武漢封城當天，省主席還去春晚看表演，北京春晚照樣舉辦，成龍還高歌，「你看，我們哪裡像是染病的國啊」。說的比唱的更好聽，網路酸民說，「這個政權爛透了」。

厲害了我的國，封鎖訊息，比封鎖病毒更厲害，武漢病毒蔓延以來，這是中國網民送給中共政權的新桂冠。

已經因為美中貿易戰爭，重傷倒地的中國，突然間遭受新型冠狀病毒攻擊，華爾街說，2020年中國經濟成長已經無法保5，如果中國數據真實的話，1月23日，中國武漢決定封城，隔一天，周邊有8個城市也封城，到1月25日，已經有15個城市封城，北京也在26日宣布半封城，上海也成為僅次於武漢的第二大疫區，雲南也暫停所有旅遊接待，專家評估，新型病毒對中國以及全球經濟傷害，比2003年更嚴重，但是，在23日之前，習近平尚未說話之前，在網路上先說出武漢病毒傳播狀況的8位網民，先後被公安以造謠生事逮捕，這就是中國，掩蓋真相，導致病毒傳播更厲害。

從武漢封城之日起算，短短一周，確定診斷者來到6000人，死亡132人，武漢封城已經慢了好幾步，美國紐約大學傳染病學家費南多爾在第一時間，搭了31小時飛機來到武漢，去看了傳播來源華南市場，留下一句話，封城是古代對付瘟疫的方法，現在還搞封城動作，等於是屠城。

1665年，黑死病從阿姆斯特丹傳到倫敦，造成8萬人死亡，貴族逃到鄉下，豪宅丟給僕役看守，後來，倫敦近郊的亞母小鎮，也染上溫疫，全鎮上下決定把自己封鎖起來，以免再傳給別個村落，下場是這個小鎮有75%的人死亡，英國作家福迪在「瘟疫年紀事」一書中盛讚，「亞母鎮偉大的犧牲」。

事實上，位於中國交通中心點的武漢，在1月15日展開春運時，病毒已經被帶原者攜帶著到處擴散了，從全中國以至於到全世界，武漢市長周旺成坦承已經走掉500萬人，從去年12月，第一位病人出現，武漢的疾病管制單位卻漫不經心，一個月後發現情況嚴重，向習近平報告後，終於決定封城，更糟糕的是，政府決定封城，還給了武漢居民8個小時逃亡時間，以至於變成病毒大逃亡，有私家車上高速高路，有辦法弄到票的人走高鐵，飛機，展開大逃亡，有人一口氣逃到法國，美國，導致歐美淪陷，中國周邊國家更不用說了，惡鄰當道，大家無言。

病毒肆虐 春晚照演

但是，網路譏諷，這個偉大厲害的國，封鎖消息，封鎖人民比封鎖病毒更用心，更扯的是武漢封城當天，省主席還去春晚看表演，北京春晚照樣舉辦，成龍還高歌，「你看，我們哪裡像是染病的國啊」

真的，說的比唱的更好聽，網路酸民說，「這個政權爛透了，真的沒救了」。

現在，高歌「雖遠必救」的中國戰狼，全部躲起來了，北京距離武漢1000公里，偉大國領袖也不見了，這就是中共政權本質，美國學者說，這次瘟疫僅次於西班牙流感，西班牙流感在第一次大戰後爆發，三分之一世界人口被感染，這場瘟疫是人類第一次禽流感，後來，研究流感的專家說，戰後的戰場屍體處處，鳥類吃了人肉，人又吃了鳥類，終於爆發禽流感，這一次的新型病毒來襲，中國境內會有6500萬人死亡，但是，中共不擔心死人，只擔心人民暴動推翻這個政權，所以，交通要道上，解放軍以槍口對準人民，而不是用針筒，維穩重於一切。

槍口對準人民 維穩重於一切

憤怒的武漢人民，正用網路宣傳說，這是中共崩垮的瘟疫，所以稱為「武昌起疫」，因為醫療單位已經無法承受壓力，很多無助病人回到家裡，最後很可能交叉感染，爆發時間會在2月4號左右，更糟糕的是，封城策略在缺乏醫療救治下，會加速傳染，未來情況還很難估計，所以，大爆發的時間已經接近了，尤其是北上廣深，四個大都會。

中國人習慣在大年過節看電影，七部年節的電影直接下檔，為了防止電影院過多的人口聚集，去年，年假的電影院收入60億人民幣，今年不到1000萬，其他行業更是糟糕，尤其是國內外旅遊完全停擺，各航空公司損失慘重，北京已經宣布年假要延長到2月2日，現在更大的考驗在後面，過年之後呢？工廠要如何開工？員工要如何回到工作單位？台商要如何進入中國，不開工的話，直接損失更無法估算。

面對中國瘟疫，美國，日本，韓國，俄羅斯也進行撤僑，外商早已逃命，2020年果然是中國大限之年，無法逃過豬瘟，更是無法躲過新病毒的攻擊。

現在，更多的傳聞在網路上蔓延，法國的「挑戰網路」媒體說，這是中國武漢第四級生物實驗室病毒外洩的結果，所以，解放軍第一時間已經掌握，只是把武漢地方官員矇在鼓裡。

武漢第四級生物實驗室，在2003年向世界衛生組織提出申請，一直到2005年才批准，當時，中國和法國合作，作為衣波拉病毒，亞米里亞熱，和尼帕病毒的研究實驗室，但是，在興建過程中，解放軍要求負責建設的「中元工程公司」IPPR偷偷多蓋了兩座實驗室，作為生化武器的實驗，裡面就有病毒的研究，目前研究室管理出問題，所以已經變種的病毒株，經由受實驗的動物外洩，進入附近的華南野生動物市場，開始感染動物身上，然後進入人體。

這也可以解釋，為什麼解放軍優先知道訊息，並且在1月20日把訊息傳到北京，到了23日，習近平才下決定要封城，美國CIA長期監控武漢生物實驗室，也認為實驗室管理不善，造成病毒生物外洩，非常有可能。

如果真相真的是如此，那麼已經被紅色滲透世衛組織，還替中國掩藏真相，不願意發布國際公衛位緊急事件，也就可以理解了，真的可以說中國咎由自取，可憐的還是老百姓。

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