近期有消息稱，憲兵調動部分兵力北上，撥入隸屬憲兵202指揮部下的229營，大小規模約莫1個連，特殊之處在於，該連隊將被賦予替前總統李登輝守墓的任務，傳言曝光後引發熱議。
試問，有何不可？為何兩蔣墓園配備那麼多憲兵與保鏢就可以？還有台北市的中正廟呢？到底有多少憲兵與儀隊在保衛其紀念堂？為何國家儀隊被國防部當「莊孝維」護衛其銅像？
憲兵不應保衛獨裁者墓園
一個國家如果繼續將獨裁者當偶像崇拜，還有何自由與民主可言？更荒謬的是，謀黨黨歌可以當國歌唱，某黨總理可能當「國父」崇拜，是否神經病？老孫對台灣人有何貢獻？老蔣則是殺人魔，不知有多少無辜者喪命在他手上，不被譴責已經沒有天理，為何可以被當偉人崇拜？
李前總統是台灣民主之父，是真正親民愛民的長者，且從未迫害或殺害過任何一位政治犯，其墓園才應該被嚴格保衛才是，為何憲兵只是保衛獨裁者的墓園？公平嗎？
泰源五烈士更偉大，為何沒有其銅像與紀念堂？為何不派憲兵守衛？泰源五烈士是為大家爭取自由民主與獨立，老蔣與老孫則沒有，蔡政府與國防部為何厚此薄彼？
總之，應該檢討對獨裁者的禮數是否必要？不應厚彼薄此。
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