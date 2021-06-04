朋友們，大家好！

今天是六四32周年。32年前的今天，中共政權悍然用坦克、機關槍血腥鎮壓了和平抗議、手無寸鐵的中國人民，成千上萬的學生、北京市民被槍殺，數萬人被拘捕、判刑和迫害，中國政治體製改革的步伐戛然而止，中共政權開始了赤裸裸的暴力維穩進程。

32年前史詩般的民主運動，展現了中國人為追求民主自由不畏強權、拋頭顱灑熱血的犧牲精神和無畏勇氣，六已經成為世界民主運動史上的豐碑，成為中國民主運動的旗幟和象征，她將激勵越來越多的中國人，為實現民主中國而勇敢鬥爭、忘我奮鬥！

32年前的槍聲，已經宣告了中共政權合法性的喪失殆盡，也宣告了中國人民可以採取如美國革命、法國大革命一樣的革命方式來終結和推翻中共暴政。32年以來，中共暴政不僅在國內加劇了暴力鎮壓，而且中共危害已經明顯地威脅到全球每個國家的安全和福祉。

32年以來，中共在國內鎮壓了法輪功、基督教家庭教會、忠於教廷的天主教團體等等宗教團體，一批批的異議人士、維權律師、良知作家被中共判刑入獄，甚至如諾貝爾和平獎得主劉曉波，也被中共政權在獄中迫害致死。新疆，這個維吾爾人的世代居住之地，已整個成為大監獄，類似蘇聯的古拉格和希特勒迫害猶太人的奧斯維辛一樣的集中營，在新疆星羅棋布。香港，中共公然撕毀一國兩制50年不變的承諾，已將東方之珠變成類似深圳、上海一樣毫無政治自由的城市，香港已徹底淪陷，下一步也許會走向西藏、新疆一樣的境地。

中共罪惡魔爪伸向全世界

32年以來，中共在國內犯下的罪行罄竹難書，而且它已將罪惡的魔爪伸向了全世界。從八九六四和之後的鄧小平南巡講話形成的政治專制、經濟開放、中國特色的國家資本主義，讓中共政權在這32年來積累了瘋狂的經濟實力，它已成為世界第二大經濟體，在軍事、科技等方面正飛速發展。中共暴政及習近平政權野心勃勃、狂妄囂張，正在向全球擴張、侵略，挑戰美國地位，謀取全球霸權，妄圖用中共專制來改變全球治理模式，實現習近平所謂的中華民族偉大復興夢。軍機擾台、航母圍台，台灣時刻處於中共武力侵吞的危機之中；中共欲將南海變成它的內海，非法建造軍事化的人工島已達七座，中共幾乎每天與菲律賓、越南、馬來西亞發生衝突；東海釣魚島也成中共必奪之地，以此突破第一島鏈，與美國平分太平洋。不僅如此，中共以一帶一路、債務外交、大外宣、華為中興等為代表為特徵，在全世界範圍內進行瘋狂統戰、滲透和擴張，中共就像一個全球傳播的病毒一樣，危害著每一個國家，妄圖控制和占有每一個國家。

如果說32年前中共的危害只限於中國境內，那麽今天其危害已遍及全世界，如果說32年前只有中國人民感受到中共的殘暴野蠻、毫無人性，那麽今天，全世界的人民、每一個國家的公民，都感受到了中共的罪惡和巨大危害。2019年年末在中國武漢爆發的中共病毒，已成為中共對整個地球村、全世界每個國家危害的典型案例。無論是實驗室洩漏，還是自然發展，中共冠狀病毒最初在中國爆發、最早在武漢開始，這是一個誰也改變不了的鐵的事實。正是由於中共在病毒爆發初期隱瞞疫情、遮蓋真相、失職瀆職，才造成冠狀病毒從中國傳向亞洲，從亞洲傳向全世界。目前為止，全球已經有1.7億人感染此病毒，有300多萬人死於中共病毒，全球160多個國家和地區沒有一個地方沒有受到影響，幾十億人因中共病毒而被困鎖家中、喪失工作、經濟崩潰。中共病毒造成的人類死亡和經濟損失，已經遠遠超過了兩次世界大戰，這是人類歷史上史無前例的浩劫、罄竹難書的歷史罪惡，而這一切的罪魁禍首，就是中共政權。

在此特別感謝自由藝術家陳維明先生在六四雕塑公園樹立了這個中共病毒雕像，它將習近平及中共對全世界的危害、威脅和毒害，永遠地釘在了歷史的恥辱柱上，讓一代一代的人類永遠銘記中共的危害。

面對這個雕塑，我們這些多年來為中國民主而鬥爭的人應該有個清醒的認識，那就是，既然全世界尤其是世界民主國家對中共的危害已經有了深刻的認識，那麽現在就是敦促全世界民主國家共同來瓦解中共的最佳時候了。除了繼續在國內、海外華人社區中傳播自由民主、進行民主人權活動外，我們應該將更多的資源和精力，放在影響民主國家對華政策上、放在國際社會聯合起來打擊中共政權上。最近，前美國國務院對華政策首席顧問余茂春教授在接受採訪時說，他到國務院後給官員們開了多次中國狀況的學習班，極大地改變了官員們對中共的認識，有力地改變了美國的對華政策，這也就是篷佩奧當國務卿後為何打擊中共如此穩、準、狠的原因。余茂春先生其實也是海外民運的一分子，但他所作的工作，卻是多年來大多數民運人士想作卻做不到的。他一個人就頂得上千軍萬馬。這充分說明，中國民主運動人士深入地影響民主國家的對華政策是何等的重要、何等的迫切。尤其是像臺灣、日本、美國、歐盟、澳大利亞、印度等國的政府、國會和國民，都需要我們作影響、遊說、宣傳的工作。這也許是六四32年後，給中國民主運動人士的最新課題和最迫切任務。

總之，我們不能永遠在異國他鄉紀念六四了，我們要努力奮鬥、團結協作，與全球深受中共威脅和毒害的人民、政府一起，早日瓦解中共政權，早日回到天安門廣場，給32年前的英烈們獻上白花、獻上烈酒。打到中共暴政、解體中共政權、實現民主中國！自由中國必勝！



矗立在洛杉磯雕塑公園的六四紀念作品。圖／擷自VOA影片