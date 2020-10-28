作者序／我們走過的八十年代

回顧台灣民主化的歷史，民族記憶需要的內容是：台灣人在那個困難的時刻，如何面對獨裁威權和政治壓迫。——吳乃德，《台灣最好的時刻1977〜1987》第29頁

當我們回首美麗島事件（1979）、林宅血案及美麗島大審（1980）、陳文成事件（1981）、江南命案（1984）、十信事件及李亞頻事件（1985）、黨外組黨（1986）等等，開始鬆動國民黨的獨裁威權統治；同時民間社會風起雲湧的自力救濟－工運、婦運、農運、原運、學運等，在社會、文化、傳媒等場域擴散影響力，喚起台灣人追求民主與自由的決心。

1980年夏天，剛由大學畢業的我，在翁天培社長邀約之下，即參加其創立的「台中書報社」，開啟我在書報發行、企劃、出版、編輯、校對等的工作生涯。更因查禁黨外雜誌與書的官員態度蠻橫，連圖書館等收藏單位都要報繳，我能做的是：為台灣人保存一本。孰料在十多年間蒐集二千多本雜誌及近千本禁書，無形中促成我在2014年起撰寫黨外雜誌與戰後大量禁書的資料來源與動力。

《解嚴之前的禁書》由警總於1983年2月12日以隆徹字第0629 號公函，查禁由青年黨黨員創辦之《在野》雜誌作者群出版的《我們還有話要說》一書談起，到1986年11月24日以劍佳字第5560號公函查禁劉峯松《台灣的黑暗時代》一書，總共27本禁書的物語。

2020年的開年喜訊，是1月11日蔡英文總統以817萬多票連任成功，於5月20日順利就職；隨即而來的是中共散播武漢肺炎（COVID-19）毒害全球，造成世界各國三千萬人感染，破百萬無辜民眾病逝的慘劇。台灣則因為執政的民進黨政府，在武漢肺炎爆發初期防範得宜，迅速組織國家口罩隊，提供台灣人價廉物美的口罩，完善管理出入境作業，迄10月2日只有517人確診，累計7人死亡記錄。

韓國瑜剛於2018年底蹭上高雄市長寶座，就任不到三個月，即以「Yes , I do」心態，拋棄高雄市民心情，荒廢高雄市政，代表國民黨參與總統大選，以得票500多萬而落敗；又因「落跑選總統」原因，引發「罷免市長」風波，高雄市民在6月6日以93萬多票將韓國瑜罷免成功，成為我國罷免史上首位被罷免成功的院轄市長。陳其邁在8月15日以67萬多票（高雄最高得票率70.03%）當選，旋即就任，他急於補回被韓國瑜浪費掉的兩年時光。

李登輝（1923〜2020）前總統於7月30日逝世，國際同聲哀悼，在美國《時代週刊》（Time）稱讚下的「民主先生」對台灣民主自由的貢獻，是大家有目共睹的。祝福李前總統「順行」！

中共總書記習近平在2017年取消鄧小平所建立兩屆十年總書記任期制，成為中國的新皇帝，他得意洋洋地在外挑釁全球、四處樹敵；而黨內紅二代反撲之聲不絕於耳。加上習近平與美國總統川普在政治、貿易上的僵局，更因美國對高尖端科技技術的輸出封鎖，令中共叫苦連天，遂有意以「武力征服」取代，連日對台灣施以「恐嚇威脅」手段，而不知「羞恥」為何物的馬英九，竟敢代替中共威脅台灣，喊出「首戰即終戰」狂言，頗為台灣人所不齒！

眼見中共對新疆維吾爾族人的滅族、對西藏（圖博）的宗教摧殘與殺戮、對內蒙古人的語言抹滅、對香港人民主自由與人權的迫害，近日更通過〈香港國安法〉對香港施以更嚴厲的控制及打壓；期待台灣同胞應有以「民主」對抗「獨裁」的堅持，下定「當戰必戰」決心，祈求「天滅中共」！

本書的出版，感謝國家人權博物館贊助部分經費，更多謝陳芳明老師與陳夏民先生賜序。我是陳芳明老師的鐵粉，1980年代後他在台灣所出版的書籍（前衛、林白、敦理、自晚、麥田、聯經、印刻等出版社），我幾乎完整蒐羅。他對台灣文史的熱忱及文字所展現的熱情令我折服，甚為期待在他引領下，台灣文史邁向下一波的高峰。陳夏民先生身兼作家與出版人的角色，有不少好作品面世，祝福他未來在出版圈順利豐收。好友薛宏甫在尋找警總查禁公文上，不嫌麻煩地幫我，另黃裕順在圖片翻拍上助益甚多，感謝薛、黃兩位先生。前衛社長林文欽及清鴻、佩穎、君亭等前衛同仁的助益，以及許多惠我良多友人及家人，一併向你致謝！——廖為民於三角湧 2020年中秋佳節

作者簡介

廖為民 雲林縣西螺人，現居新北市三峽。逢甲大學合作經濟系畢業。曾任台中書報社發行經理，遠流出版公司行銷企劃，人間雜誌及人間出版社發行副理，流通書報行銷公司總經理，克寧出版社發行人，一橋出版社社長，從事相關文化工作三十多年。

現在擔任「座家」。喜愛讀書，逛書店，聊天，小酌，沉思。目前仍就相關查禁書籍與人物撰述中。

著有《我的黨外青春》、《台灣禁書的故事》、《美麗島後的禁書》。



廖為民新書《解嚴之前的禁書》。圖／擷自廖為民臉書，前衛出版社，民報合成