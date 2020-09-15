美國駐華大使館週一（9月14日）發表聲明說，美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）上週與美國總統川普的電話中確認，將在10月初離開北京。圖／擷自美國駐華使領館推特

美國駐華大使特里·布蘭斯塔德（Terry Branstad）突然傳出即將卸任的消息。美中關係專家評論說，這是美國對中國接觸政策確實死亡的又一個跡象；美國官員說，美中關係是否會走向脫鉤，關鍵在中國能否正視兩國間存在的制度和意識形態分歧。他表示，美國不會再為了利益而犧牲價值觀了。

美國駐華大使館週一（9月14日）發表聲明說，布蘭斯塔德上週與美國總統川普的電話中確認了這一決定。他將在10月初離開北京。布蘭斯塔德於2017年6月上任，在大使任內的時間近3年半。

美國國務卿蓬佩奧在推文中說：「布蘭斯塔德大使為平衡美中關係使之更加重視結果、對等和公平作出了貢獻。這將對未來幾十年美國在亞太地區的對外政策產生持久的和積極的影響。」

布蘭斯塔德大使的卸任是美國對中國的「接觸政策已死的又一跡象」，亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）在接受美國之音採訪時表示。

夏偉說：「布蘭斯塔德去北京就任大使是帶著希望去的，甚至川普總統也希望，他們能跟北京達成某種突破。布蘭斯塔德確實是很好的人選，因為他認識習近平。但是一切都沒有成功。我要說的是，這完完全全是被惡化的雙邊關係所破壞的，而且我認為他一定感到無法在那裡發揮建設性的作用。」

上週， 布蘭斯塔德大使投書中共黨報《人民日報》遭拒絕 ，而中國駐美大使崔天凱今年已經在美國主要媒體上發表了五篇評論文章。美國國務院指責中共的做法「再次暴露了中國共產黨對自由言論和認真嚴肅的思想辯論的恐懼，以及北京方面在抱怨其它國家缺乏公平對等待遇時的虛偽。」

夏偉將雙邊關係惡化的主要責任歸於習近平。他說，這一「得到美國八位總統全力支持的」接觸政策，曾經「或多或少使兩國關係保持穩定」，現在「基本上是被中國在南中國海、台灣海峽、香港、新疆以及東中國海的非常侵略性的行動所扼殺了。這是不必要的。」

夏偉說，習近平有可能以其使中國陷入巨大危險而被載入史冊，「因為他拋棄了這種能使中國在全球市場和國際外交界獲得前所未有發展的接觸政策。」

美國國務院一位不願透露姓名的高級官員告訴美國之音，「中國政府在很多方面把路都堵絕了，實際上中國對美國在華外交的存在它已經限制了很多，所以，（布蘭斯塔德）大使待不待在那裡基本上已經無所謂了。」

被問到這一卸任是否意味著美中關係在進一步脫鉤時，這位官員說，美中間脫鉤不脫鉤主要看中國政府。「美中之間問題很多，關係不好，原因非常清楚，中國政府是否願意去改變這些問題，這是脫鉤不脫鉤的一個很關鍵因素。所以說，這跟一個大使走或去沒有什麼必然的聯繫。」

如果說中國沒有意願改變自己的行為以防止跟美國脫鉤，是否可以說中國並不在乎跟美國脫鉤？這位官員說，中國並不想跟美國脫鉤，「因為想繼續佔便宜」。

「中國不想脫鉤又不願意改變導致要脫鉤傾向的根本原因。所以說，中國政府是個非常矛盾的東西。他想兩面討好，兩面佔便宜，這個是美中關係不對等的很重要因素。但是反過來說，中國政府也不敢真正達到對等。所以說，蓬佩奧國務卿說的非常清楚，美中之間就是兩國政治制度和意識形態方面的根本差別。」