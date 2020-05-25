得台灣者得天下！為了國際公理與正義，川普應儘速和台灣建交。圖／取自白宮網站（資料照）

為什麼美國應該調整其對台灣和中國的外交政策？因為美國在美蘇冷戰時期所制訂的外交政策，現在已經完全不符合當今的國際現實和美國國家利益，必須全面重新檢視並予以適當調整；面對二十一世紀中共來勢洶洶笑裡藏刀完全故意針對美國而來的挑戰，美國絕對不能繼續割肉餵虎；美國應承認台灣是一個正常國家，並和台灣建交，一個台灣一個中國政策才是國際正義，更符合美國利益；根本不需要等到川普的第二任期才執行，美國現在就可以馬上和台灣建交，不用理會中共無理叫囂。

伸張國際正義的時候到了！美國人民、政府和國會要傾聽台灣人民聲音，台灣人民有免於恐懼的自由，台灣人民有權在不受武力脅迫的情況之下，決定台灣前途。

一中一台是客觀現實

一個台灣一個中國才是客觀事實，一個台灣一個中國才能彰顯國際正義，一個台灣一個中國才符合美國利益，一個台灣一個中國才能符合自由民主世界的利益。

台灣從來就不是中華人民共和國的一部分，中國只有一個，就是中華人民共和國，中國只有一個，但不包含台灣；這才是歴史事實。

美國政府承認台灣為正常國家，並且持續出售武器給台灣，讓台灣有能力捍衛自己的國家；堅實的台美聯盟，才是印太地區安全和平的保障。台灣是民主、自由和人權的典範，和美國同享共同的進步價值。

得台灣者得天下！為了國際公理與正義，川普應儘速和台灣建交。