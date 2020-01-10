許強醫師，1913年12月13日生於台南佳里鎮，家中務農生活窮困，小學畢業原本要輟學，但因其聰明向學成績優異，日籍老師賞識協助下，力勸許父讓許強繼續升學，順利考上台南二中（日治時代日本人讀台南一中，台灣人優秀者皆入台南二中），並以傑出表現跳級進入台北高等學校，後又以成績優異保送台北帝國大學醫學部第一屆。在學期間日本政府發動七七事變及二次世界大戰，許強憂心時局，常邀集同學討論時事交換意見，對政治表達關切。

1939年許強與在日本東京女子醫專就讀的劉順娣結婚，婚後仍各自回學校醫院實習一年，1940年畢業後，許強跟隨內科澤田教授研習肝臟疾病，並於1946年獲得九州帝大醫學博士，次年升任第三內科主任，當時年僅34歲。澤田教授對許強的學術研究非常稱讚曾公開說：「許強醫師可能是台灣甚至亞洲獲得諾貝爾醫學獎的不二人選。」二次戰後，許強協助杜聰明博士重建台大醫學院及附設醫院，表現出優異的領導風格，他關心同胞熱心公益，見義勇為，打抱不平的作風贏得台大院內師生的敬重。1947年台灣發生228事件，不滿國民政府貪汙腐敗，用人不公，軍紀敗壞，物價飛漲的台灣人民反抗陳儀長官的施政，卻引來蔣介石派軍血腥鎮壓的悲劇，台大師生在事件中也遭受極大的衝擊，許強對所謂的祖國政府也徹底失望，開始和同事思考台灣的前途何去何從?

228悲劇發生之後，國民政府又實施戒嚴並展開白色恐怖的大逮捕清鄉運動，凡對政府有不滿言論思想或批評者皆受波及。許強和一批優秀的台大師生，只因閱讀馬克思主義的書籍組織讀書會，竟於1950年5月13日在台大院長室被情治人員逮捕，同時被抓的有台大醫師蘇友鵬、胡鑫麟、胡寶珍等，而內科主任翁廷俊、謝有福醫師、邱林淵醫師等聞風走避。許強被捕後受盡威脅利誘要其供出同夥，但他堅持「思想無罪」寧死不屈，不願供出任何名單，保護了許多台大的師生免受波及，也因他的拒絕悔過，竟然被判死刑，1950年11月28日清晨，許強被執行槍決，結束他短暫的一生，享年三十七歲。

許強醫師英年早逝，留下白色恐怖的陰影籠罩台大和台灣的醫界，造成台灣社會莫大的損失，醫界菁英保持沉默噤聲將近40年，直到1987年「台灣人權促進會」陳永興醫師發起228公義和平的平反運動，要求公布歷史真相，還給受難者清白，安慰家屬，制定228為國定紀念日……等訴求。許強的同學台大李鎮源院士也發起醫界聯盟號召醫界關心國事，提出廢除刑法100條的叛亂罪條文，1990年在台大醫學院，許強的生前好友為他舉辦了追思會，終於還給許強應有的公道，也留下醫界追求公義對他的紀念。