拜讀台灣憲法學會林青昭，6月23日發表在《民報》宏文：〈將中國的歸還中國，才能救台灣〉，這是近年討論台灣國家正常化，或稱台灣獨立建國課題，最務實文章。

無疑的，台灣在戰後的解殖問題，或稱獨立建國，因為衆多國際事件爆發而被延誤，長期以來，成為世界政治最艱難課題，原因很多，而且複雜，也因為太複雜，所以形塑出自認主權殘缺的「兩個中國」。

從1971年以來，新舊兩個中國，在聯合國地位互換，紅色中國正式代表中國，但是舊中國「台灣」仍努力維持國際外交，也被十七國承認，新中國用盡手段打擊舊中國，向國際宣告台灣領土屬於新中國，卻無法讓台灣屈服，這裡面又涉及地緣政治，和意識形態問題，今天，如果紅色中國實施民主制度，那麼併吞台灣，或者是兩國中國合一，可以說易如反掌，甚至說，只要在國際監督下，透過民主公投，即便不併吞，也可以使雙方接受分離主義，印太地區也不會弄到現今劍拔弩張。

其次，很多先輩學者討論兩個中國內戰後，新舊財產債務持有，以及舊中國對陸棚周邊列島主權行使管理，仍有很多岐見，甚至故意迴避這些重要課題，林所寫的文章，引用美國智庫「未來亞洲計劃」主持人譚慎格（John J. Tkacik, Jr）所寫的〈外島與台灣命運〉，率直指出兩個中國應該共同務實面對的問題，文中隱晦暗示：「台灣應主動宣佈放棄金馬外島主權，以及從北京故宮轉移來台的歷史文物」，這也是台灣對國際上發出願意台灣獨立的一種信號，和替代性宣誓方式。

國家獨立宣誓，國際法上，並無正式規定可循，可以由元首召開國際記者會，或人民公投，或國會通過決議，波海三國就是國會決議獨立，台灣也可以用放棄外島這個方法，先拋出善意，國家稱號未來再說。

台灣保留中國土地文物 政治關係難以切割

理解譚慎格的身份，就可以知道，這是來自美國華府釋放的風向，給台灣啟示，也暗示中共。

金馬列島是國共內戰最後場域，美國多次要求當時國民黨政府，不應該在大陸周邊列島陳兵，卻多次被蔣介石拒絕，蔣認為這些島嶼是反攻中國基地，但是，列島防守不易，最後只能在美國海軍協助下，紛紛撤退，只留下金馬列島，韓戰爆發時，共軍已經陳兵福建，打算用萬船包圍金馬，拿下金馬後直取台灣，當時血洗台灣口號震天響。

共軍準備跨海進擊台灣，美國政府也採取觀望，國民黨軍隊已經喪失意志，認為台灣很快被赤化，沒想到毛澤東錯誤決策，挽救台灣。

1951年，金正日向蘇聯求助，希望以武裝力量完成朝鮮和南韓統一，蘇聯擔心此局會變成美蘇對抗，擴大變成第三次世界大戰，所以向毛澤東下達抗美援朝指令，老毛陷入進退兩難，如果支援北韓，南方的跨海行動勢必暫停，因為中共無力兩邊作戰，幾經思考，毛澤東居然放下台灣，選擇支援朝鮮，這個重大決議改變美國政策，也救了台灣和國民黨。

林彪當年問毛澤東：就算不拿走台灣，可以先奪取金馬，毛澤東回答說：「金馬是連結中國和台灣嚌帶，你奪下金馬，老蔣就會宣佈台灣獨立了」。

毛澤東確有先見之明，金馬附屬陸棚上島嶼，是台灣飛地，也是舊中國殘留領土，就如同故宮文物，台灣保留這些土地和文物一天，就無法和新中國政治切割，而眼下老共也清楚：台灣人拒統多過統一，因此刻意不接觸，不對話，讓中台關係陷入冰凍，不利於談判，這才是台灣和中共遲早要面對的問題。

台派大老辜寬敏曾透露：「在東京和某中共高層談判，台灣奉還文物換取台灣獨立」，但是，此事並無後續發展。

美國智庫的文章，已經指出台灣獨立困境所在，這個困境，其實也是中共吞併台灣困境，至於是戰是和，如何取捨？就要看中共和台灣人雙方智慧了。



作者指出，台派大老辜寬敏曾透露：「在東京和某中共高層談判，台灣奉還文物換取台灣獨立」，但是，此事並無後續發展。圖為台灣故宮博物院，擷自維基百科，公有領域