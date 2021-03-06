兩會前夕，習近平再次吹牛，脫貧攻堅，已經完成，這一次李克強選擇閉嘴，看來，老習已經皇權在握，李克強不敢造次。

脫貧是黨意大於實際

但是，明眼人都清楚，去年，從李克強嘴裡才知道，中國至少還有6億貧民，為什麼一年後就可以脫貧了，這個共產黨所創造的奇蹟，也未免太厲害，全世界都應該歡迎老習來統治才對，但是，話說回來，李克強這次雖然閉嘴，可是，打臉習近平更厲害的是華西村，這一個中國最早脫貧致富的村子，列入共產黨之光的村子，風光30年之後，終於倒了，負債400億人民幣，應驗了一句話，「眼看他起高樓，眼看他樓塌了」。

華西倒閉的連鎖反應，已經讓銀行「剉咧等」，風暴即將襲來。

華西村被稱為中國第一村，位於江蘇省江陰市，也是最早向資本主義交心的村落，卻被鄧小平稱為改革開放的最佳樣板，現在樣板倒了，正好呼應習近平的國進民退政策，一夕回到文革時代，打土豪分田地的時間到了。

1960年，中共推廣的人民公社，如火如荼展開，當時的華西大隊書記就是吳仁寶，吳仁寶發現共產黨搞人民公社，全民一起吃大鍋飯之下，大夥一起摸魚，村民大隊生產力無法提高，年年挨餓，共產制度下，努力工作和懶惰鬼混者，領一樣的配給，吳仁寶心裡知道，再這樣下去，三個和尚挑水，大家沒水喝，於是吳仁寶把村民找來開秘密會議說，「還是回到國民黨時代，各自種各自的田吧」，並且一起簽好同意書，為這張承諾書保守秘密，大隊照樣出門上工，各自回家搞自己的田，瞞過所有耳目，果然，開始增產了，只要每戶夠上繳的公糧，自家種田所多出的餘糧，就屬於自己，這就是資本主義方式，願意多勞動，就會多收穫。

沒多久，老毛的人民公社推廣失敗，回到包產到戶老路子，吳仁寶押對寶，率先搞資本主義，並且成功了。

1980年，華西村發現煤炭，吳仁寶找來先致富的村民說，種田沒出路，大家集資搞企業，於是成立華西企業，這是中國最先的農村企業，後來發展成華西集團，果然搭上鄧小平改革開放列車，開始發財了。

吳仁寶真的看準機會，開始投資農機、鋼鐵、煤礦、鋁業，甚至於旅行，土地開發，到了1999年，華西企業變成華西集團，下面有九大公司，六十幾家企業，並且在深圳掛牌上市，到了2004年，資本額來到300億，當年，加入集團的村民，每年收入來到12萬人民幣，但是，普通中國農民年收入才2萬人民幣，華西集團把利潤發給村民，並且興建大批別墅，配給村民，達到每家住別墅，家家有轎車，一夕間，華西村變成中國最有錢的農村，並且吸引大批黨國高官來參觀，吳仁寶變成紅人，全國各地朝聖觀光客紛紛上門，華西集團還特別在村裡興建五星級飯店，華西第一高塔，吸引旅客。

華西集團風光幾十年

2011年，華西集團花了200萬美金，買下紐約時代廣場看板，替中共進行大外宣，華西漂亮的別墅，成為國際焦點，大外宣內容足足刊登兩個月。2013年，華西集團的創辦人吳仁寶死亡，由兒子吳協恩繼承事業，但是，這時候，華西集團的投資已經出現問題，集團沒有轉型，缺乏專業經營，獲利降低，事業體太多，人謀不臧，管理不擅，才是最大原因。到了2018年，華西集團負債來到400億人民幣，但是，集團現金只有70億，為了挽救集團崩盤的命運，也為了挽救中共的面子，華西集團又發行利息30%的公司債，為期三年，向外界吸金，這批公司債的期限是三年。今年2月初，公司債期限到期，很多村民冒雨去領利息，才發現利息從30% 降低為0.5%，村民冒著大雨擠兌的畫面被放到網路上，華西集團倒閉的故事，已經紙包不住火，現在正在倒數計時。

30年前脫貧和今天脫貧故事，居然巧合一起上演，習近平的奇蹟還可以騙多久呢？只有天知道。



華西集團的創辦人吳仁寶。圖／擷自華西集團官網，民報合成