為了緩解兩億失業人口，李克強喊出「地攤經濟救中國」的口號，並且一聲令下全國推廣，過去專門取締地攤的城管黨官紅臂章，工作遇風轉舵，變成輔導地攤才有成效，還發動文宣媒體，把擺地攤寫成高大上行業。示意圖／擷自BBC中文網

美國國家情報總監曾經做出報告，如果第二波武漢瘟疫持續到明年，中國經濟重傷無法修復，2022年，將是中共失去政權一年，為了這句話，6月4日，在美國的中國富商郭文貴，和班農以及中國足球國手郝海東，已經迫不及待，搶先在美國自由女神像前面，發起「新中國聯邦」建國行動宣言，一個沒有共產黨的新中國，會出現嗎？

有幾位台商和台幹朋友來電詢問，「中共國」已經針對台灣人，月底放寬入境隔離14天政策，詢問我是否可以進去，從「武漢瘟疫」開始爆發到現在，留在台灣的台商和台幹，至少有六成沒有進入廠區，也造成中國復工緩慢，最近國台辦透過台企聯多次催促，更以惠台政策利誘，也造成台商大老闆兩難，很多台商坦言，擔心中共武統戰爭發生，如果人在中國，身家安全難料，所以，考慮留在台灣，台商左右兩難，是一個沒有答案的問題，我只能回答，「自己看著辦」，進去中國或離開中國，命運選擇操之在自己。

中共掠奪農民起家

台商投資中國資金，從去年開始下降，但是，至少有一千萬中國人靠台商企業吃飯，問題是，保住一千萬人飯碗，卻無法保住兩億人飯碗，失業浪潮已經逼近中國。

為了保住紅色江山，李克強說出了，「六億人口月收一千人民幣」的真話，不惜頂撞習近平，習近平的小康社會，根本是一場大騙局，其實，李克強的話，並未說完整，如果更完整的論述，應該把其他超過1000元人民幣的人口，也詳細補充，勉強可以過活的七億人，是靠著掠奪農民而存活，這種掠奪屬於制度性掠奪，孰悉中國歷史章回小說的毛澤東說：「會搞革命者是讀書人，農民只是革命跟班，因此，把城裡的讀書人餵飽了，這些讀書人才不會去鼓動，帶領農民革命」，歷史的確是如此，所以，中共以身分證二分法，把農民和一般人分開了，住在城裡的人，受到國家照顧更多，「工農兵第一」的口號，是用來欺騙農民的，農民是中國最底層的受害者。而最高的階層是共產黨，以及和共產黨有裙帶關係的紅色權貴，更不用說那只佔2%人口的高級權貴，擁有80%中國資產，他們的富裕比資本主義國家更離譜，簡單說，中國貧富差距，比西方國家更嚴重，壓制中國人不革命的武器是軍警暴力。

中國經濟學家何軍樵說，人民公社時代，1978年，兩億農民一天只賺1毛3分錢，改革開放後，1995年，一位農民一年一畝地收入是300到500人民幣，到了2020年，一畝地一年收入，還是同樣。25年下來，沒改變，依照毛澤東管理中國的方法，就是不可以讓農民有錢，因為有錢就會搞革命，最佳狀態就是半飽半飢狀態，如果你想改善生活，就必須花更多時間勞動，除了農事以外，跑到城鎮農民工，每天勞動20小時，讓你沒時間亂想。何軍樵說，70年來，中共掠奪農民70兆人民幣，藉由新城鎮開發，圈住農地，把農地賣給建商，發財的不是農民，而是黨幹部和商人，現在，失業農民工回到鄉下，沒有田地可以耕種，飢餓將是爆發革命的重大原因。

地攤經濟救中國

為了緩解兩億失業人口，李克強喊出「地攤經濟救中國」的口號，並且一聲令下全國推廣，過去專門取締地攤的城管黨官紅臂章，工作遇風轉舵，變成輔導地攤才有成效，還發動文宣媒體，把擺地攤寫成高大上行業。一堆博士、失業的科技人員、金融白領階級也紛紛開起自家車擺起地攤，網路酸民說：「仇視美國和全世界，下場是全民擺攤，既然認為擺地攤可以救經濟，那過去取締的人，是不是應該抓來槍斃？政府是否應該給個說法」，黨媒為了鼓勵地攤風潮，還加倍吹牛，一個月擺地攤賺了3萬人民幣，還買了房車，甚至把馬雲、劉強東也曾經擺地攤起家，大事宣傳，所謂英雄不論出身低，現在，從北到南，包括一級城市，也是處處地攤，有經濟學家說，「那些大樓商場裡面的專櫃，怎麼辦」？

李克強心裡清楚，用地攤經濟只能救一時，無法救永遠，但總比習近平持續吹牛，欺騙來的務實，更重要的是出門擺地攤，總是有事情做，比起人民待在家裡胡思亂想更安全。

失業浪潮的飢餓糧荒，在兩年內會出現，但是，不滿習近平的極左冒進主義路線，已經在紅二代團體中醞釀，最近傳出中央黨校教授蔡霞的錄音，這是在北京一個紅二代的聚會場所錄下的，蔡霞建議紅二代起來罷免習近平，並且說，「只有讓習近平下台，共產黨才有救」，蔡霞的錄音流出後，據傳本人已經跑到美國。目前，還留在北京的紅二代處境最危險，第一，習近平派人監看著一舉一動；第二，美國暗示明示，只要集結力量把習近平弄下台，才能確保放在海外的資產，至少，才有籌碼和老美談判。那麼，最後是紅二代成功罷習，或者是沒飯吃的農民起身抗暴，國際媒體都在密切注意。