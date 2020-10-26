自由時報近日報導：「台中市警局東勢警分局偵查隊4名警察，今年3月宣稱要抓通緝犯，沒有搜索票，卻闖入詹姓男子住處，見桌上有毒品吸食器，立即逮捕詹男驗尿法辦，詹男坦承吸毒，檢方也起訴，台中地院法官卻痛斥警察侵害人權，搜索、逮捕、查扣證物與驗尿，全部都違法，為了促使警方警惕，法官認定上述證據，全都沒有證據能力，判決詹男無罪。」云云，這應是警察逕行搜索時，未依刑事訴訟法第131條第三項規定，於執行後三日內報告該管檢察署檢察官及法院。依同條第四項規定，審判時法院得宣告所扣得之物，不得作為證據。也就是違反正當程序，自不得作為證據。

違反正當程序不得作為證據

同樣的，就9月19日竹北案件而言，警察臨檢盤查應符合警察職權行使法第 6 條第一項六款規定，同條第二項並規定，前項第六款所稱公共場所、路段及管制站，以防止犯罪，或處理重大公共安全或社會秩序事件而有必要者為限。且其指定應由警察機關主管長官為之。黃媽媽家住桃園，當天第一次加入舉牌，（李貴芬太極門案件你拿了多少獎金10萬？100萬？1000萬？）行列，公文分贓的可受公評事實早已昭然若揭，李貴芬在警察盤查後，才擬具恐嚇罪及毀謗罪的告訴乃論罪，顯然不符合告訴乃論不告不理原則。且舉牌地點是空地，不是李貴芬家，也不是上開第六條所稱公共場所、路段及管制站。

先程序後實體已成不變的準則，程序不合法在先，已顧不了實體正義如何？