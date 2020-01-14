1月11日，柏林的陽光，穿過了寒冷的霜霧，閃閃金光灑落大地，這一天註定是美好的。上午11點半，坐落在馬克格拉芬大道35號的台灣駐德國代表處，絡繹不絕地聚集了約300餘德國朋友、台灣僑胞、香港年青人等，代表處的大廳內正在實況轉播台灣總統大選，大銀幕上展示了即時選情，蔡英文總統已遙遙領先近，現場呈現了一派祥和、愉悅、昂揚的激情……

台灣駐德代表處一片歡騰

謝志偉大使與他的助手們，正忙碌地接待來自德國聯邦政界的人士、德國智庫的專家們、及台德學界和新聞界的客人們。據謝大使介紹，於此同時，法國、英國、比利時的台灣代表處與德國一樣，正在實況觀選。

不少嘉賓迫不及待地向謝大使祝賀蔡英文總統勝出！謝大使坦誠地說道：近日來德國的南德意志報、電視一台、法蘭克福匯報，世界報和時代週報等各大媒體，紛紛給出了眾口一詞的預測：蔡英文總統會贏得大選。我這個當局者真不敢這麽去想，雖說眼下的選情，民進黨的選票暫時領先，但我只能這樣對大家說：這只能說明與證明了台灣民主的勝利！

選情勝負毫無懸念，但這場歷史性選舉的勝利背後，又留給台灣人、海峽兩岸、抑或是整個世界什麽樣的思考與疑問呢？現場我們作了一些嘉賓訪談，讓我們一起來一一梳理與解答。

台灣的民主價值得道多助

在德國人眼裏，蔡英文總統是「台灣的梅克爾（Merkel）」，南德意志報曾有這樣命題的文章，足以說明德國人對蔡總統情有獨鐘。當然也不能一概而論，應該說對於本次台灣總統大選，德國的各黨派各界人士，並不只是出於偏好，而是堅持民主價值，才能給予蔡總統更多的尊重與認可。

德國執政的基民盟（CDU）、聯邦國會議員科諾迪西(Axel Knoerig) 說：「我來參加今天的觀選活動，不是在替台灣哪一黨派站隊，而是重在觀察自由民主選舉的制度，這在亞洲是相當重要的政治現象。我雖然認識蔡英文總統，但我也關切國民黨的選情，不管是哪一邊贏得勝利，我認為這都是台灣的自由民主制度健全的表現。」

當問及他誰勝誰負會帶來怎樣的社會影響與效應？科諾迪西議員說：「如果蔡英文再次勝選，那麽在亞洲、華人世界的範圍，人權、新聞自由等一些問題，會受到更多重視。」

基民盟國會議員（Oliver Grundmann）的助手馬立克（Marcel Malik）說：「台灣雖然國家很小，但是它有進步的民主制度，這不僅對於台灣本身、對亞洲與中國來說，都非常之重要。」



約300餘德國朋友、台灣僑胞、香港年青人等，來到代表處的大廳內。圖／作者提供

德國自由民主黨議員（Thomas Hacker）助手鮑許格(Tobias Baeuschke)表示：「在中國『一帶一路』的經濟強勢壓力下，在軍事武力的脅迫下，相信台灣人民的正確選擇，會選舉出得民心的總統。」

柏林每日郵報記者米歇爾•雷(Michael Leh) 說：「對於民進黨獲得勝利，並不覺得驚訝，從近期的選情來看，民進黨很有基礎，尤其是蔡總統的形象與政績都非常出色，在她治理下的台灣民生也很好。」

11日這一天，德國媒體也是破天荒了，世界報、南德意志報、法蘭克福匯報、時代周刊等大報，均齊刷刷的競相報導了台灣大選情況。時代周刊刊文：「蔡英文呼籲更多的國家站出來，承認被中國孤立的台灣共和國，台灣是這個世界不可放棄的一個成員，它願意承擔更多的責任。」

德國智庫外交事務協會（DGAP）的學者狄雨菲(Didi Tatlow) 說：「習近平政府越來越專制與極端，香港回到中國懷抱失敗，中國、台灣、香港，猶如一個凳子的三條腿，現在兩條腿希望走出中國皇權集權的政治陰影，希望與國際大環境大趨勢接軌，這是能夠理解的，也證明了民主的大勝利。」

2020年的台灣總統大選，不能說是絕後，卻是名副其實的空前。一是竟然吸引了舉世關注，成為世界各大媒體的焦點新聞；二是在歐美政界看來，這不再是一場台灣的總統選舉，而是蔡英文與習近平的角逐，套用一句時髦話，是「代理人的政治博弈」；三是隨著蔡英文總統的勝選，台灣的國際支持率與主權地位，仍將持續攀升，得益的是台灣百姓。

韓國瑜敗選一開始便註定

現場大屏幕上的選情顯示，蔡英文始終是一路遙遙領先，與韓的大比分差距，愈拉愈大。韓的敗局不再是話題，人們議論的是他失敗的原因與背景。

德國每日郵報記者米歇爾•雷說：「韓國瑜是不能令人信服的」，估計指的是韓對高雄市民的承諾，一個失信於民的人站出來參選，從一開始便註定了失敗。

德國法院翻譯、台僑張長梅說：「從韓國瑜的背景與表現來看，他能當選高雄市長，已經是社會對他的最大肯定，誰知短短數月後他竟然轉身參加總統競選，顯然底蘊、實力、政績與基礎都差得太遠。」

12日，中國的央視「海峽兩岸」專欄，也有評論韓國瑜敗選原因，也提到了他尚未履行高雄市長競選承諾，又匆匆上陣競選總統，顯然喪失了誠信。其次，說韓的競選語言與模式，盡管走的是庶民路線，卻偏離了社會精英管理層，得不到社會的普遍支持。中國官方媒體，算是第一次輕描淡寫地公開批評了韓國瑜。

事實證明，韓國瑜無論是失信於民，還是庶民路線，憑借口號震天響，紅旗滿天舞，只會贏得一時的掌聲與歡呼，終究蒙騙不了廣大選民，難以贏得民心民意民情。人們時常說：誠信為人之本，以誠取信，以信取勝，失信就是失敗。如此看來，韓國瑜的失敗是註定的。不僅如此，他在中外還留下了「失信於民」的政治痞子形象。

不過從根本上說，這並不是蔡英文與韓國瑜的對決，透過現象看本質，這背後的大政治大博弈，是民主與專制的對決與征戰。



台灣駐柏林代表處舉辦台灣大選情觀察會會場場景。圖／作者提供

蔡贏了，中國輸了

小標題是摘自11日南德意志報的一篇報道。台灣大選，表面上看似民進黨與國民黨、蔡英文與韓國瑜對決，實際上韓只是小輸家，真正的大輸家是中國，是習近平。 該文章指出：「代表民進黨的蔡英文勝利，意味著鄰國北京政府的失敗。中國失望地接受蔡英文再任的事實，北京有媒體當晚更是發文威脅續任的蔡政府。」

舉世都明白其中的詭異與道理，一些國際媒體均懶得提及像是擺設的韓國瑜，而是直言北京輸了。

這次選舉可謂是大衛和歌利亞（David and Goliath）故事的台灣版。聖經裡撒母耳記裡掃羅和以色列人跟非利士巨人勇士歌利亞對戰，對方連連罵陣叫戰，以色列人十分懼怕。牧羊少年大衛手裏拿著木杖和投石索及石頭面對身穿盔甲雄武的歌利亞，他心中有神，故而無畏，一舉戰勝巨人。蔡、習的對壘，表面上的差距跟手無寸鐵的大衛和武裝到牙齒的歌利亞一樣，勝負的結果也一樣「四兩撥千斤」地雷同。

現代文明世界，兩大政治力量對決，不再是金戈鐵馬、馳騁疆場式的逐鹿天下，而是憑藉內政與外交、政策與智謀，及價值觀等運籌帷幄，是全方位的博弈。蔡英文的勝利，可說是來之不易。從蔡英文上台伊始，習近平對蔡的執政，極度不滿，處處設置障礙，南德意志報是這麽描述的：「四年前早在蔡英文任職初期，中國政府就切斷了與台灣政府的所有官方渠道，並採取經濟上施壓，政治上孤立等措施。中國的黨和國家領導人習近平，在台灣問題上頻頻顯出不耐煩，將統一台灣的『任務』擺上了議事日程，在去年的新年祝詞中發出了進攻性的武力威脅。」

其次，近年來中國政府不斷推出惠台政策，從《惠台31條》、到對台《26條措施》。其實世人都知曉，明為惠台，實則利中，對台灣社會採取釜底抽薪，拆台挖牆角之策。

蔡英文總統與她的團隊沈穩面對，見招拆招，並通過了《反滲透法》，從源頭遏制，防患於未然。應該說，蔡英文以她的政治魅力，領導藝術，加上美國、和香港這些「東風」效應，贏得了台灣的民心民意民情。

韓國瑜敗選，北京氣急敗壞地將怒氣全撒在蔡英文總統身上，刊文表示：「蔡英文不斷就香港事態發聲，挑唆台灣民眾的情緒……；在『大選』前強推『反滲透法』，助推島內恐怖氣氛。天天搞這些，就算心智再堅定的人，也可能被蠱惑。」並汙指：「蔡在新任期內，顯然會用此招數繼續綁架民眾。」



謝志偉和廖天琪、田牧合影。圖／作者提供

台灣的國際聲望直線攀升

蔡英文的外交是一個很好的話題。

近年來，台灣陸續丟失了7個邦交國關系，人們一度陷入了苦痛之中，認為外交工作搞糟了搞垮了，非常失落。其實生活在海外的人都非常清楚，台灣的國際地位不是因為丟失了幾個小國，而外交影響力減弱。事實恰恰相反，每當中國政府作祟，台灣遭遇外交的欺辱與打壓，反而會引起整個世界的同情與聲援，台灣的主權得到了尊重，台灣的國際地位也隨之迅速攀升，與歐美民主國家共同奏響了民主和弦。

在德國從事翻譯工作的張長梅說：「過去每當德國人問我，什麽地方來的？台灣與中國什麽關係？我的回答總是很費勁，德國人還是搞不明白，將中國與台灣混為一談，我都需要解釋半天。自從去年習近平發表了〈告台灣同胞書〉，台灣受到了如此打壓與威脅，一下子讓世界認識了我們台灣，再也不會發生誤會了。」

張長梅還說：「蔡總統敢於大聲地維護台灣主權，外交非常成功，現如今台灣在國際上聲名鵲起，我們更應該抓緊當下，更上一層樓，爭取進入國際組織，真正成為與世界各國平等的主權國家。」

面對「德國政府對台灣的選舉會表示一種態度嗎」的問題，科諾迪西議員回答道：「我們不談德國，整個的歐洲5億人口，所有歐洲國家都尊重自由民主的理念，對於台灣、香港的未來，歐洲人都非常關心，並會繼續關注，特別是堅持與維系民主理念，非常之重要。」

對於台灣被所有國際組織阻攔在外，德國政府能否有所作為，幫助台灣在國際衛生組織、國際運動組織等各方面擺脫困局，進入這些組織的問題？基民盟議員助手馬立克說：「希望德國政府會做出努力，但是世人均知北京政府具有侵略性，我們還得拭目以待！」自由民主黨議員助手鮑許格說：「我們黨在布蘭登堡門舉行過示威活動，是為台灣進入世界衛生組織舉行聲援活動。今後，我們依然會與歐洲各黨派合作，推動與促進台灣進入各大國際組織，我們還有足夠的努力空間。」

丟失了幾個「數字國」邦交，實屬無奈；而贏回、擁抱了自由世界的人心與友誼，應該得到慰藉。可說是丟了芝麻，抱回了大金娃娃。

海外留學生支持小英總統

在海外待過數年的留學生，會逐漸感悟台灣主權尊嚴的重要。在海外，台灣人時常會遭遇中國式的欺辱，為之產生不平與覺醒很正常。記得早些年謝大使曾談及他的台灣主權認知與覺醒過程，也是從德國留學生時期開始的。

台灣留學生李慧君是這麽說的：「這次我看到身邊很多學生，紛紛專程回國參加投票選舉，我們年輕人終於站出來，表達了自己很強烈的願望，以自己的行動參與決定自己的未來。」她還表示：「民進黨在政見與政策上，及對我們海外留學生幫助很大。而且民進黨與國際接軌的工作，做得很好，希望這樣的政策持續下去。我自己也會積極參與台灣與國際間的合作，努力起到橋樑作用。」

選後中國是否會加劇武力威脅

整個世界的目光焦距在海峽兩岸，中國的霸道與強勢，世人一目了然。台灣的大選結果，輸的是北京，輸的是習近平，北京會有什麽樣的反應？中國政府會不會加劇軍事武力威脅台灣？我們以同樣的問題，採訪了德國各界朋友。

科諾迪西議員強調世界都在矚目，他說：「從最近這段時間來看，無論是美國、印度，還是馬來西亞、印尼等其它亞洲國家，都非常關注台灣的民主進程與這場選舉、及台灣各方面的發展，並為之而慶幸。」

基民盟國會議員的助手馬立克說：「德國的政界與整個世界都注意到一個現象：台灣遭遇中國的文攻武嚇，我們希望這次選舉不管是誰輸誰贏，及怎樣的結果？中國政府的軍事上壓力不會增加，整個世界都會密切關注的。」

記者米歇爾•雷說：「中國媒體的侵入，軍事武力的威脅從未停止，但是聯合國憲章規定：使用軍事武力針對真正的政治實體，是違反國際法的。不過台灣也要自身強大，增強國防實力，維護國家主權。」

聯邦德國前新聞處長斯坦姆培爾（Dr. Ulrich Strempel）道：「這樣的風險是有可能的，但是中國政府是否考慮到，它將面對整個世界的反應？整個世界都非常關注與關切海峽兩岸的和平與安全。」

大選後的蔡總統平穩而自信，對中國政府表示了積極態度，如何解決台灣與中國的矛盾呢？她提出了八字方針「和平、對等、民主、對話」。

其實，我們也有自己的觀點與態度：戰爭與這個文明世界已格格不入，兩岸人民拒絕戰爭。再則，中國政府在國際事務中，一直批評美國到處使用武力解決紛爭，難道北京政府口是心非，唯獨對自己設雙重標準嗎？我們深信：台灣與中國的關系，總會雲開霧散，總有和平政治解決的一天，繩鋸木斷，水滴石穿，有志者事竟成。

向小英總統與台灣人民致敬！

德國世界報11日刊文《現任蔡總統大選中維護了自己的職位》，文章指出：「選民拒絕了中國統治霸權要求——『統一』台灣。63歲的女總統以『抵制中國，捍衛台灣』的口號，在總統大選中獲勝。美國政府向蔡表示祝賀並稱：台灣『為那些為自己的人民爭取民主、富裕和更好道路的國家樹立了光輝榜樣』，這個國家再次向世人證實了『民主體制的堅實』。」

從某種意義上來說，在2020年的台灣總統大選中，台灣人民選擇了民主進步黨，這是台灣人民的勝利！是蔡英文戰勝了習近平！

採訪影片

