郭雪湖、林玉山、陳進並稱「台展三少年」一詞已入教科書，卻少有內心世界的抒寫探討，南美館「心內的所在--郭雪湖望鄉特展」明21日(六)開展！除展出郭雪湖的繪畫作品、郭雪湖手稿、繪畫原作、文獻資料，南美館更嘗試以多元展示手法，探索郭雪湖內心的「所在」。

南美館館長潘襎說：「『心內的所在--郭雪湖望鄉特展』透過郭雪湖系列作品來構成他對於故鄉追索歷程，甚而探討其內心的故鄉影像。」

因應科技潮流，此次展覽並與VR、AR、動畫團隊合作製作結合經典原作的數位科技作品〈望鄉三態〉、〈迷人旅程的回憶|三彩戎克船之夢〉，藉由郭雪湖的畫作〈赤崁樓暮色〉、〈淡江泊舟〉、〈南街殷賑〉，創造出「空間」、「時間」、「體驗」三種VR互動方式，讓觀眾親身走進20世紀初的郭雪湖畫室、大稻埕南街、城隍廟、觀音山、淡水河，感受郭雪湖的望鄉之情並透過作品真跡與影像數位動畫間的相互搭配，為不同世代的觀眾群創造別具意義的互動閱覽途徑，感受前人的創作能量。

南市美術館繼「透明的地方色-郭柏川回顧展」後，為建構臺灣美術史再度規畫「心內的所在--郭雪湖望鄉特展」，透過展覽探看郭雪湖這位自臺灣家鄉獨學茁壯、足跡遍及海外的知名畫家如何以創作回顧自身曾經停留、心中永遠駐足的所在。

臺南係擁有近400年文化瑰寶的歷史古都，是郭雪湖生命中歷程之一，因此作品中常呈現許多臺南古蹟的風光景緻。相較過去郭雪湖回顧展，展覽聚焦於探究藝術家多年於海內外深耕累積的多元性及國際化觀點，並從一個旅人的創作視角回望故鄉所在的內心歷程。

策展人同時是南美館總監林育淳表示，展覽標題定以「心內的所在 」及「望鄉」等詞，主要是凸顯這位與臺灣近代藝術脈動同步發展的郭雪湖，無論他的創作生命有多長，離開家園的時間有多久，距離成長的故鄉有多遠，那個滋養藝術歷程最原初的故鄉「所在」，竟是他心內最魂牽夢縈、頻頻望鄉回顧的珍貴處所。

「心內的所在--郭雪湖望鄉特展」關注於郭雪湖行走臺灣、日本、美國、中國等幾個國度與城市之間的深刻對話，特別是青年時期的臺北大稻埕，壯年時期的臺南府城。而晚年生活在異鄉的郭雪湖，掛念童年時期大稻埕的黃金歲月，於舊金山的望海山莊一探窗外，常會誤認舊金山為老家的觀音山，這時期的作品交融著台美風光。

「心內的所在--郭雪湖望鄉特展」 展覽期間：3/21(六)〜7/5(日) 展覽地點：臺南市美術館2館1樓展覽室A〜展覽室D

展覽資訊：https://www.tnam.museum/exhibition/detail/153