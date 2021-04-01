前國防部長蔡明憲接受印度媒體邀請，參與全球高峰會線上論壇，在開場的時候，提到台灣作為一個國家，就立刻被港立法會議員、建制派「新民黨」主席葉劉淑儀打斷。圖／擷自公視新聞影片

印度寰宇一家電視台舉辦全球高峰會，就疫情相關問題以視訊進行討論，前國防部長蔡明憲接受印度媒體邀請，參與線上論壇。香港立法會議員、建制派「新民黨」主席葉劉淑儀也參加該項會議。蔡明憲在開場的時候，提到台灣作為一個國家，就立刻被葉劉淑儀打斷，說台灣是中國的一省，又直接離席抗議。

蔡明憲和葉劉淑儀都是透過視訊方式出席會議，雙方在會議中都以英語發言，衝突是從武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）的名稱開始。當蔡明憲提及「武漢肺炎」時，葉劉淑儀警告說若對方再使用「武漢肺炎」，她就要離場。事後葉劉淑儀接受中國中央電視台總台記者專訪時重申，針對「台獨」言論，必須堅定立場予以駁斥，「台灣的所謂什麼部長」妄稱「台灣是國家」，台灣的定位就是「renegade province（叛亂省分）」。

在武漢出現的肺炎當然稱為「武漢肺炎」，若不能以地名命名，哪來「德國麻疹」、「日本腦炎」？從來沒聽說過德國與日本抗議，因為正常國家會誠實的面對現實，中國人不正常，隱瞞事實，才怕別人說出真相，詐騙集團的國家當然不會尊重真相。

台灣本來就不是中國的一部分，連《五五憲草》所規範的版圖都明確的排除台灣。1895年日本依《馬關條約》獲得台灣的主權，台灣與中國完全脫離關係。中國國民黨及中國共產黨都表示依循「開羅宣言」，台灣主權歸屬中國，這當然也是中國人的騙術，「開羅宣言」只是開羅會議的聯合公報，不是國際條約，擁有台灣主權的日本沒有參加，若可以處份台灣主權，那美國與英國就可以舉辦一個會議，發表宣言來決定香港的前途，葉劉淑儀認同嗎？

最讓人覺得葉劉淑儀缺乏常識的地方就是她說出台灣是「叛亂省分」，就算台灣是中國的一部分，叛亂的也是中國共產黨，怎麼會是中國國民黨盤據的台灣？別忘了連毛澤東等中國共產黨要角都是「中華民國」的國民，是因為他們叛亂，中國才出現內戰。葉劉淑儀說台灣是「叛亂省分」，等同兒子謀奪父親財產，自己不孝，反而罵父親是「不孝子」一樣。

獨裁政權之所以能生存，必定有異常的人力挺，香港從自由的英國殖民地淪落到獨裁政權的管轄區，維持五十年不變的諾言早就被丟進垃圾桶，有正義感的人當然會力爭自由，卻出現一群對抗正義的人力挺獨裁政權。蔣家獨裁統治台灣時也一樣，就出現一批人力挺獨裁政權，直到今日還是繼續捍衛獨裁者。

一個人即使不能維護正義，也不該挑戰正義，只是在獨裁政權統治下，必定會出現「奴才」，「奴才」的特色就是認定「主人」永遠是對的。獨裁政權下的「奴才」只會捍衛獨裁政權，踐踏正義，非常不幸的，台灣與香港就出現不少「奴才」。



全球高峰會，就疫情相關問題以視訊進行討論，前國防部長蔡明憲（視訊畫面中間）接受印度媒體邀請，參與線上論壇，葉劉淑儀（位視訊畫面左邊）因聽到蔡前部長說台灣是一個國家便憤而離席。圖／擷自ＷＩＯＮ新聞影片