金門和馬祖的民眾如果心向中華人民共和國，真的可以彼此祝福，彼此好聚好散；但是如果要留在台灣，就要有承擔命運共同體的決心。圖/取自交通部官網

金門和馬祖可以舉辦公投，完全尊重金門和馬祖民眾的意願，如果超過一半以上的金門和馬祖民眾希望併入中華人民共和國；所謂人各有志，道不同不相為謀，放生是唯一出路。

因為地理上金門和馬祖就是在廈門和福州海外的兩個小島，在1949年之前，無論其血緣關係、地方文化、方言土語、風俗習慣甚至連祭的神明等等，都和廈門和福州比較近，和台灣比較遠。

日前從金門選出的中國國民黨籍立法委員在立法院毫無羞恥心大言不慚的說：「台灣不是一個國家」，引起台灣人民普遍又強烈的憤怒，已經傷害台灣和金馬民眾的感情。

金馬歸屬可由公投決定

其實如果金門和馬祖的民心是歸向中華人民共和國的，大可以順應其民意，將金門和馬祖交給中華人民共和國統治。

長期以來，金門和馬祖只有相對少數人口，卻不成比例各選出一席立法委員，對於非金門和馬祖的民眾非常不公平，完全不符合票票等值的民主政治基本常識與原理。

從1949年到現在，因為特殊時空背景下錯綜複雜的歷史性因素，許多台灣男性到金門和馬祖服役，不管喜歡與否，那是一輩子難忘的特殊經驗；另一方面雖然戰地政務限制了金門和馬祖民眾的自由，但總是比被共產黨統治，歴經三反五反、文化大革命和大飢荒的命運還要幸福；往者已矣，來者可追，未來要怎樣，可以交給金門和馬祖民眾來決定；但是如果決定要留在台灣，就不能吃裏扒外，不能木馬屠城，否則絕大多數的台灣民眾自然會對金馬民眾投以特別眼光，也會認為台灣政府在養老鼠咬布袋！

換句話說，金門和馬祖的民眾如果心向中華人民共和國，真的可以彼此祝福，彼此好聚好散；但是如果要留在台灣，就要有承擔命運共同體的決心。

看在七十年生命共同體的過去，衷心提醒：對面真的沒有比較好啦！對面也真的沒有比較高級啦！大門隨時敞開，但是離開了就不要回來！台灣人民絕不接受中共代言人、代理人或匪諜在立法院侵門踏戶囂張跋扈；中華人民共和國的人大代表不是民選的，人大代表可以去中華人民共和國首都北京開會，只是當鼓掌部隊而已，人大代表無權質詢中華人民共和國國務院總理，中國人也不能一人一票選中華人民共和國的國家主席。