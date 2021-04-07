在新冠大流行期間，美國的種族主義反亞洲事件和言論激增。2021年3月15日發生的可怕的大規模槍擊事件導致在喬治亞州亞特蘭大的三個溫泉浴場遇難的八個人中，有六人是亞裔婦女，這引發了對亞裔美國人的種族歧視問題的緊張。「柳葉刀」（The Lancet）4月3日〈美國的種族主義：確保亞裔美國人的健康平等〉（Racism in the USA: ensuring Asian American health equity）指出，包括美國醫學會在內的組織迅速強調，除槍支暴力外，種族主義是一種公共衛生危機。美國精神病學協會警告說，槍擊事件加劇亞裔美國人社區的創傷和恐懼。2020年是美國對有色人種虐待的反思之年。2021年是考慮種族主義和歧視以及其他社會決定因素，進一步加強如何塑造更廣泛的健康狀況的一年。

亞裔美國人指的是那些人？

「亞裔美國人」一詞在試圖界定人、文化和語言的組合方面存在一定爭議。亞裔美國人包括具有東亞，南亞，東南亞以及某些情況下的太平洋島民或夏威夷原住民的血統的人。亞裔美國人約占美國人口的6.8％，與任何其他種族或少數族裔群體不同，約三分之二是外國出生的，並且在過去10年中進入了美國。亞裔美國人最大的子群體是中國人（4,200萬），其次是菲律賓人（3,600萬），印度人（3,300萬，是增長最快的人群），越南人（1,900萬）和韓國人（1,800萬）。

作為一個主要是移民少數群體，亞裔美國人可能會面臨獲得醫療保健的具體障礙，例如對醫療補助資格的居住要求（低收入美國人的醫療保險），或者更有可能受僱於沒有私人保險的工作。語言能力也可能會限制個人處理具有挑戰性的醫療保健系統的能力。關於教育程度和收入水平，移民身份會極大地影響健康結果。

全面描述亞裔美國人的健康狀況是複雜

全面描述亞裔美國人的健康狀況是複雜，具有挑戰性且不完整的。僅在過去十年中，有關亞裔美國人健康結局和差距的研究才剛開始。稀少的數據通常會掩蓋種族或少數民族的健康差異，或使這些差異被最小化。在一封通訊中，專家指出，在美國收集的用於新冠疫苗接種的種族間的數據令人震驚且持續匱乏。總的來說，從歷史上看，亞裔美國人似乎比其他人群更健康，並且與美國總人口相比也是如此。例如，總體癌症發病率，在亞裔美國人中比在非西班牙裔白人中要低。然而，亞裔美國人是在肝和胃癌症的風險增加。與非西班牙裔美國人的白人（7.2％）相比，亞裔美國人中的2型糖尿病人群（9％）更為普遍，但在諸如菲律賓男子（15.8％）這樣的亞裔美國人亞組中，其患病率卻更高。了解這種差異，可以為預防措施或早期篩查策略的使用提供信息。

美國所有醫生中約有17％是亞裔美國人

量身定制的公共衛生策略可改善健康公平性，這將是對抗所謂的「模範少數民族神話」的重要手段。一般經常將亞裔美國人描繪成自給自足，富有韌性的人，而且可能性最小的所有種族尋求心理健康治療。文化壓力和恥辱感，尤其是在精神疾病、癌症治療和以前的創傷周圍，可能會阻礙尋求幫助。但是，可以通過亞裔美國人作為醫療保健提供者的團結和影響來改善具有文化背景的護理。美國所有醫生中約有17％認為是亞裔美國人，儘管人數過多，但提高知名度並在醫療保健領域獲得更多領導職位是一個重要目標。

在美國，要實現健康公平，就必須承認移民對社會所做的貢獻，對群體和個人不同需求的理解和提供適當的對策，以及消除種族主義和對亞裔美國人的歧視。