本（6）月17日，偶然間讀到一篇〈彰化沒漏氣〉的文章，因標題非常在地，會是誰寫的文章呢？隨後看到作者姓名，原來是周前縣長的大作。在疫情嚴峻、疫苗數量又極為有限、施打必須劃分類別逐一施打的情形下，周前縣長將其預約過程、接種疫苗的親身經驗，條列八大具體事項，公開為文。在文章末了，也不忘謝謝彰化縣衛生局葉彥伯局長、王惠美縣長，更直言彰化縣這次施打疫苗沒有漏氣！以一位長期為台灣、彰化打拼，也是彰化政府第一位女縣長，對於包羅萬象的龐雜縣政，應該非常清楚，因此，發文感謝，應屬真情實感。尤其，這波的疫情，彰化縣累計的確診人數並不少，所以，周前縣長的短文，除了能讓人看見彰化縣府對於疫情控制的努力之外，也是跨越政黨界限的惺惺相惜，更可見其寬闊的政治視野、胸襟與關懷社會的深摯情感。

周清玉女士的政治生涯，始自1980年底，以美麗島事件受難者家屬身分，在台北市參選國代大表，一首「望你早歸」的選戰歌曲，唱遍大街小巷，造成旋風，卒能以全國最高票當選，至今，仍讓許多民眾津津樂道。後來，亦曾當選彰化縣長、台灣省議員、立法委員，從政經驗，堪稱豐富。她思考縝密，條理分明、言之有物、樂於助人，對於家庭、兒少、性別平等與社會工作的投入，以及台語文的推動，向不遺餘力。

就事論事 是非分明

何以一位曾任縣長的民進黨大老級人物，不吝肯定不同黨籍的現任縣長？其實，這就是周前縣長「對就是對，不對就是不對」的處事風格，是非不含糊，義理也不混淆，更非時下許多人評論時事，輒以政黨立場、取向、辨識為前提，致無法公正議論或對話，造成閱聽者無法知道誰是誰非。此外，當今政治人物決策之前，更常僅著重於政治利益的盤算，鮮少針對事務的本質，做出最佳化的決定與說明，例如：疫情當前，但由於洽購國外疫苗不順利也遲不到位，國產疫苗研發、試驗，乃至於審查、申請國際認證等程序甚為費時，因此，疫苗極端短缺，大眾在驚慌之餘，遂衍生特權橫生、插隊接種，最近又發生接種疫苗後，發生猝死的案例，更顯得疫苗在產製之前，亟需有足夠的試驗數據，才能讓大眾信服與安心。因此，周前縣長發現彰化縣施打疫苗，竟然這麼順暢、便民、溫暖、幸福，深受感動。

其次，周前縣長公開對王縣長的讚譽，是否會影響2022年彰化縣長的選舉佈局？也是地方人士關心的話題。其實，應就事論事，無須擴及其他，這也絕不是周前縣長為文的意旨，不過，現任縣長能獲得前縣長公開讚譽，對於其施政與連任，應有加分的作用。不論如何，周前縣長的短文，讓熟識她的朋友，再次看見她的丰采，也讓人發現，政治人物的傳統風骨與氣度。政治場域未必全是「你死我活」的競技場，應還有善良與美好人性的空間。如何顧及正義並適度運用權力，以謀人民最大的福祉，則是為政者時刻不能忘卻的課題。