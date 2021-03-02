在二二八74周年期間，從前夕到228當天，玉山社出版《台灣醫界人物百人傳》在北、中、南做三場新書發表會，深獲迴響，場場都擠爆會場，與會來賓不到兩點就已坐滿大會議廳。作者陳永興醫師同時就「台灣醫界與228」發表演講，主題為「台灣醫師（政治受難者）在那個噤若寒蟬的歲月」解構「台灣醫師（政治受難者）遇害解析」的六大類。

這三場已熱烈圓滿完成：25日在二二八國家紀念館舉辦台北場，27日在台中中央書局，28日則在高雄市歷史博物館。228當天，上午在高雄歷史博物館前廣場舉行今年228中樞紀念儀式，蔡英文總統出席紀念儀式，而《台灣醫界人物百人傳》則是當日重新開館的另一個備受矚目的活動。史博館為新書發表協辦單位，下午二點半點至四點半舉行。

南部眾多醫界與來自文化與社會運動人士，紛紛出席與會，會中陳永興提到二二八事件74周年，至今竟然沒有加害者，沒有人承認自己做錯事。這樣紀念二二八，實在講是徒具形式。 在引言時，人權醫師陳永興提到新書撰寫共108位人物故事，分成6類，包括醫療傳道、教育研究、從政與社會運動、行政與公共衛生、基層醫療、藝文創作等，對曾經為台灣奉獻生命、拋灑熱血的台灣醫界靈魂致上最高敬意。在他特別演講前邀請高雄歷史博物館館長王御風、玉山出版社發行人魏淑貞女士、杜聰明基金會杜武青、高醫大前校長劉景寬、時力議員林子凱發言。陳永興正式演講「台灣醫師（政治受難者）在那個噤若寒蟬的歲月」後，由中研院台史所的許雪姬教授回應。 我全程除了攝影，從引言、特別演講與回應評論都有錄影，為方便觀看以三分多鐘為一階段，有少部分會長達五分鐘，依前後順序排列。

聆聽會後個人感言： 歷史是事實的記載，但事實不一定會成為歷史，除非經過建構，建構包括文字記載、影像、文書與文物的保留。建構者依其意識形態與價值觀而左右其客觀性。台灣歷經四百年來的民變，與國府委管台灣後政治腐敗民怨造成的228事件，進入白色恐怖，特別文字獄與槍斃死亡的威脅，對於台灣近代史的探究變成禁忌，真正的事實無法建構為歷史記載。 解嚴後逐漸開放，對於死刑的執行與入獄的司法程序日益公開透明，執政者無法以槍斃死亡威脅統治，而改以攏絡給予官職、選舉提名、政治或經濟利益，或查水錶的恐嚇來控制知識份子，而形成新的「民主獨裁」也左右建構歷史的領域與事實銓述的選擇。以致於雖然台灣歷史的研究在近代成為顯學，但是對於各種政治迫害、228受害者的平反，在一般人心仍為禁忌。 學弟陳永興從50年前解嚴時代到解嚴後的新民主獨裁時代，始終如一，秉持公平正義，不畏懼威權與槍斃死亡的威脅，也抵抗攏絡利誘，現身228受難者歷史的探討與追蹤研究，引領台灣228歷史的研究，是台灣近代歷史領域很難得的分水嶺帶領者。 永興兄出版本書完全符合傳統治史的三大原則：橫排直述、述而不論、與生不立傳。

他在本書以108人故事分成6類作為橫排，每位人物以其生活史前後作為直述；而後以其嚴謹度描述事實避免個人評論，留待後人研究討論的空間；最後選擇過往的108位醫師前輩格尊「生不立傳」的歷史傳記原則。 歷史最可貴的在於回歸人本，而對於228受難者的探討與追蹤是228歷史研究的根本。永興兄雖然不是歷史科班研究者，但他受過嚴格的醫學與醫療訓練，對於病人的診療，每個個案都須詳細的問診包括發病史、個人史、家族史，而且需一再求證找到佐證。我們的訓練非常嚴謹，每個個案都要用英文佐以漢字做詳細的紀錄，每天還得紀錄進展Progression note。這種訓練比歷史研究者的要求有過之而無不及。所以當歷史學者在驚嘆何以有辦法精簡的描述108位台灣醫界人物百人傳，在方法學上對於一位資深醫師特別是受過嚴格訓練的精神科醫師，我都不覺得奇怪。但是永興兄傑出的地方在於他過人的正義感、勇氣、堅持、既不受威權與死亡威脅也不受利誘，在我們醫界出類拔萃，發揮醫師的人本與人文精神，特別出版本書介紹108位台灣醫界人物百人傳。當然他創作的毅力與文筆之美自不在話下。

※本文擷自陳順勝醫師臉書

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