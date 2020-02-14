防疫危機！台北市政府今(14)天傍晚公布應接受居家檢疫卻失聯的三名人士姓名，並發動全國協尋，對象為女子陳寶珠、男子張君諾、男子張榮華，北市府認定他們「填具不實，是惡意的」，因此發動全民協尋。

武漢肺炎疫情嚴峻，台北市政府副市長黃珊珊今天下午在北市災害應變中心主持「因應2019新型冠狀病毒疫情小組第8次應變會議」，模擬北市發生社區感染案時開設流行疫情指揮中心情境。他在會後受訪時公布，有3名遊客8日從香港入境台灣後，需居家檢疫14天。

不過，經防疫人員聯繫2次以上，並透過警政機關協尋，都未找到人，事後發現3人的填寫居家檢疫聯絡地址、電話是不實資料，像地址為萬華區武昌街、電話是中華電信客服，認為3人刻意填寫假資料。

黃珊珊指出，詢問中央後，決定公布3人姓名、性別等資訊，希望民眾協尋，3人姓名為陳寶珠、張君諾、張龍華，性別為女、男、男，國籍未知，入境時間為2月8日，由香港入境台灣。

黃珊珊說，中央規定不可公布3人年齡、國籍，擔憂僅公布姓名等資料，會造成民眾協尋困難，並呼籲若有發現3名失聯者，可打1922或台北市防疫專線02-2375-3782。民政局也在官網公布3名失聯者相關資料，請全國民眾協尋。