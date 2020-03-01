吳澧培資政接受專訪時表示，最希望蔡政府能做到的有兩項：一是與美國領導的自由民主國家站在同一陣線，對抗中共；另一是提倡台灣文化與加強本土敎育。圖／民報資料照

擁抱自由民主 提倡台灣文化

問：請吳資政談一談有關「台灣的前途」問題。

吳澧培：台灣要生存就要避免被中國併吞，要避免被中國併吞，就不能再讓國民黨執政。因為讓國民黨重回執政，他們會與中共合作製造機會，讓台灣走入與中國統一的不歸路。在馬英九任內，他就強推「海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA)」，接著又推「服貿協議」以及「貨貿協議」。假如這三個協議都能實施，台灣經濟就與中國經濟融合，台灣還能逃過被統的命運嗎？還好，在推「服貿協議」時，被太陽花學運打斷，讓台灣逃過一劫。因此，蔡政府最重要的任務就是，讓民進黨能夠在下一屆繼續執政。要完成這個任務，就必須在政治與經濟方面下功夫，也必須要貼近民意，像「一例一休」的錯誤就不能再犯。

問：政治經濟要做好，才能獲得選民的支持，讓民進黨能夠在下屆繼續執政，就是您對蔡政府的期盼？

吳澧培：必須在政治及經濟上下功夫，做好執政的工作是大家都知道的事情。但是我個人最希望蔡政府能做到的有兩項：一是與美國領導的自由民主國家站在同一陣線，對抗中共。另一是提倡台灣文化與加強本土敎育。

與美日等自由民主國家站在同一陣線，對抗中共

問：美國靠得住嗎？當年阿扁總統就曾經被批是「麻煩的製造者」。目前川普總統對中共很嚴厲，假如年底民主黨贏得大選，換了總統會不會在對中政策上大轉變，又重回「親中政策」？

吳澧培：川普總統喚醒了美國人，中國不再是美國的朋友，而是美國的敵人。中共政權一直在偷美國的科技技術、以不平等的貿易政策讓美國蒙受損害，並且妄想取代美國成為世界霸主。美國人已經清醒了，民意調查顯示民意已經轉向，「中共政權是美國的主要敵人」是全美國人民的認知，也己經成為美國兩大黨的共識，而這個共識不會因政黨輪替而改變，一定會持續到中共政權滅亡時。因此，為了台灣的前途，我們必須認清目前的國際局勢，與美日等自由民主國家站在一起，對抗中共。

問：最近一年多來，小英一直靠向美日等自由民主國家，若要再進一步應該做些什麼？

吳澧培：一年多來，小英修正了路線，一直往自由民主國家陣線靠攏，這是正確的策略，值得稱讚與鼓勵。我建議應該進一步在外交上多下功夫，加強美日歐盟等國的外交關係，為將來建立正式外交關係做鋪路的工作。將來台灣要打破中共的外交封鎖，必將靠這些自由民主國家擔任領頭羊，率先與台灣建交。

提倡台灣文化 加強本土敎育

問：您希望蔡政府做的另一件事，提倡台灣文化與加強本土敎育，為什麼？怎麼做？

吳澧培：台灣本身有多元文化，歷史上在台灣停留過的不同族群都留下他們的足跡，自然而然他們的文化融合成今天的台灣文化。因此中國文化、原住民文化、日本文化等都是台灣文化的一部份。但並不是所有的文化都是優良的，中國文化就有很多壞的成份，例如貪污、腐敗、欺騙、隱瞞等。這次武漢疫情的快速擴散，就是因為中共高層隱瞞疫情，以致疫情快速擴散威脅全世界，這種「隱瞞」、「欺騙」就是劣質的中國文化。再者，中共正在利用宗教統戰台灣，利用台灣人對媽祖的崇拜，進行兩岸的媽祖文化風俗交流，促進兩岸一家親。共產黨是無神論者，他們不會允許宗教的存在，新聞報導很多共產黨迫害宗教的殘酷行為，為什麼獨讓媽祖廟獨存？說穿了就是為了統戰台灣。因此，提倡台灣文化就是唾棄劣質的中國文化，切斷與中國之間的聯繫，台灣才能真正的獨立。

問：提倡台灣文化，實質上應該怎麼做？

吳澧培：這要動用國家力量從教育著手。蔡政府必須規劃一套政策並制訂實施規則，督促文化部與教育部依照法規執行。

武漢肺炎的危機與轉機

問：武漢疫情正在快速的擴散中，對世局會有什麼影響？

吳澧培：首先，蔡政府必須做好防疫工作。平心而論，從疫情爆發至今，政府防疫團隊表現良好，值得稱讚。在國際方面，假如疫情在兩三個月內不能受到控制，中共將會有很大的麻煩，全中國可能失控，中國會很亂。蔡政府必須事先做準備，到了那個時候台灣應該要有怎麼樣的舉措，都要事先規劃好，才不會到時候手忙腳亂。例如，中共會不會情勢危急下，採取行動對台動武？或是機會之門可能為我們打開，讓我們在外交上有所突破。

高層官員必須要通過忠誠度的檢測

問：國民黨長期執政期間，排斥非國民黨員擔任國家高層官員，尤其是在國防外交及情治系統，幾乎是非國民黨員不用。但是我們也看不到蔡政府在這方面，有做出什麼樣的調整。您有什麼意見？

吳澧培：是的，在這方面確實有努力的空間，我們只看到外交部長調任國安會秘書長，或國安會秘書長調任外交部長，就是那幾個人調來調去。任何組織都必須新陳代謝，啓用新人是必要的。另一點我比較重視的是，用人必須不分黨派，但是對國家必須忠誠。美國政府高層官員的指派都必須通過「忠誠度調查」，台灣也應該有這種機制。舉一個我經歷過的例子：當年我還在美國時，阿拉斯加州的參議員穆考斯基（Frank Murkowski) 推薦我擔任（美國指派的）世界銀行Managing Director，此職位必經過參議院的聽證與同意，要我等侯通知。但是我等了好久沒有訊息，打聽之下才知道沒有通過「忠誠度調查」。美國的忠誠度調查由聯邦調查局（FBI)負責調查，由於我插手太多台灣的事務，美國不是我唯一忠誠的國家，這件事就沒有做成。

台商回流對台灣有利

問：受美中貿易戰的影響，很多台商回流？您認為台商回流對台灣有利嗎？會不會發生缺水、缺電？

吳澧培：台商回流當然對台灣有利，短期內可能發生缺水缺電，但是終將會獲得解決。但不是所有台商都應該回歸，應該是適合者才回來。例如勞工密集的產業就應該遷移到東南亞，而不是回台灣。

獨派必須團結合作才能成事

問：這次選舉獨派大敗，台聯、喜樂島與一邊一國三黨加起得不到2％選票，您看今後台派何去何從？

吳澧培：台灣支持獨立者應該在20％以上，由於台派領導者不團結分成三黨，選民認為其中任何一黨，都不可能得到超過5 %選票的門檻，為了避免浪費選票，他們選擇投給時代力量、民進黨等。台派若想重整旗鼓，領導階層必須團結合作，不能有私心，才能成事。

本文轉載自美洲台灣日報