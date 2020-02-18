不僅獻身美術教育，更關心社會運動的蘇振明教授，他的奮發歷程就無需多加贅言了！以他踏入社會後的各種成就，回首兒時的牧童歲月，必無愧這一段懷念的童年。故鄉在台南善化鄰近曾文溪左岸的小村莊，曾文溪乾涸的河床就是兒時放牛戲耍的舞台，那個年代曾文溪鐵道橋有兩座，一是廢置的整排紅磚橋墩，二是並列的水泥新橋，紅磚橋墩底部有拱門，是積水最多的地方。蘇振明放牛吃草之餘，常在水窪處摸蝦、釣魚，這些童年印象，後來都成了他從事繪本出版時，最接地氣的素材，想來也極為慶幸自己也有過如此野放的童年。

〈阮兜〉(圖1)是一幅俯瞰角度的老家意象，這幢父親手中起造的三合院形貌，一直存留在他腦海中，及長，蘇振明離家前往台北讀大學，接著又留在台北擔任大學教授，經過一番歲月流轉，2002年他重返現場寫生，畫下與記憶結合的故居。

畫中老屋像一幢晃動的房子，為何會有這樣俯視傾斜的構圖？因為老家印象一直隨蘇振明的人生行路，在腦海中浮動，加上深植心中的樸素藝術與繪本童趣，淬煉成自我實踐的造型。



圖1: 〈阮兜〉2002 彩墨/手抄紙 47×74㎝。圖／蘇振明提供

2020年新春前夕，筆者應邀出席蘇振明於故鄉台南文化中心舉辦的70大展(圖2)，所有展出的圖像，無不是台灣厝、台灣牛、台灣鳥、台灣的廟、台灣的蔬果和台灣的人物，卻都已脫逸遠近法和透視學的二次元空間，乃屬於一種企圖變造的，有意扭曲的，再喚出台灣情操的三次元景物。



圖2: 〈故鄉@風景〉蘇振明畫展。圖／蘇振明提供

蘇振明的造型和色彩，是經過長久以來的多方面關懷，而呼應出的全方位創作靈感，筆者試圖以他的關懷角度，找出他多面向的創作活泉。

一開始蘇振明是以指導兒童畫邁入美術教學領域的。兒童繪畫的純真，就是最能攝取大自然蟲鳥生態為素材，只不過蘇振明站在老師立場，他用知識人之眼捉住自然與人文的關係，他視線所及之處，依然滿懷童稚之情，筆下所有「風景系列」的作品，色澤鮮艷，筆意粗放，像〈阮兜〉、〈東勢客家夥房〉(圖3)、〈新營老糖廠〉等，即已達充滿童心未泯之境。



圖3: 〈台中東勢客家夥房〉1996油彩/畫布 39x53cm 。圖／蘇振明提供

為什麼會有這樣異形變相的台灣風景？除了感受兒童畫取得養分之外，是他深諳台灣美術史上各家的台灣風景詮釋，蘇振明意欲脫卻傳統的手法，譜出他自己的藝術語彙。

蘇振明藝術語彙的全新探討，反映在他「人物系列」的底層社會之生活哀歡。他以深層的賦色，怒目的眼神，無奈的表情，尋常的動態，一如〈燒酒夫妻〉(圖4)、〈礦工的臉譜〉、〈假有情〉等作品，紀實性極高，卻以率性脫序的筆調，將自身的信念與性格，透過繪畫來表達。



圖4: 〈燒酒夫妻〉 1997 油彩/麻布 41x52cm 。圖／蘇振明提供

大學任教期間，蘇振明大膽從學院之門翻牆，展開全台灣素人藝術家的田野調查，此一關懷面向也融入了他畫白鷺鷥、畫水牛、畫花卉等創作的樸素運筆。素人藝術的特徵，就是單純不造作，只是蘇振明多了一層生態的了解，以及南國陽光的象徵，顯現一種熱情的張力。

蘇振明的素描和人物臉譜，與第二次世界大戰間被納粹歸類為頹廢藝術的德國畫家之單色畫，頗有異曲同工之妙。這位畫家名字是Emil Nolde，他是反納粹的納粹黨員，被希特勒沒收了1000件作品，他那種粗壙的象徵性筆觸頗富爆發力，與蘇振明不謀而合的是他們都具反體制性格，不服膺權威，刻意擺脫教條，亦成為蘇振明藝術之特質。

2010年前後蘇振明獨創「台灣書藝」，遠離傳統書法，回歸開拓美學的台灣書道，再加上淡彩和台灣俚語(圖5)，果然自成一格。



圖5: 〈春花望露〉2019紅宣紙+圓竹簳 25x25cm。圖／蘇振明提供

過去蘇振明從事樸素藝術研究，也到過東南亞踏查原始民族雕刻，一直保有立體創作的宿願。近幾年，他跑去宜蘭冬山河賃屋雕作，終於完成一系列漂流木與海浪沖刷過的磚頭，創出磚木複合造型的作品，如〈蛻變〉(圖6)一作，流木磚石合成，稍作加工之後，確實是潮水沖刷後自然的「蛻變」。



圖6: 〈蛻變〉2016 漂流磚+廢木料18x19 x14cm。圖／蘇振明提供

另外，宜蘭、台北來回奔馳中，簡筆速寫的「島嶼風景」，留下是剎那間的車窗印象(圖7)。更有以進之，彩繪〈故鄉e風景〉冊頁長卷，像一首台灣風景變遷的史詩畫卷，更令人激賞的是一手精密的裱背功夫，此又與他的立體雕作，足證蘇振明具有一雙勞動者的手藝，把藝術當作一種勞役，孜孜矻矻地投入。



圖7: 〈日照龜山島〉2019 墨筆+紙板 41x52cm 。圖／蘇振明提供

今天蘇振明與現代藝術也沒有脫勾，2019年的作品〈山林旋律〉、〈光的調色盤〉(圖8)等意象風景，是他再創風景新境的色譜漸層，自製的筆刷，壯闊的色線，以揮舞之姿一氣呵成！堪稱老當益壯迎向現代畫(圖9)，隱藏具象的心象手法。



圖8:〈光的調色盤〉2019 壓克力+紙板 40×55㎝。圖／蘇振明提供

回顧蘇振明的70大展，不僅是其全方位創作，也是他多角關懷的藝術再現。透過本次展覽，蘇振明也再度與故鄉的文化局和藝文界連結進行對話。