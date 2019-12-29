台東面積佔台灣全島十分之一，人口卻佔百分之一，可謂地廣人稀，大有發展前途，但國民黨執政根本無心發展台東，連史前文化博物館都沒有好好宣傳，因為他們對台灣的土地與歷史不感興趣，毫無本土意識。圖／林保華提供

今年10月孤身去台東後，東社前社長余文儀在臉書問我為何沒去找他？這是因為時間急促，也不想騷擾他人，答應他我不久會再去時一定找他。結果沒有多久卻是他告訴我東社要請我與內子楊月清前去論壇講中國，講香港，講台灣。我答應了。住了3晚，還遊覽了10年前沒有去過的地方，增廣了對台東的認識。

10年前去台東正好是冬至時分，這次雖然是冬至之前，卻因為中國來的冷鋒，天氣驟變，我竟然遭受風寒，來不及看醫生，帶了成藥壓住，步上旅程。雖然多日前買火車票，還是買不到普悠瑪與太魯閣號，結果改搭飛機。到了那裡，新鮮暖和的天氣使人振奮，感冒也壓住了，一直到回到台北才去治療。

余前社長與東社秘書長洪銓政驅車來接，立即到台灣史前文化博物館參觀。洪秘書長已經退休，常到各處做志工，包括這個博物館，所以就由他來擔任導覽了。10年前來的時候，余社長給我解說台東處於菲律賓板塊與歐亞大陸板塊之間，所以地震較多，讓我印象深刻，因為菲律賓板塊說明了台灣的南島屬性。最近台大的一位僑生告訴我，他瀏覽了菲律賓人的臉書，發現他們對台灣非常友好，這是真正的「血濃於水」吧。

這次看了史前文化的遺跡更加深了認識。以前讀歷史知道北京猿人與爪哇猿人，我還去過周口店的北京猿人遺址，而台灣在它們之間。可是展出的史前動物，包括《封神演義》裡的四不像，都有它們的造型，歷史遠至冰河時期，說明台灣這塊地方的悠久歷史。

我曾經向余社長表示想到市區以外的鄉鎮看看，沒有具體說想去哪裡。一見面，他說他們安排好了由洪秘書長帶我們去鹿野，並且由那裡的社員接待。去鹿野真是不謀而合。因為我看到「鹿野」兩字，就有興趣，那是大自然的字眼，後來買牛奶還有初鹿農場也引發我的興趣。久居大城市已經有些厭煩，需要回到大自然的懷抱，甚至與畜生作伴。



圖／林保華提供

在「正事」辦完後，洪秘書長駕車帶我們去鹿野，先到初鹿。可惜牛隻要下午才放出來吃草，不過那裡的牛奶食品味道不錯。然後經過國際雞場去了布農部落，要轉彎進去時，創辦、經營部落的白光勝牧師開車出來。洪兄認識他，經自我介紹後，白牧師立即說：「你們不要走，等我回來喝咖啡。」我們在那裡逛了一會，我學了射箭，哪一天台灣也許像香港一樣也要拿起弓箭來抗暴呢。逛到咖啡室時，一位負責人正好出來找我們，說白牧師交代留下我們喝咖啡。一會兒白牧師回來，豈止喝咖啡，而是招待我們吃午餐，一聊就是兩個小時。他是原住民中的本土派，所以許多共同話題，雖在部落，外界世事都清楚，一再嘲諷台灣的政治怪事。

離開部落到鹿野鎮上，顧秀賢社長夫婦給我們準備好了水果，再有前一天認識的其他社員家裡招待我們遊覽周圍的社區以及農地，介紹諸多花果。再請我們在家裡吃飯。他們是退休的教師，到鄉下務農；就連洪秘書長也在閒時務農，利用自產的農產品製作果醬，送我們洛神花果醬，還有糕餅等等，真是自得其樂。

論壇在12月8日，我說，對台灣前途樂觀，因為中國內部問題太多，國際環境也正在轉變，然而台灣內部一定要團結才能真正獨立建國。期間也有社員表達對蔡英文總統用人政策的不滿。我說，有環境的限制，也有小圈子找人的弊病，我也公開批評過。但是無論怎樣批評，我對敵友一定嚴格區別開來。不能把朋友當敵人打，罵民進黨、蔡英文比罵國民黨、馬英九還兇，那是在幫國民黨。這點大家都有共識。



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台東面積佔台灣全島十分之一，人口卻佔百分之一，可謂地廣人稀，因此大有發展前途。余社長抱怨國民黨執政根本無心發展台東。例如旅遊大有可為，尤其綠島與蘭嶼可以很好發展，但是連那個史前文化博物館都沒有好好宣傳，因為他們對台灣的土地與歷史不感興趣，毫無本土意識。

反之，已經有一些香港人看重台東這塊寶地，我們參觀那個週末正好舉行的台東慢食節時，就遇到擺攤的一對香港年輕夫婦，他們說5年前就來台東了，一到台東就喜歡上台東，開了一家餐館，住在透天厝，那是在香港一輩子也住不起的。一位香港朋友見到我們去了台東說，如果他早知道，會介紹幾個已經移居台東的香港朋友給我們認識。

台東要發展，必須綠色執政，因為這是品質保證。這次立委選舉希望劉櫂豪能夠連任，更希望綠營還能拿下下一任縣長，讓台東閃亮。

每當我在台東望著中央山脈呼吸新鮮空氣的時候，不但感謝這座鎮國神山擋住西北來的污染；也感謝宜蘭前縣長陳定南不讓六輕落腳宜蘭，否則宜蘭被污染後，壞空氣就可以在冬天長驅直入花東縱谷，花蓮、台東的空氣也完蛋了。那台灣還有什麼後花園留下乾淨的天空？