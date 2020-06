台灣需積極長期治療的癌症人口超過50萬人。新冠疫情以來,美國癌症病人的治療更是受到極大的影響。「我們正處於癌症病人護理方面嚴重中斷的時代。」 美國癌症協會副首席利希˙滕費爾德(Len Lichtenfeld)博士幾天前說 : 「拖延進行癌症手術或護理都是必然的。」

正接受化療或骨髓移植的癌症病人特別小心

「萬病之王」本來指的是癌症,現在好像遜位了,「萬病新王」改由新冠登基。台灣的疫情相對於全球,好像好一點,不過各大癌症中心的服務量都有明顯地減少。新冠爆發是相當新的挑戰,就連醫師也仍在為癌症病人學習有關各種冠狀病毒的新知,並且發現確實有很多有關癌症病人感染風險的新知識。避免暴露於這種病毒對癌症病人尤其非常重要,如果他們被感染,可能會面臨更高的嚴重疾病風險。對於正在接受化學療法或幹細胞(骨髓)移植的病人,尤其如此,因為治療會嚴重削弱其免疫系統。

新冠的癌症病人死亡風險比常人高出超過一倍

一項大型研究,癌症病人若感染了新冠肺炎,死亡風險將比常人高出超過一倍。這項研究涵蓋美國、加拿大與西班牙逾900名染疫的癌症病人,研究結果發表在The Lancet醫學期刊。研究發現,同樣是染疫的癌症病人,癌症愈後期,死亡風險也隨之增加。研究也發現,料理日常生活能力較低的癌症病患,死亡風險高於功能較高的患者。科學家在這項研究中,檢視研究對象一旦感染新型冠狀病毒,於30天內死亡的比例。研究共同作者,丹那法博癌症研究所(Dana-Farber Cancer Institute)腫瘤學家喬艾里(Tony Choueiri)說:「30天內的所有原因的死亡率為13%,高出約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)公布的全球平均值逾一倍。」

癌症病人的「新冠教材」必然有別於一般病人

Nicole M Kuderer醫師的最新研究〈新冠對癌症病人的臨床影響〉(Clinical impact of COVID-19 on patients with cancer(CCC19): a cohort study) 也在相對缺乏有關新冠癌症病人的數據下,分析患有癌症和新冠的病人的結局,並確定了死亡率和嚴重疾病的潛在預後因素。

該研究收集了來自美國、加拿大和西班牙的18歲及以上已確診為新冠的活躍或先前惡性腫瘤病人的身份數據。在2020年3月17日至4月16日之間添加了基線數據的新冠和癌症協會(CCC19)數據庫。我們收集了有關基線臨床狀況,藥物,癌症診斷和治療以及新冠病程的數據。主要終點是診斷新冠 30天內的全因死亡率。我們使用邏輯回歸分析評估了結局與潛在預後變量之間的關聯,該分析針對年齡,性別,吸煙狀況和肥胖症進行了部分調整。

無論如何,面對新冠,癌症病人的「教材」一定有別於一般病人。但我們在Google搜尋可知,台灣各大醫院癌症中心,在疫情中特別為癌症病人準備的衛教教材極少。筆者4月2日在《民報》寫了一篇 〈 新冠防疫會不會排擠癌症治療? 〉大家可以轉傳給癌症病友及家屬參考。

癌症就診的空間及方式都需要耐心的適應

利希滕費爾德說,癌症護理團隊將竭盡所能,為最需要的人提供護理。但是,即使在那種情況下,也不會像往常一樣生活。他補充說:「經歷這種大流行時,這需要每個人的耐心,與您的癌症護理團隊保持聯繫,以確定最佳行動方案,這一點很重要。這可能涉及虛擬地在線或通過電話與您的護理團隊交談,而不是到醫院來。隨著美國部分地區的重新開放,許多診所和化療注射中心為了維持安全距離,都進行了更改,以使您可以安全地進行面對面的訪問和治療。其中可能包括篩查新冠症狀在您就診之前,要適當地安排候診室和注射中心的座椅的間隔,並安排約會以限制一次在候診室中的人數。癌症護理團隊應主動幫助病人在疫情中儘量穩定接受治療。

「嘉玲小姐」老客人了,陳時中就不必每天親自接待

美國癌症協會Len Lichtenfeld博士補充說,我們應該改變癌症病人接受治療的方式。同時,醫師需要更多地了解癌症病人和新冠的病情。就台灣來說,除了各癌症中心必須努力蒐集癌症病人與新冠病情的相關數據,研究患有新冠並伴有症狀的癌症病人的結局,以及某些抗癌療法是否改變了這些結局。收集更多的數據並進行較長時間的分析,以更好地了解新冠對當前和以前的癌症病人的影響,這些初步研究結果對日後防疫疫及保護癌症病人都是極有幫助的。全國最高衛生單位衛福部應該負起責任,了解癌症中心的需求,借鏡先進國家在疫情中對癌症病人照護的革新,把這些新知告訴醫院的主管。「嘉玲小姐」常來串門子,都已經是老客人,陳時中就不必每天都親自接待了,做一點要緊的事吧!