聖誕節過後，已經陰雨了好一陣子的天空，徒然放晴，氣溫也一下子上昇到攝氏二十二度，令人感到溫暖舒適，天地一片祥和。這片土地，真的是神特別賜福的國度。或許是救世主誕生帶來的好預兆吧。我寧可這樣相信。世界不太平，台灣也無法置身事外。

再過幾天，我們即將告別烏煙瘴氣的2020年，邁入不可預測的2021年。禍害全世界的中共肺炎，不但沒有被遏止，最近反而重新在中國散播開來。更糟糕的消息是，英國發現武漢肺炎變種的病毒株。這種病毒比原來的病毒的傳染力還要強百分之七十。英國全國進入鎖國狀態，連郵件都禁止進入。更令人吃驚的消息是，聽說在英國發現變種病毒之前，地處歐陸的德國已經有這種病毒被發現。要是本來的病毒方興未艾，現在又加上更厲害的變種病毒，那到底會造成甚麼樣的結果，實在令人不敢想像。

自由世界領頭羊的美國，本來應該在11月4日落幕的總統大選，因為拜登大量舞弊，不但眾多選民不接受拜登勝選的結果，川普當然更加無法接受。他昨天發表重要談話，指出在11月3日深夜開票結束前，他在六個搖擺州都以幾萬到七十萬票領先拜登，那是一種不可能一夕翻盤的壓倒性勝利。怎料才過幾個小時，11月4日早上，卻宣布拜登贏得選舉。越來越多的證人和證據，證明大量作票是有憑有據的指控。但是司法反而變成犯罪者的保護傘。另一方面，受到中共收買或利益共同的政客、媒體、國會議員等所謂的深層政府，以及一些雖然不能證明受到收買，卻受到中共長期注射思想毒素的人，成為幫兇而不自知。這不一定是因為內心的黑暗，卻一定是人性的弱點造成的。所以美國不但受到中共肺炎病毒的攻擊，還受到中共思想病毒長期的毒害。這就是為什麼拜登那麼明顯的舞弊，卻有那麼多人看不到、聽不見、甚至不願正視舞弊的真相。這難道不是比中共肺炎更厲害的思想病毒嗎。

美式民主面臨挑戰

現在全世界都在看，美國這個民主國家，如何應對這一次史無前例的選舉舞弊，和人民道德的墮落。如果靠這樣的舞弊可以當選美國總統，那麼美國就會成為全世界的笑柄。而民主制度將會被專制獨裁的中共所鄙夷恥笑。這無疑將助長中共對中國人民的專制和獨裁。因此拜登傾中還不是最大的災難。民主制度的崩壞，和真理的潰敗，這才是美國價值全面崩潰的危機。

現在大多數人都矚目2021年1月6日，參院議長彭斯法定主持的選票審議，會不會對拜登舞弊贏得選舉的結果加以否決。甚至還有人懷疑彭斯會不會在最後關頭，背叛川普。但是彭斯自己身為副總統候選人。這樣的懷疑似乎也太脫離現實了。相信這只是過度憂慮所造成的杯弓蛇影的疑懼。

作為美國盟友的台灣，我們所在意的，應該不只是川普護台或拜登傾中對台灣的影響，而是美國真理信念和民主制度的堅守。希望2021開年，美國能衝破黑暗，迎向光明。相信這也是全世界民主國家共同的期盼。讓我們一起祈禱，真理勝利！民主萬歲！



作者：作為美國盟友的台灣，我們所在意的，應該不只是川普護台或拜登傾中對台灣的影響，而是美國真理信念和民主制度的堅守。希望2021開年，美國能衝破黑暗，迎向光明。示意圖／Pixabay，民報合成