中美貿易戰爭以來，南向政策之下，居留中國的台商人口，從70萬降低到40萬，到中國讀書的學生，也明顯減少，這都是減少被綁架肉票的好現象。圖／Pixabay

如我預料，中共國庫空虛，習近平利用「武漢瘟疫」發動割韭菜，習皇帝到底捐了多少？沒人知道，紅色高官捐多少，也是機密，倒是，台商捐款很透明，瘟疫肆虐，台商再度成為捐款抗疫冤大頭，可以喊出名號的大台商，每一戶動輒都是千萬人民幣起跳，就好像人在江湖，出來混，總是要還，根據統計，共產黨光從台商身上搜刮的金額來到2億人民幣以上，至於這些錢，有沒有幫到死傷慘重的武漢人民，看看武漢人每天抗議封城後，菜價飛漲，連強制隔離，住院檢查是否確診，還必須自費，就可以知道，大台商的捐錢，最後流向肯定是被共產黨汙掉了，所以，台灣「女黃安」隔海大叫，「我是共產黨」，因為共產黨可以騎在老百姓頭上，作威作福，大家搶著幹，很可惜，她沒資格。

大台商是樂捐還是不樂之捐，只有老闆心裡清楚，但是，最近因為武漢包機事件，國台辦和台灣政府隔海對嗆，夾在中間的人民聽來卻很傷感，因為嘴砲太多，無助於解決台商困境，可以預料，等到武漢結束封城，想回家的台商，恐怕又改變主意了，這才是事實，這群認同錯亂，失落於敵營的台商心境，自身內心的五味雜陳，可以想像，只可惜媒體議論焦點不在內心，網路上的文章更多，讚與貶，正反觀點並陳，請問誰令致之？

有人把台商形容成，只為了賺錢，變成資匪的共犯，這就是台商無祖國派的論調，壯大中共，禍害全世界，這一觀點，也不見得完全正確，但是，若以為台商完全是誤闖叢林的無辜羊群，也不盡然，其實，中台不正常來往30年，政府腳步太快，有錯在先，又制止緩慢，虛假和平語言之下，台商越陷越深，從單純探親，擴大到經貿，教育，台灣一廂情願，以為民主社會可以改變獨裁國家，30年驗證下來，只是一場惡夢，獨裁反而壓過民主，當奴役快活勝過自由人，30年台商捐輸中共，啟發14億人民走資賺錢，有利有弊，但是，對中國民主自由觀念的啟發，卻無一功勞，如果說經貿來往，只有中共獲利，卻也並非完全如此，但是，政治上，台灣修憲後，承認中共政權，中共卻故意維持內戰情況，不承認台灣主權，也是事實，因為只有這樣的不正常來往，對中共有百利無一害，一旦中台之間發生摩擦衝突，甚至爆發戰爭，中共可以不依據國際法，必須遣回台灣人，這時候，滯留中國台商身即變成肉票，中共所持理由很簡單，只要中華民國沒有滅亡，中共政權就無法名正言順，客觀來說，目前，中共所管轄的中國地區，就是「中華蘇維埃共和國」的蘇區，台灣是中華民國白區，國府統治中國時期，1931年，毛澤東在國民黨清共之後，開始搞農民武裝暴動，自行在贛南，閩西的山區農村建立「國中國」，發貨幣，鬥地主，分土地，當時，只有窮人，土匪，通緝犯，和親共的知識份子，才會進入蘇區跟隨毛澤東，商賈避共，唯恐不及，證明了現在台商比過去的中國商人更傻，更缺乏敵我意識，把雞蛋放在敵人籃子裡，如今才會進退失據，如曹興誠所說，「西進中國一場惡夢」。

台商淪為中共手中肉票

1989年，六四民運引發大屠殺，中共遭來西方國家經濟制裁，台商卻趁機西進，填補西方資金，即便，中國對台灣的武力威脅如舊，併台敵意並未降低，但是，台商仍然一無所懼，台灣的學界在96年大選飛彈危機後，李登輝倡議「戒急用忍」，仍然無法阻擋台灣進入中國腳步，如今，台商台幹或者外商中的台灣幹部，不管貧富，全部是虎口下偷生的一群，講難聽一點，就是肉票，而且肉票不分藍綠，裡面有支持台獨者，當然也有期待被併吞者，例如黃安，邱毅，智賢，這些已經靠中共賞飯吃的人，更是族繁不及備載，隨著經濟情勢轉變，中國強，台灣弱，西瓜當然倚大邊。

幸好，民進黨執政以來，不管綠營是否也又有心在中國的人，中美貿易戰爭以來，南向政策之下，使居留中國的台商人口，從70萬降低到40萬，到中國讀書的學生，也明顯減少，這都是減少被綁架肉票的好現象。

「武漢瘟疫」之後，證明一件事，面對國際上呼籲台灣應該入會的聲浪，分享世衛組織資訊，中共置若未聞，還在武漢第一次包機中，置入病毒旅客，破壞台灣防疫，動機險惡，對台灣而言，中國不只是敵邦，更是危邦，現在，武漢封城結束在即，台灣卻不能大意，因為虎口下的台商恢復自由，紛紛趕回台灣，才是真正考驗台灣防疫的時刻。