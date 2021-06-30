媒體網路為了防疫工作吵翻天，台北市這位話太多的市長，花太多時間罵政府，卻因為北農群聚感染，飽受攻擊，南島人民擔心北疫南流，沒隔幾天，印度變種病毒突破封鎖，直驅屏東，現在是北部客擔心南疫北漂，想想，現實報應總是來得快，原來台灣就是這麼小，在疫情未打倒台灣之前，政客名嘴口水，已經淹沒台灣，這就是台灣最美的風景。

去年2月，武漢爆出疫情，武漢人趕緊出逃，外界人看到來自武漢住民，好像見到鬼，等到疫情燒到四川，輪到川民變鬼，互相指責甩鍋，其實是人性常態，還好，台灣人尚知道同島一命，否則如此小島，病毒流行速度快過高鐵，台灣人還真的無處可逃，專家說，印度變種，成為當下最熱搜病毒，六成沒有症狀確診，成為最沉默殺手，傳染力比英國變種快60％，更容易致死，後面緊跟「印度變種普拉斯」，力量更大，魔王出世，應驗世界末日預言，人類不妙了。

有句俗語：「是福是禍躲不過」，誰也不敢說印度變種病毒之後，就沒有更厲害的病毒問世呢？躲過了今天，能躲得過明天嗎？世衛專家說：每年打疫苗，會變成人類新生活常態，從現在各國施打疫苗速度來看，全球解封恐怕要在2023年以後，當然，先決條件就是不要被病毒擊倒，否則就沒戲唱了。

武漢病毒爆發以來，已經帶走近四百萬人命，比起歷史上十四世紀的黑死病瘟疫，歐洲死亡近半來看，還不算大災難，因為人類已經從歷史上學到教訓，公衛觀念提升，知道群聚是瘟疫傳播溫床，偏偏人類的無知，經常成為疫情破口。

群聚導致黑死病大流行

英國哲學家佛蘭西斯培根說：導致中世紀黑死病大流行原因是宗教，因為教廷下令，要用衆生向上帝祈禱力量打敗瘟疫，於是每個村鎮的本堂教堂，固定時間召集所有信眾，到教堂聚會禱告，結果黑死病傳播速度更快，原因很簡單：群聚。

不要以為人類進步了，無知消失了，這次疫情爆發中，彰化某神壇，居然相信可以祈禱神明解除瘟疫，於是找來神壇信徒，先到疫情熱區龍山寺迎靈，接著回到彰化神壇進行除疫法會，一個晚上的經文唸完後，參加信徒全部染疫，這次變種病毒入侵，從機場接送帶毒者的司機，第二天就去台南一處神壇問事，神壇也因違反規定被罰款，黃偉哲市長說：「三級警戒的疫情，還跑去神壇問事，根本是自己找事」。

印度多神，神多群聚多，並非神怕寂寞孤單，而是人怕寂寞，心理學稱為從眾心理，在這種從眾下的宗教群聚，使印度變成全球疫情最嚴重的國家。

閒著沒事，自己找事者不算少，因為多數普通人沒有坐牢經驗，斗室生活太平靜，心情焦慮者很容易碰壁，一個月下來，很多人坐不住，想一想，其實這只是肉體的禁錮，至少你的心靈還是自由的。

當中共政權治理下的中國人，肉體要坐疫情牢房，心靈還不能自由，你不能把憤怒發洩在政府頭上，合理的建言也被否定，你甚至不能選擇報紙，電視，你只能成為有用的啞巴，如今，香港人正走進中國羅網，封城禁足，先坐瘟疫牢房，而現在報禁、黨禁一起來，肉體禁錮擴張到精神，香港人完全失去心靈自由，那麼，今天台灣人所享受的自由，也就更加彌足珍貴了。



作者指出，香港人走進中國羅網，從肉體禁錮擴張到精神，失去心靈自由，今天台灣人所享受的自由，更加彌足珍貴。圖為20210624最後一日出版的《蘋果日報》，香港民眾排隊購買，擷自擷自公視新聞影片