜在反送中各個階段的重大事件發生的第一時間，卻都行禮如儀地一再聲稱不了解、不知情，逼急了才輕描淡寫表達關心，明顯迴避各國媒體對其態度與看法的質問，不斷暴露出韓國瑜面對重大價值選擇問題欠缺智慧與決斷力的領導力缺陷，也令人懷疑韓國瑜似乎刻意迎合中華人民共和國，雖說是不願破壞國共間的互信與默契，但從某種程度而言，因拜會中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室而瓜田李下倍受港台各界訾議的韓國瑜，不啻坐實了他不敢「讓中國不高興」。

韓國瑜親中又懼中的刻板印象在反送中事件中迅速成形，立刻衝擊及他的支持度，他和蔡英文之間的支持度走向就是在香港反送中事件爆發後出現了死亡交叉，在此之後，就是如墜崖般地下跌，反送中抗爭始終不停止，就像鬼上身般地如影隨形纏繞著韓國瑜的選情。11月4日，香港科技大學計算機科學及工程學系學生周梓樂在將軍澳參與民眾示威後於尚德邨離奇墜樓死亡，民眾為其於11日發起黎明行動──國殤紀念日罷工、罷課、罷市三罷，香港各公立大學學生響應，香港中文大學遭到香港警察武裝突襲，香港理工大學進而遭到警方圍困，學生死守抵抗，台灣政府宣布協助台灣學生撤離並回台轉學。理大衝突事件有台灣學生涉入，更加引起台灣社會的關注。理大衝突稍戢，香港第6屆區議會議員選舉登場，泛民主派席捲全港，除離島區外，在其餘17區大獲全勝。香港人民面對中華人民共和國通過香港警察展現的國家暴力而毫無懼色，大大鼓舞了台灣反共的民意和民進黨的士氣。

向一國兩制說不的變相公民投票

選後香港出現指責蔡英文對於香港示威者庇護不力的批評，國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主任委員朱立倫出面聲援，聲言支持港人追求民主人權是國民黨一貫的立場，國民黨支持《難民法》立法，以該法庇護香港難民。朱立倫高調聲援香港，被媒體認為是為了挽救香港議題失分，韓國瑜跟進呼籲，但國民黨主席吳敦義卻對此默不作聲，而高調支持香港警察暴力鎮壓的亞洲警察學會兼中華警政研究學會秘書長葉毓蘭卻是國民黨中央提名排名第二的全國不分區立委候選人。事實上，民進黨政府早已依《香港澳門關係條例》第18條規定：「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」，從6月起針對來台向政府求助之香港難民給予協助有所安置。國民黨在香港議題上內部立場各異，左支右絀，無異自曝其短，反而失分。

香港反送中運動因為區議員選舉勝利，得以在體制內開闢戰場，稍作盤整，於是香港社會能量轉向台灣，網路湧現香港人製作的無數催票宣傳廣告，提醒台灣人珍惜手中的總統選票，那是香港人歷經愛與和平佔領中環運動、雨傘革命、魚蛋革命、反送中運動、理大衝突，寫在《香港特別行政區基本法》卻求之而不得的奢望，而四處可見「今日香港，明日台灣」的警語，更一再提醒台灣人，一旦選擇了屈從北京意志、接受一國兩制的總統，東方之珠香港的遭遇就有可能降臨到台灣。

民進黨的最後一波選舉廣告〈大聲說話──兩個世界版〉，訴求台灣與香港只有一張選票的距離，就用的是香港反送中運動暴警鎮壓和台灣日常生活的對比畫面，旁白是蔡英文的聲音：「用你的一票對一國兩制說不」。1月10日蔡英文、賴清德在台北市總統府前凱達格蘭大道舉行的《團結台灣民主勝利》造勢晚會，隨處可見講廣東話、穿戴防毒面罩的香港青年和學生揮舞著「光復香港，時代革命」的黑旗，和群眾一起高喊「蔡英文凍蒜」。

2020年大選成為台灣和香港向一國兩制說不的變相公民投票，選舉結果說明了韓國瑜和國民黨維護九二共識、避談反送中的戰略，全面流失青年選票，那是何其注定敗選的重大失誤，也將預告著國民黨今後的命運。