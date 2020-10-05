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每日國際焦點

美國總統川普確診COVID-19，需住院數天，但狀況良好，預計很快可出院。

長期跟隨中國國家副主席王岐山的董宏遭調查，習近平清除異己已經到了與王岐山決裂的階段。

德國總理梅克爾表示歐洲企業要投資中國市場面臨極大障礙，缺乏互惠性，若不改善將要求歐盟也同樣禁制中國企業進入歐洲市場。

亞塞拜然奪取阿爾察赫數個村莊，亞塞拜然稱遭亞美尼亞火箭、飛彈攻擊，並以此為藉口稱要進一步入侵。亞美尼亞國防部表示阿爾察赫防空系統擊落亞塞拜然戰機與兩架無人機，亞塞拜然否認。

美國亞美尼亞裔選民要求川普支持亞美尼亞。德國總理梅克爾要求停火。土耳其總統艾爾段拒絕「膚淺的」停火。

歐盟2日制裁40名白俄羅斯官員，但盧卡申科本人除外。美國在歐盟行動後，2日制裁8名白俄羅斯官員。白俄羅斯外長表示將報復性制裁歐盟官員。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

中國

中共中央紀委國家監委2日宣布，中央巡視組原副部級巡視專員董宏涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和調查。董宏長期跟隨國家副主席王岐山，習近平清除異己已經到了與王岐山決裂的階段。

德國總理梅克爾表示歐洲企業要投資中國市場面臨極大障礙，缺乏互惠性，若不改善將要求歐盟也同樣禁制中國企業進入歐洲市場。

柬埔寨

美國部分出資的雲朗海軍基地，有部分設施遭拆除，懷疑是引進中國勢力的一步，柬埔寨表示只是因為設施老舊需要移地擴建，並否認與中國有關。

新喀里多尼亞

法國屬地新喀里多尼亞的獨立公投以53.26%反對遭否決。若新喀里多尼亞脫法獨立可能落入中國控制。

俄羅斯

堪察加發生不明嚴重汙染。

亞美尼亞、亞塞拜然

亞塞拜然奪取阿爾察赫數個村莊，亞美尼亞宣示協助抗戰，戰事已造成230死。

亞塞拜然外長稱亞美尼亞火箭攻擊第二大城Ganja造成1死4傷。亞美尼亞否認攻擊，但阿爾察赫表示有攻擊。

亞塞拜然總統稱亞美尼亞飛彈攻擊亞塞拜然工業城市Mingachevir，亞美尼亞否認。

亞塞拜然表示將入侵掃除火箭與飛彈發射地點。

亞美尼亞國防部表示阿爾察赫防空系統擊落亞塞拜然戰機與兩架無人機，亞塞拜然否認。

亞塞拜然表示戰爭將持續到亞美尼亞設定時間表撤出1994年占領的亞塞拜然領土為止。

阿爾察赫表示在戰事中平民18死90傷。

美國亞美尼亞裔選民要求川普支持亞美尼亞。

加拿大總理表示，正調查原本出口給土耳其的L3Harris Wescam公司製造的無人機，為何會由亞塞拜然在戰場上使用。

德國總理梅克爾要求停火。

土耳其總統艾爾段拒絕「膚淺的」停火。

白俄羅斯

萬人上街抗議盧卡申科。

白俄羅斯召回波蘭與立陶宛大使。

歐盟2日制裁40名白俄羅斯官員，但盧卡申科本人除外。

美國在歐盟行動後，2日制裁8名白俄羅斯官員。

白俄羅斯外長表示將報復性制裁歐盟官員。

德國總理梅克爾見白俄反對領袖。

俄羅斯

美俄於5日討論區域穩定。

英國

外長稱不會再對歐盟卑躬屈膝。

為阻止偷渡客偷渡英倫海峽，英國考慮庇護措施改革。

法國

總統馬克宏提案要打擊伊斯蘭分離主義。法國在左派常年縱容下，許多地區遭伊斯蘭化統治，男女不得握手，泳池男女分開時段，連小女孩也要著面紗，而伊斯蘭宗教學校大行其道。

捷克

地方選舉中執政黨在13選區中拿下10個大勝。

匈牙利

為防疫，總理同意為醫師大幅加薪。

西班牙

加泰隆尼亞將於2月14日大選。

義大利

法官要求總理孔蒂與一眾官員出庭作證前內政部長Matteo Salvini防止偷渡客的措施是否有罪。

海上堤壩終於完工啟用保護了威尼斯。

美國

總統川普確診COVID-19，需住院數天，但狀況良好，預計很快可出院。

瓜地馬拉

瓜地馬拉將超國3000名偷渡客人龍趕回宏都拉斯。

巴拉圭

森林大火延燒，1日宣布國家緊急狀態

以色列

國防部長抨擊土耳其製造區域不穩定，要求國際施壓。

沙烏地阿拉伯

商務協會呼籲抵制土耳其產品。

土耳其

外長表示歐盟考慮制裁土耳其是「脫離現實」。

黎巴嫩

黎巴嫩要求國際刑警組織逮捕大爆炸船主及俄籍船長的保證人。

利比亞

歐盟解除利比亞重要調停人Aguila Saleh的制裁。

阿富汗

卡車炸彈攻擊造成15死。

蘇丹

政府與反抗軍簽定和平協議。

衣索比亞

奧羅米亞州警方逮捕503人，稱其計畫在節慶上製造暴亂。

伊朗

工業城市沙阿禮薩發生爆炸。

馬利

美國歡迎馬利組成過渡政府。

約旦

國王接受總理辭職。