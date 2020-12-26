高雄名校五福國中今年獲得教育部的肯定，得到學校推動閱讀的最高榮譽獎項「全國閱讀磐石獎」。25日「思果驛」社區共讀站正式啟用！開幕式特別規劃「傳書：思果驛」學生排列成人龍把一本一本的館藏書籍，利用接龍的方式，將所有的書送入「思果驛」。校長陳宗慶說，五福學生愛閱讀，閱讀以成學生的生活習慣。

「思果驛」社區共讀站是推動閱讀的美好基地，他說：「閱讀無所不在，歡迎親師生與社區民眾一起進入思果驛，共推閱讀，享受閱讀的美好與幸福」！

『思果驛』的命名很有趣。五福國中校內，偶爾可以看到小松鼠的身影在圖書館前的桃花心木林中跳躍舞動，所以這次校方就選定了松鼠的英語「squirrel」來發想，運用「squirrel」的諧音，希望學生在閱讀書籍之後，能夠有體悟、感受。盼「思」考後有所成「果」，這樣「思果驛」社區共讀站就能發揮功能，成為「思考成果的驛站」，這樣的命名既有哲思，又饒富趣味，頗受校內師生的認同。

尤值一提的是，「思果驛」閱覽空間最明顯的玻璃窗台邊貼滿國際人權鬥士的海報。從詩人到新聞工作者、從雨林到都市，他們來自全球10個國家，藉由不同方式捍衛各項權利。﻿這是「2020國際特赦組織寫信給馬拉松：用你的文字改變生命」的活動。

校長陳宗慶說，五福國中非常重視人權議題，尤其在閱讀這一領域，讓學生增進認識人權與國際人權的理解，這是世界公民都該有的基本常識，所以鼓勵學生參與國際特赦組織「寫信給馬拉松」的活動支持、關懷人權鬥士。

「在這個世界上，有許多人在各地堅持「做對的事」，卻因此飽受各種威脅；而「寫信馬拉松」的宗旨，即是希望透過寫信，為這些人的生命努力，並帶來正面的改變。收件截止日為2021年1月4日，寄信/明信片到國際特赦組織台灣分會(台北市中山區建國北路二段1號11樓)。https://marathon.amnesty.tw/

今年「寫信馬拉松」聲援國際人權鬥士的對象包括「捍衛亞馬遜卻遭死亡威脅」哈妮․席爾瓦 (哥倫比亞)、「捍衛人權而遭判32年刑期」傑曼․盧哥其(蒲隆地)、「以詩諷軍方卻遭關押」的班斐敏 (緬甸)、「捍衛平等卻遭警攻擊失明」古斯塔沃․加蒂卡(智利)、「因新聞報導而入獄」卡利․德拉倫尼(阿爾及利亞)挽救生命而面臨無期徒刑El Hiblu 三人組(馬爾他)、「揭露強迫失蹤而被綁架」伊德里斯․哈塔克(巴基斯坦)、「捍衛LGBTI權利面臨刑期」中東科技大學驕傲捍衛者(土耳其)、「捍衛女性權利而被監禁」納斯瑪․薩達(沙烏地阿拉伯)以及要求「兇手必須得到法律制裁」為妹妹與朋友實現正義的波比與邦潔卡(南非)等共十位人權鬥士。詳細可上網點擊了解人物故事。

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