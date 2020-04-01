美國尼米茲級核動力航母「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）於上月25日，首傳3名水兵確診，疫情持續大蔓延，目前已超過100名水兵中鏢，艦長罕見寫信求援，請求上級下達全體官兵隔離指令，預計船上4000多人士兵將在關島隔離檢疫。

美國疫情燒不停，全美武漢肺炎確診病例達到187919例，疫情慘重的紐約州政府最新數據顯示，全州確診病例增加14%，達7萬5795 例，4天來死亡人數激增近2倍，累計1550死，占全美逾45%。

這波疫情也燒到美國軍艦上，佈署在西太平洋的美國海軍羅斯福號航空母艦也傳出上百水兵中鏢。美國之音報導，美國海軍上星期二首次在羅斯福號航空母艦上發現3名新型冠狀病毒感染者，兩天後又發現5人受感染，於是下令羅斯福號停靠關島、實行隔離檢查。

當時，海軍部代理部長莫德利(Thomas Modly)曾說，所有感染者已被空運到陸地上的醫院，目前情況穩定，同時海軍會檢查軍艦上所有官兵是否感染病毒。

但是，疫情似乎沒有止息，繼續在航母上迅速蔓延，星期一，羅斯福號航空母艦艦長克羅澤爾(Brett Crozier)罕見給海軍高層寫了一份長達四頁篇幅的信，促請海軍立即採取行動，以免發生水兵因感染新冠病毒而死亡的悲劇。

《舊金山紀事報》獨家取得這封求援信，克羅澤爾上校在信中說明，航母的水兵們就像郵輪上的旅客那樣，很難依照美國疾病控制與預防中心(CDC)和海軍部規定的那樣保持社交安全距離，因此絕大部分的水兵都應該下船、到安全地方實行隔離，並對整個航母實行消毒清潔處理。

美國之音則指出，美國海軍官員星期二寄給該報社的一份聲明中稱，羅斯福號航空母艦的指揮官主張在岸上的設施中安置更多的水兵，讓他們有更好的隔離環境。

根據資料，目前羅斯福號上有4000多名官兵，海軍領導階層也正採取所有必要措施，確保羅斯福號官兵的健康與安全。