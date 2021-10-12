在史無前例派150架軍機大舉侵擾台灣、宣示中共武統台灣的野心後一周，習近平卻在紀念辛亥革命110周年大會上改口，隻字不提武力統一台灣了。讓全世界關注習講話的人頗感驚訝。

習近平曾在2019年《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上說，對台灣 「不承諾放棄使用武力， 保留採取一切必要措施的選項」。這說法跟航母繞台、軍機擾台一樣，都表示武力統台是習近平的優先考量。在10月9日北京舉辦的紀念辛亥革命110周年大會上，習近平雖然說 ：「任何人都不應低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心」，「 我們祖國統一的歷史任務一定要、也一定能夠實現」， 但是他強調：「以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益」，「中國堅持和平統一，一國兩制的基本方針，堅持一個中國原則和九二共識。」 習近平在這裏不提「不承諾放棄武力」，卻改口提和平統一、九二共識，原因何在？

首先，這個大會是一個統戰的大會，旨在拉攏台灣統派和國民黨，故暫時把暴力威懾隱藏起來。國民黨認為自己是辛亥革命繼承人，但共產黨也認為它是辛亥革命繼承人，在紀念辛亥革命和孫中山上，國共兩黨可以找到共同點。國共已進行過兩次國共合作，現在共產黨極希望進行第三次國共合作，以實現所謂民族復興、祖國統一的大業。故這個統戰大會不同於紀念《告台灣同胞書》大會，它重點在於給國民黨喊話、給統派們糖衣利誘，所以習近平決口不提武力統一了！

其次，在武統台灣前，中共還是希望採取香港模式，兵不血刃地以一國兩制模式徹底地控制台灣。香港模式，就是先以一國兩制為誘餌欺騙港人，過幾年後馬上背棄承諾、制定實施國安法，將一國兩制變為一國一制。中共想步香港後塵，聯合台灣統派簽署一國兩制協議，將台灣變成特別行政區，然後假以時日，修憲變法，徹底地控制台灣。此模式成本最低、國際社會阻力也小，是習近平朝思暮想的如意算盤。要讓台灣復製香港，最關鍵是培植台灣的統派、打擊獨派。故在這次紀念辛亥大會上，習近平對所謂的台獨勢力聲色俱厲、大肆撻伐，說 「台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患」 ，「分裂國家的人從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判」。習近平以反對台獨給統派拋橄欖枝，並希望統派能夠與中共互動，實現兩岸和平統一。在此企圖下，習當然不願提所謂的武統台灣了。

暫時收斂 不改戰狼本質

最後，美日等國最近對中共軍機擾台、武統台灣的野心進行了警告和抵制，習近平也有所收斂。自拜登總統上台後，提升了四方會談規格，最近四國首腦聚首白宮，商議的大事之一就是防止中共武力攻台。美英澳最近又成立了AUKUS鐵三角軍事組織，除了對付中共全面侵占南海外，最重要的就是阻止中共武力攻台。四方會談中的日本一直對中國稱「台灣有事，日本就有事」日本新任首相岸田文雄在大選時認為台灣是主權國家，日本要關注台灣局勢。當選後，他與習近平通話中再次提到台灣，希望中國不要在台海製造事端。中共150架軍機擾台後，白宮國安顧問沙利文即跟楊潔篪在瑞士會談，其中就台灣問題進行了激烈的交鋒。白宮希望中共不能有武力改變台海現狀的企圖和行動，否則局勢會難以收拾。

另外，拜登在接受媒體採訪時說，9月9日與習近平通話時兩人確認遵守台灣協議，他認為習不該有台灣協議之外的行動。何謂台灣協議，眾說紛紜。台灣統派認為就是強調一個中國的三個聯合公報。但是第二天，白宮發言人莎琪就說，這個台灣協議指的是台灣關係法（Taiwan Relations Act）。這下狠狠地打了台灣統派的臉。而台灣關係法的核心，一是要維持兩岸軍力的平衡，而是兩岸都不能片面改變現狀。拜登再提習近平對不改變現狀的承諾，實際上就是警告習近平切勿背信棄義。美國主導的這些國際壓力，讓習近平如芒刺背，一時不敢輕舉妄動。

總之，基於以上三大原因，習近平在這次萬眾矚目的大會上，顯然變慫了，不提武統了。而那些小粉紅和戰狼們，沒有聽到他們想聽的叫囂而很是失望。不過，習近平只是暫時的收斂，他是改不了戰狼的本質的，一旦時機來臨，他會馬上露出武統台灣的猙獰面目。

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