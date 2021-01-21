母牛帶子小溪邊，

春暖花開水潺潺；

鷺鷥騎牛相作伴，

人間難尋此樂園。

—〈白鷺鷥騎牛圖〉

1960年以前的美麗島台灣，是以農立國，也是以牛立農的農業社會。農家耕作田園，運送農作物，人工外，都用牛。那時候的鄉村，家家戶戶幾乎都有養牛，大多養母牛，會生小牛。

那個年代，不論走到那裡，庄頭庄尾，路邊山頭，都可看到牛。大路上，隨時可看到有水牛或黃牛在拉二輪或四輪的牛車。

1603年，第一篇記寫台灣人文風俗的陳第〈東番記〉，寫說當時的東番台灣，有豬有雞有狗，無牛，無馬也無羊。荷蘭文獻也無原生野牛的記載。

台灣是何時開始有牛呢？

很多書都說：1650年，荷蘭傳教士從印度買進一百二十一頭黃牛，是台灣最早的牛。水牛是清代從中國大陸輸入。

事實上，1650年之前，台灣已有很多牛了。

荷蘭《熱蘭遮城日誌》記載：1630年3月6日，有海盜在廈門附近，贈送荷蘭長官15隻牛、15隻豬；1633年7月17日，荷蘭船隊在浯嶼，得到25隻牛；1640年從澎湖運來很多牛（可能也有水牛），荷蘭公司和私人的牛已超過1200至1300百隻（《巴達維亞城日記》也有記載）。1643至1647年，每年都有從澎湖來的牛。其中1647年9月3日記載，中國沿海的船，帶來2隻水牛。

由此可知，最晚，1630年荷蘭就從福建引進黃牛來台灣，1647年就已自福建引進水牛。澎湖來的牛最多，大多應是來自福建。

荷蘭引進牛來台灣，同時引進漢人犁耕技術和用牛拉車，漸漸改變了台灣平埔原住民的原始耕作方式。傳教士1650年引進的牛，有賣給蕭壠社和新港社。

清代乾隆時的〈番社采風圖〉，畫有原住民駛牛車載少女遊社，和農婦背幼兒使牛犁田。

有了牛，台灣人的生活從此離不開牛。四百年來，人們用牛來拖犁耕田，拉車載稻子、番薯、甘蔗等農產和各種貨物。



黃牛耕田圖。圖／呂自揚攝影

清代的糖廍（製糖所），都是用牛拉石磨（石車）榨甘蔗製糖。每座石磨要有六隻牛拉石磨輪班榨甘蔗。所以，台灣各地很早就有牛寮、看牛寮、牛稠埔的地名。

清代牛車都用木板車輪，日治時代有很多板輪牛車載甘蔗的寫真。

人們起建傳統茅草和紅瓦土角厝，都要用牛先把攪稻草的泥漿踩踏勻實，來印製土角（土磚）。

水牛頭上有兩隻橫伸平扁的長角，性喜戲水，看到溪流水漥有水，就想躺臥在水裡翻滾浸泡，故叫水牛。水牛矮壯，背寬大，溫馴，可讓人騎。黃牛高大背較窄，不讓人騎。鄉村長大的孩子，大多有騎過水牛的美好回憶。人們多較喜愛皮膚黑卻可親近的水牛。



仿作清代水牛拉板輪車圖。圖／呂自揚攝於高雄鳳儀書院

水牛是台灣農村人文風物的代表，也是台灣人勤苦耐勞、忠實善良的象徵。牛有靈性，知要被賣或被宰，都會默默流淚，農家也多有視牛為家人的感情。民間由牛產生的俗語特別多，像「做牛著愛拖，做人著愛磨」、「甘願做牛，免驚無犂可拖」。

因此，台灣人喜自稱、互稱為牛，為台灣牛、台灣水牛。

1960年代台灣社會開始工業化，方便快速的耕耘機「鐵牛」，逐漸取代牛隻耕田，鐵牛車、小貨車也逐漸取代牛車載貨之後，牛隻就從全島鄉村農田，由逐漸減少而全面消失。

二、三百年來，家家戶戶皆有養牛的鄉村，目前幾已無人養牛，也無牛在犁田拉車。

牧童騎著水牛，悠然而行；牛隻銜著蔗葉草枝，邊走邊食；烏秋、白鷺鷥自由自在的騎在牛背上，飛來跳去；農夫戴著草笠，牽著水牛或黃牛，或在田裏使牛犁田；播秧季節，都有農夫在水田裏使牛犁田、整田。這些，都是台灣農村令人溫馨難忘的美麗風景圖和風情畫。如今，皆已隨著農耕的機械化而消失。



清代糖廍牛拉石磨榨甘蔗圖。圖／謝明杉攝影，呂自揚提供

台灣野鳥多，很多地方都有烏秋和白鷺鷥。筆者從小在高雄月世界荒村長大，家裏養過水牛，小時也放過牛，很懷念在寧靜青綠的鄉村田野，隨時可見一隻或二、三隻小巧的黑色烏秋或白色白鷺鷥，快樂自在的騎在正在食草的水牛背上，或跟隨在水牛前後飛來跳去，那種美麗大自然中，牛鳥無猜長相作伴，又和諧又溫馨的快樂美景。

2005年我開始「詩寫台灣」，就一直想拍攝有烏秋和白鷺鷥騎水牛的美麗相片。

2008年到台東關山親水公園旅遊，騎單車逛公園時，在公園綠草如茵，野花點點的小溪邊，很巧妙的讓我拍攝到兩隻母的水牛，各帶著一隻小牛，聚在一起食草，並有一對白鷺鷥適時飛來停騎在一隻母牛的背上。啊！這大自然的畫面實在太美了，太美了。於是，我作了這首〈白鷺鷥騎牛圖〉。



田寮月世界山路水牛拉車圖。圖／田寮鄉志 呂自揚提供