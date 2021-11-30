在中國當局持續增加對台灣的軍事壓力和威脅之際，台灣幾十年來最想採購卻難遂心願的武器——先進柴電潛艇——卻在多國政府默許和多國專家的低調協助下，通過自己的努力正一步步順利向前推進，並預定於2025年向台灣海軍提交首艘自產的先進柴電潛艇。

路透社通過在11個國家的採訪以及對包括現任和前任官員、外交官、潛艇指揮官和國防工業消息人士的訪問，以及對公司通告和成千上萬社媒貼文的分析，於星期一（11月29日）發表一篇有關台灣秘密潛艇國造計劃進展、以及各國秘密提供或協助台灣研發關鍵技術的特別報導。

報導說，由於台灣最大的武器供應國美國長期以來只生產核動力潛艇，幾十年來從未生產過柴電潛艇，所以在向台灣提供台灣急需的潛艇方面常常力不從心，而其他具有生產先進柴電潛艇能力的國家又因為擔心北京的不滿與報復，也不願接下來自台灣採購潛艇或潛艇技術的訂單。但是，現在由於中國國家主席習近平升高對台灣的軍事恫嚇，多個國家的潛艇技術公司，在徵得各自國家政府的批准後，正在協助台灣自製潛艇的秘密計劃。

台灣的潛艇國造計劃始於2017年，中科院負責設計，而台灣造船公司負責建造，總數為8艘潛艇的研發建造預算為160億美元。2020年11月24日，蔡英文總統宣布啟動「潛艦國造」計劃，並與當時的美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）一道高調出席動工典禮。路透社當時獨家報導，台灣宣布自製潛艇動工之時，負責亞太地區情報的美國海軍少將斯杜德曼（Michael Studeman）曾秘密抵台訪問，但是台灣官方拒絕對斯杜德曼的訪問做出任何回應。

路透社的特別報導指出，台灣潛艦國造計劃動工以來，已經至少從7個國家秘密採購或徵集到潛艇設計建造所需的關鍵技術、部件和專業人才。美國負責提供關鍵技術，包括戰鬥系統和聲納裝備。但是向台灣提供協助的絕不僅僅是美國。

擅長於核動力潛艇和攻擊潛艇的英國國防和軍工企業也向台灣的秘密潛艇自製項目提供了關鍵的技術支持。

路透社引述知情人士的話說，退役英國皇家海軍潛艇部隊指揮官麥吉（Ian McGhie）海軍準將是幫助台灣徵召潛艇專業人才的關鍵人物。消息人士說，麥吉協助一家在直布羅陀註冊的公司僱傭包括前英國海軍官兵在內的工程師。

英國也在過去3年批准多項英國公司向台灣提供潛艇部件、技術或軟件的出口許可證。路透社從英國國際貿易部獲取的資料顯示，英國政府批准向台灣輸出的潛艇技術的價值近年來也持續暴增。



2020.11.24 蔡英文總統出席「潛艦國造建造案開工典禮」。圖／擷自總統府flickr

路透社的調查顯示，台灣近年來至少還從五個其他國家—澳大利亞、韓國、印度、西班牙和加拿大—成功聘僱工程師、技術員和退役海軍官兵。這些受僱的潛艇專家前往高雄，向台灣海軍和台灣造船公司提供建造潛艇的建議和指導。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）向路透社表示，台灣的確向全世界徵召建造潛艇的專家人才。

「這是一個拼圖，」韓儒伯說。台灣將潛艇建造技術分為紅區、黃區和綠區三個部分。紅區部分的技術是台灣無力研發而必須對外採購的技術。韓儒伯向路透社表示，台灣「將蛋糕切成小塊」以便清楚了解，哪些技術必須獲得外援，例如完整的潛艇設計。

路透社曾為這篇有關台灣潛艇研發的特別報導尋求北京官方的評論，結果中國外交部一位發言人回應說，台灣當局在潛艇自造項目上「與境外勢力勾連」，而相關國家應該避免參與台灣的潛艇自製項目，「停止與台灣的軍事關係，停止支持『台獨』分裂勢力」。

中國外交部發言人向路透社提供的書面聲明還表示，參與台灣潛艇研發的國家「是在玩火，而玩火者必自焚」。

而台灣的國防部則表示，潛艇自製項目對台灣軍方發展不對稱戰力至關重要。而且這一項目面臨的各種挑戰正在逐一被「清除」，而且項目「正按計劃在進行中」。

台灣造船公司則不願對路透社的報導發表評論。

路透社引述兩位直接了解潛艇項目的台灣人士的話說，為了降低北京可能對外國政府和公司施壓的效力，台灣潛艇自製項目領導人制定了一項低調的策略。台灣潛艇自製團隊會直接接觸外國的相關公司，而不是首先尋求這些公司所在國家政府的核准。等這些公司拿到訂單了，再由這些公司去向它們各自的政府申請出口許可。

根據這兩位知情人士的說法以及台灣官員的公開聲明，台灣目前已經採購到潛艇建造所有的關鍵部件和技術，這些關鍵部件和技術中很多都與潛艇戰鬥系統有關。

路透社的報導說，由於擔心北京的報復和制裁，仍有一些技術或裝備的提供會在最後一刻出現狀況。根據兩位知情人士的說法，去年一家答應提供潛艇關鍵設備的德國公司曾突然終止了這項交易。消息人士不願提供這家德國公司的名稱或所涉及的技術交易。但是這家德國公司的經理們事後向台灣透露，這筆交易是被其母公司叫停的，而這家母公司在中國擁有廣泛的商業利益。

為了防止類似的意外，台灣潛艇自製團隊對許多重要的技術和裝備同時向兩三個不同的供應商訂購，因此即使有某個供應商反悔，也不影響台灣潛艇的研製工作。

路透社採訪的外國外交官表示，台灣成功採購潛艇自製所需的技術和裝備，反映出西方國家對中國軍力擴張以及北京對台軍事壓力越來越高的關切。

今年9月，美國和英國與澳大利亞組成「奧庫斯」（AUKUS）新三國聯盟，並同意向澳大利亞提供核動力潛艇，以應對持續增長的中國軍事實力。兩個星期之後，英國派遣一艘軍艦自2008年以來首次穿越台灣海峽。

由於台灣與向其提供潛艇技術和裝備的國家都沒有正式的外交關係，因此台灣在潛艇自製項目上能夠成功獲得外援也被視為台灣的外交突破。「台灣實際上並不孤獨」，兩位知情人士之一的台灣人向路透社表示。「從我們獲得的所有出口許口證來看，我們知道很多國家都在幫助我們。」

一位英國政府發言人在被問道台灣潛艇自製項目時向路透社表示，英國「長期的對台政策沒有變化：我們與台灣沒有外交關係，但是在強勁的商業、教育和文化基礎上保持密切的非官方關係」。

「美國持續向台灣提供台灣維持足夠防衛能力所需的防衛裝備和服務，」美國國務院一位發言人在回應路透社相關問題時表示。「這樣做可以增加台海以及地區的穩定。」

北京一直視台灣為其領土主權的一部分，並一再揚言即使動武也要實現兩岸的統一。而蔡英文總統則堅稱，台灣已經是一個獨立國家，國名就是「中華民國」。而且台灣也會竭盡全力捍衛其自由和民主。中國的造船廠正在像下餃子一樣建造攻占台灣所需的新作戰艦艇。但是台灣如果能夠按計劃建造成功8艘先進的柴電潛艇，這將大大增強台灣的自衛能力和火力。

根據美國國防部的統計，中國目前部署58艘潛艇，其中包括6艘具備發射彈道導彈的核動力潛艇。而台灣目前只有四艘現役潛艇。其中兩艘是1974年開始在台灣服役的美軍二戰老舊潛艇，目前也只能用作訓練；另兩艘則是1987年服役的從荷蘭採購的「海龍」級潛艇。

路透社引述退役西方、日本和台灣潛艇將領的話說，台灣自製的8艘新型潛艇加上兩艘目前已在服役的「海龍」級潛艇將對侵台海軍艦隊構成致命的威脅。這些潛艇配備高爆魚雷和反艦導彈，可以對運送登陸部隊的中國海軍艦艇實施有效的攻擊。

了解台灣潛艇自製項目的兩位知情人士還向路透社表示，一旦兩岸爆發衝突，這些新建的潛艇還可以部署在台灣東側的深海水域，以便在戰時協防颱灣的東海岸，並維持台灣東海岸港口的正常運作，進行戰時的運補作業。

分析人士認為，台灣自製新型潛艇服役正好可以利用解放軍反潛能力遠不如美軍及其盟友這個短板。台灣潛艇部署在中國海岸線附近，將迫使解放軍不得不持續進行反潛作業。

雖然台灣的潛艇自製項目得到多個國家的支持，也有一些與美國關係密切的國家尚未伸出援手。根據路透社的報導，與美國和台灣關係都很密切、而且柴電潛艇技術非常先進的日本曾經討論過向台灣提供潛艇建造協助的問題，但是由於日中經貿關係和經貿利益太大，日本最終放棄了參與台灣潛艇自製計劃。