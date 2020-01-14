捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）與台灣關係良好，拒絕中共「一中原則」，解除與中國北京姐妹市關係，還因此遭中國施壓，取消了布拉格愛樂樂團在中國的14場巡演出；賀吉普今（14）日與台北市長柯文哲在當地簽署姊妹市協議，中國得知後強烈譴責抗議，痛批公然挑戰一中原則，並宣布立即解除與布拉格姊妹市關係。

柯文哲於當地時間13日抵達布拉格市，與布拉格市簽署兩市締結姊妹市協定、動物園合作備忘錄與觀光旅遊合作備忘錄。

賀吉普意有所指表示，台北與布拉格間長久的友誼，證明了一些事，維持舊有的羈絆是有它的意義的。人們在選擇新舊朋友間，應該更為謹慎，尤其是當老朋友處境艱難的時候，在正確與容易之間，更重要的是道德上的選擇，因此很高興在簽屬協定後，兩市之間長久的合作將升格為姊妹市等級。

賀吉普談到，兩市彼此互相學習，並促進雙方的繁榮，即使在地理上相隔遙遠，但對民主價值、人權文化與自由的尊重，將人們串連了起來。同時，兩座城市也在智慧城市的領域中，取得區域上的領先地位。在文化、經濟、外交上，可望有進一步深化彼此的合作。

「台北就像自己的第二個故鄉，時常懷著感恩的心情回想旅台的時光，以及在當初認識的人們」，他說。

對此，中國上海市人民政府發表聲明表示，捷克布拉格市政當局在台灣等涉及中方核心利益的重大問題上屢次採取錯誤行動，粗暴干涉中國內政，公然挑戰「一個中國」原則，上海市政府和人民對此表示強烈譴責和嚴正抗議。

聲明指出，考慮到兩市開展交往的政治前提和基礎已不複存在，宣布立即解除與布拉格市友城關系並暫停一切官方往來，相互尊重、平等互利是中捷關系的基礎，「我們敦促布拉格市政當局早日認識錯誤，以實際行動消除負面影響，回到一個中國原則上來。」