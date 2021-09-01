世界上無論是任何國家，有關種族上的平等或是黨派，階级上偏見等問題，一直都是世人最為關切的課題，連一向最為美國老布希及小布希培植，且做到國務卿的非裔賴斯都曾言「黑人與白人之間唯有多努力二倍才能與白人平等，而唯有多努力三倍才能超越白人」，唯將相本無種，男兒當自強，歐巴馬非裔黑人能擊敗那麽傑出的希拉蕊而成為美國第一個黑人總统，且他更了不起的是他能用人唯才，海納百川，有容乃大，就任總統的第一道命令就是任命他的政治強敵最強之競爭對手希拉蕊為國務卿，不但強化其優質的行政團隊，更加融合國內族群之團結合作，有效推動國政之治理。而依筆者之淺見，從古今中外歷史上的經驗而言，一個國家政府機構或是公司企業集團或是學校學術機構，在人才的晉用，當應徹底摒除族群、黨派等之偏見，用人唯才。

如戰國時代秦國重用商鞅等人才變法圖強，若歷代秦王不懂用人唯才之道，那秦國永遠仍是居於西陲的小邦國，甚而被強大的趙楚齊等強國所滅。齊桓公重用的管仲，唐太宗重用的魏徵皆是他們未登大位之前，站在與他們爭奪大位之敵對一方，但他們並不計前嫌，為了國家之大計乃予以重用。其它諸如歐美等先進國家在國家之治理上能起用賢能之士之例子可謂不勝枚舉。如美國自開國以來即實施民族大融合政策，力行三權分立的總統制，以健全之憲法制度取用人才。又如德國總理梅克爾之所以能六次國會大選連選連任，當中最重要因素乃是其治國之道能超越黨派之偏見，甚至為了國政的有效推動，與不同的政黨组成執政大聯盟，而在組成的聯合內閣成員中，將幾個重要的部長職位禮讓給合作的不同政黨人士擔任，因而嬴得全體國人不分朝野各界衷心的高度肯定與支持，而其所樹立了優質的政治風範，永遠留在世人之心中，不因其是否在位而有所稍減。