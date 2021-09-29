本書簡介

在高齡的生命階段，不可諱言地必須面對許多身心靈的挑戰，但是，目前各類「活力老化」的課程都僅限於身體與心智健康的「促進」，只訓練肌肉強度，缺乏心靈強度。心智（Mind）與心靈（Spirituality）不同，心智能力會退化，但心靈強度卻會隨著年齡而增長。「心靈力量」才是幫助長者克服高齡身心發展困境的關鍵力量。若沒有健康與堅強的心靈鬥志，長者就無法建立正面的自我價值感、找不到變老的意義與尊嚴，甚至不願意面對與接納高齡階段的必然限制，也無法用健康的生命態度來克服年歲的挑戰。在這種情況下，不管外界提供多少健康促進的資源，也無法激發長者的自我強化意願，高齡與照護政策再完善都沒有用。因此，費戴里斯院長用基督宗教靈性發展中的關鍵元素：「鬥志」，來陪伴長者以及準備預老的中年讀者找到自己內在的心靈力量，讓我們活出自主、自在、自由的幸福銀髮。

本書目錄：

| 本書導讀與實務練習說明|

銀髮鬥志與銀髮自主／吳信如____4

前 言

你感覺自己多老，你就是多老─真的是這樣嗎？____9

Part I 老年是一種契機

1 適時發現自己的老年：中年危機的意外收穫____18

2 成熟地步入老年____32

3 如果年老還是無法成熟呢？____51

4 挪去路上的障礙─轉化惡習與負面情緒____61

Part II 克服過去前進未來

5 學會感恩____79

6 優雅地走下昔日的舞台____87

7 成就不屬於你個人____98

8 坦然接受自己的失敗____109

9 面對過去的傷痛____116

10 學習走上寬恕之路____131

Part III 自在地步入銀髮生活

11「我就是這麼自由！」─學會放下____148

12 長者的跨世代任務____174

13 年老還能結出甜美的果實嗎？ ____196

14 人老時會變得更虔誠？ ____213

15 最重要的是健康？ ____231

16 天天準備好面對死亡─警醒地生活和走向終點___257

結 語

「整全」的生命：繼續成長並超越____281

附 錄

實例借鏡：退休並繼續向前─

與費戴里斯院長談退休：人生歸零再開機____299



銀髮鬥志：用心贏得人生下半場一書設計「默想與練習」內容提供給讀者作為自我操練。圖／南與北文化出版社



圖／南與北文化出版社

作者簡介

費戴里斯院長（Abt Dr. Fidelis Ruppert, OSB） 1938年4月3日出生於德國巴登弗騰堡邦菩蘭克城Plankstadt，從1982年到2006年擔任德國本篤會明斯特史瓦札赫修道院的院長，羅馬本篤會大學Sant’Anselmo神學與哲學碩士，德國烏茲堡大學神學博士，專長研究領域是沙漠教父的靈修系統、靈性輔導與陪伴、基督宗教靈修史與實踐。2005年教宗本篤十六世因其靈修傳統的研究專長，任命他為梵諦岡主教團的諮議委員。在擔任修道院院長期間，推動德國本篤會多項內部改革，並透過管理、出版與演講，積極從事德國社會心靈的修復與更新工作，因此，2007年德國總統科勒（ Horst Köhler ）特頒發「聯邦十字功績勳章」以茲表揚。退休後於修道院繼續開設「銀髮靈性」與「生活靈性操練」等課程，頗受一般民眾歡迎。