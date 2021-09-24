美國國會眾議院9月23日通過《2022財政年度國防授權法》（National Defense Authorization Act of 2022, FY22 NDAA）。這部法案旨為五角大廈提供充足經費鞏固美國在軍事技術上的優勢地位，在全球層面與中國展開抗衡。法案納入修正案將正式認定中國在新疆犯下種族滅絕罪行，並將對美國奧運選手就中國的人權侵犯問題進行簡報。

眾議院週四晚間完成476項修正案的辯論後，以316票支持和113票反對的表決結果通過新一財政年度的國防開支法案。一共有38位民主黨人和75位共和黨人投下了反對票。

眾議院軍事委員會主席亞當·史密斯眾議員（Rep. Adam Smith, D-WA）在法案通過後第一時間發表聲明讚揚國會兩黨的合作。

來自華盛頓州的民主黨人史密斯在聲明中說，「我們不是專注於我們的分歧之處，而是每年選擇通過一部國防開支法案，履行國會憲法職責，為共同防禦提供資源。」

「《2022財政年度國防授權法》還將重點集中在深化和擴大我們在世界各地的伙伴關係和聯盟，特別在『太平洋威懾倡議』方面著眼於印-太地區，」 史密斯眾議員說，

眾議院版本的《2022財政年度國防授權法》將在新財年授權為五角大樓提供超過7780億美元預算，較拜登行政當局提出的預算請求增加了250億美元。

這部年度國防授權法案授權美國防務部門投資提高當前及未來所需的能力及現代化需求以保護美國人民的安全。新財年的軍事開支除有疫情的考量外，也有多項條文涉及在印-太地區應對中國帶來的戰略挑戰，包括涉及62億美元的「太平洋威懾倡議」。

眾議院軍事委員會首席共和黨議員麥克·羅傑斯（Rep. Mike Rogers, R-AL）在一份書面聲明中對新年度的國防授權法獲得通過予以肯定。

「毋庸置疑地，我們的軍隊是全世界所見過的最強大的良善力量，提供我們的軍隊保衛國家和擊敗我們的敵人所需的權力和資源是我們在國會肩負的最大責任。我們通過了國防授權法完成了這一責任，」來自阿拉巴馬州的共和黨人員羅傑斯在聲明中說。

羅傑斯眾議員還強調，法案提供的國防開支將確保美國國防部為美國可能面臨的任何衝突做好準備。

整體而言，眾議院的國防授權法案將著重強化網絡安全、創新技術和資訊系統的發展，並大幅增加對關鍵研發領域的投資，包括生物技術、定向能源和電磁頻譜等項目。

法案還將加強國防部和情報部門之間資訊和網絡安全系統間的聯繫，成立一個新的信息辦公室集中管理五角大樓的網絡信息威脅。法案同時將為保護國防部信息系統額外撥款5000萬美元。

這部長達1300多頁的國防開支法案從諸多方面涉及中國，包括科研發展、人權問題、新冠溯源及國際影響力等。

眾議院外交委員會首席共和黨人邁克爾·麥考爾（Rep. Michael McCAul, R-TX）所提出編號236修正案提到，眾議院將根據國際法正式裁定，中華人民共和國在中國共產黨的指導和控制之下，對維吾爾人及其他少數民族和其他宗教少數群體成員正在進行的暴行構成宗族滅絕。

另外一項編號240修正案要求，當奧運會或其他國際運動競賽在共產、威權或侵犯人權的國家舉行時，美國將為美國體育代表團提供有關人權和個人隱私的簡報。

麥考爾在聲明中表示：「代表美國在國外比賽的運動員都應該要知道他們所面臨的所有潛在威脅，特別是當奧運會和其他比賽是在中國共產黨這樣的殘暴威權政權控制的國家舉行的時候。」

「這項修正案將確保美國隊了解人權問題和侵入性的監控活動，保護他們，並幫助防止中共利用2022冬奧會作為宣傳活動，」麥考爾說。

此外，法案條文還有涉及對北京冬奧會進行外交抵制的內容。法案明文禁止把《國防授權法》所授權撥出的資金用於為美國政府官員以公務身份參加北京冬奧會提供交通服務。

不過，法案明示，有關內容未限制或排除向美國運動員或相關工作人員提供安全協助的撥款和支持。

法案涉及台灣的條文要求國防部就加強國民警衛隊與台灣的合作提出報告、加強美台軍事安全合作以及邀請台灣參加2022年環太平洋多國軍事演習。

眾議院通過的《國防授權法》還表達美國國會對台灣安全防衛的支持，以及通過協助台灣發展有能力、戰備力及現代化的防衛部隊，幫助台灣維持足夠的自我防衛能力。

前一天，參議院軍事委員會正式向院會遞交其版本的同名法案。參議院軍事委員會在今年7月通過了這部年度國防開支法案，該法案預計將在10月獲得參議院的表決。

在參眾兩院通過各自版本的《國防授權法》後，兩院將就雙方內容不同之處展開協調，兩者一致後才能送交白宮由總統簽署生效。