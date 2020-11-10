也許這是諸事不祥的庚子年裡最令人慶幸開心的日子，11月7日，美國選舉結束後的第四天，結果顯示出美國的民主制度畢竟有強勁的生命力，民主黨拜登和他的副手哈里斯（賀錦麗）終於贏得大選。這是一場十分艱難的選舉，且不說兩位候選人的實力相當，競爭激烈，雙方的選民更是都投入了高度的激情，手中持有的真可算是「神聖的一票。」美國的投票和計票方式實在令人歎為觀止，不敢恭維，許多地方人們需要排隊幾個小時，也許是新冠病毒使然，這種投票困難的程度，在落後的第三世界國家都不多見。還有計票、監票的方式也不理想，使得願賭不服輸的川普，一再藉機破壞選舉過程，煽動他的支持者去鬧場。很難想像一位在職總統如此挑撥離間社會的族群，暗示暴力，以此來達到他想繼續執政的目的。

加冕自己，皇帝新衣難遮醜

由於川普在選舉第二天（4日），計票結果遠未出現時，就宣佈自己勝選，他加冕了自己，穿上皇帝的新衣，並要求停止計票，毫無依據地指控點票有舞弊現象，還鼓勵川粉們要保護「勝利果實」，難怪就有人持槍去點票場所鬧場，所幸沒有鬧出暴力行動。當一天天局勢愈來愈明顯，他居於劣勢時，他就發動法律攻勢，讓律師們緊急投訴，要求停止計票，並進行重新驗票。此招也依然碰壁。

美國和世界的媒體都非常謹慎收斂，其實在6日時，拜登的優勢已經相當明晰了，連親川普的福克斯電視都播出拜登的選舉人票超過了必要的270大關，達到273，應是贏家，結果引來川普的抗議爭吵。一直被川普打壓嘲笑的CNN，在6日當天還是保守地報出拜登只有253票，直到次日，賓州的20票確保是落入民主黨囊中，CNN和英國的BBC才正式宣佈拜登是贏家。

新總統要彌合傷口撫慰人心

拜登在7日晚間發表勝選演說時，向對方伸出橄欖枝，向反對他的選民表示理解他們的失望，因為他自己也輸過幾次。他保證，自己是合眾美國的總統，我們曾經是對手，但不是敵人，現在是放下一切成見、分歧、敵意的時刻，大家要團結合作，和平地面對當前的困難，他將帶領國家走出困境，也走向世界，他要重建美國的靈魂。拜登深切地認識到美國社會被仇恨、猜疑、憤怒畫上了無數傷痕，堆砌了許多鴻溝，他要彌合這裂痕，撫慰受傷的心靈。他的言語充滿善意、理解，也表現了理性與決心。他的副手夥伴哈里斯，一位印度、牙買加的移民後裔，是極具魅力、才思敏捷、口才極佳的女政治家，美國史上首位被選出的女性副總統。我們可以相信，拜登／哈里斯的團隊明白他們接下的是個爛攤子，早就已經部署了接任以後，重整美國社會，再次返回國際社會的藍圖。



拜登在7日晚間發表勝選演說時表示，現在是放下一切成見、分歧、敵意的時刻，大家要團結合作，和平地面對當前的困難，他將帶領國家走出困境，也走向世界，他要重建美國的靈魂。 圖／擷自PBS News hour

期待新人新政，祝賀紛至沓來

世界各國的元首如加拿大、德國、法國、丹麥、西班牙、澳洲、紐西蘭，日本韓國等都紛紛祝賀，表示期待著跟美國聯手合作。特別是拜登先輩的母國愛爾蘭和哈里斯的半個母國印度，都發來衷心的祝福。連懷著忐忑之心的英國首相強生也強顏歡笑地道賀，心中有點遺憾的以色列也不落後，發出了賀電。台灣蔡英文總統曾抱有川普幻想，不過也很機靈地在推特上「回復」拜登一月間祝賀她當選台灣總統的推文，恭喜拜登和哈里斯當選美國正副總統。唯一尷尬的是第一夫人梅拉妮雅的母國斯洛文尼亞，該國元首在川普4日加冕稱王之時，就急忙發出賀電，如今臉都不知往哪裡放。

中俄咋地尚未吱聲

大家很關注中國和俄國的態度，到今日（9日）習近平和普京的祝賀都千呼萬喚不出來，一直未公開表態，這是怎麼啦？還有伊朗，也不吱聲，人家新科總統話都已經說到點子上了，重啓談判，和平共處的精神是民主黨建制派的政治風格，即便不是夥伴關係，也不至於像川普那樣四面樹敵， 孤立美國，自絕於盟友和自由世界，哪怕跟對手也是暗中鬥智，表面和氣的。老狐狸普丁在10月下旬，還暗示俄中有結成軍事聯盟的可能，只是暫時還無必要。中方也笑臉相迎，外交部說：「中俄友好沒有止境，合作沒有禁區」。這一個（中）半（俄）倆獨裁國家，已於2019年6月建立了「新時期的戰略夥伴關係」，雙方定期舉辦聯合軍演，進行戰略和核武技術的合作。那麼普丁和習近平同時「失語」，是否釋放出一種信號：我們穩坐泰山，球在你美國一邊。普京手裡有川普的把柄，即便後者下台，美國也不想前任總統太丟面子，喪失國格。習近平原希望川普再繼續倒騰4年，把美國弄到萬劫不復，中國就真正可能「崛起」，在國際上跟美國較量了。現今出來一個穩重的老牌政治家拜登，亂局要收場了，他似乎悶悶不樂。雖如此，遲來的祝賀也還是祝賀，再等等吧。

2018年9月習近平與普丁（右）。圖／取自President of Russia

拜登對中對台將採取穩重持平的態度

目前看來，拜登似乎有意和中國恢復較為穩定平和的關係，不會在關稅問題和武漢病毒上繼續執意頂牛，然而在地緣政治、商貿和科技競爭上，他可能會蕭規曹隨，繼續抵制抗衡北京，在華為5G的問題上，因涉及國家安全，他大約也不會讓步，只是在言詞和做派上會採取文明的外交手法，不會當面撕破臉。但對於俄國，他的態度強硬，意欲跟歐盟重修舊好，聯合抵制俄國勢力的擴張。至於對台灣，他也會十分謹慎，想來一時不會再有高級官員訪台，也不會再層層加碼，賣昂貴更強的武器給台灣。這樣台海局勢可能會降溫，台灣也不必血拼出高價買武器。據台灣中央社的一篇報導裡說，拜登以往多次重申信守台灣關係法，他也反對中國動武。他認為單靠武器數量再多都無法確保台灣安全，他表示，台灣的安全是來自民主的治理模式，台灣應與中國增加經濟、文化與政治的往來。2001年拜登擔任參議院外交委員會主席，即到台灣訪問，並與陳水扁總統會面。蔡英文今年連任時，拜登也透過推特表達祝賀。總之，拜登的對中對台政策會比較穩健而有持續性，跟民主台灣有共同理念的美國，會極力維持平衡，不讓台灣涉險。

填補川普拉開的退群黑洞

川普治國四年，將美國社會撕裂，推入萬丈深淵，國內最為緊迫的問題比比皆是：新冠瘟疫感染及死亡人數還在上漲；經濟大滑坡，失業人數飆升；種族主義在割裂社會；氣候暖化、污染嚴重的後果顯現，加州連綿的大火是明證。這些都是川普團隊必須立即著手解決的問題，特別是新冠病毒的肆虐，必須儘快遏制住，之後才能逐步解決經濟和社會問題。在國際上，世界多數國家都伸出雙手，迎接美國的新總統，不論是歐盟諸國，還是亞太地區的盟國，大家期盼美國步入正常軌道，返回國際社會。這些年來，川普退離的組織及協議超過十個， 2017年有：經濟上遏制中國的「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議」（TPP）、改善全球氣候環境的「巴黎協議」、美國欠了很多錢的「聯合國教科文組織」、把難民推給歐洲，美國不奉陪的「全球移民協議」；2018年：退出「伊朗核協議」威脅了歐洲的安全、「聯合國人權理事會」礙了川普的眼、退出「維也納外交關係公約」川普很得意，覺得不再受國際公約的約束、有將近150年歷史的「萬國郵政聯盟」也被川普唾棄了；2019年：聯合國「武器貿易協定」讓他覺得損害美國人的「持槍權」，退啦；2020年最大的動作是退出「世界衛生組織」，還有一個「開放空天條約」也甩掉了，川普不到四年功夫退掉的國際組織，兩隻手十個指頭都數不過來，其造成的惡劣後果更是無從估計，美國的國際信譽一落千丈。

川普的「美國第一」製造出來許多假想敵，但是民主國家都對他容忍，等待他下台後，還是願意唯美國馬首是瞻。正如冰島的女總理在選舉結果出來之後所說：「我們期待美國的領導」，各國元首都不約而同地說，我們期待同美國合作！這是人們對民主制度的認同和尊重，美國這四年出了岔子和異狀，民主制度的機制還是能起到制約作用，等危機過後，逐漸恢復秩序，補救一時的過失和造成的傷害。人們相信拜登能逐步做到，雖然共和黨甚至川普還會發揮「掣肘」作用，但願拜登能有魄力，能耐心而有毅力地克服障礙。



川普團隊。圖／擷自白宮flickr

白宮曾是罪犯川普的保護傘

最後再談談川普，他不惜破壞民主制度的規則，誓死要保住白宮主人的位子，倒也並不僅僅是他的野心、虛榮心作祟，這裡面還有另外一個最重要的原因：他貪得無厭的商人本能，犯下無數的罪，欠下無數的債，而當總統有豁免權，一旦沒了這個護身符，等待他的是三十多起官司，主要的控罪是：詐騙、偷稅漏稅、洗錢、挪用捐款、賴帳、性侵。其中令他傷腦筋的是曼哈頓檢察院起訴他的川普組織，有銀行詐騙、保險詐騙、漏稅、財務報告作弊等等罪名。檢察院還要求查看他之前八年的報稅紀錄，這些記錄他至今都不肯交出來，也以總統的身分為由，拒絕接受傳票。根據《紐約時報》的調查，他以往那些年，只交了750美元的稅，顯然他有嚴重的犯法行為，才拒不交出材料。川普欠了一屁股債，這裡幾百萬，那裡幾百萬，據《金融時報》的報導，川普房地產企業就背負了9億的債務，最高的債權人是德意志銀行，他欠下了3億美元的債。這樣看來，讓他每年繳750美元的稅還委屈了他這個窮人。

關於性侵，一位名叫Summer Zervos的女孩，曾作為實習生參與他的真人秀電視節目，指出他於2017年對她性侵。另外一名記者珍。卡洛（Jean Carroll）控告他於90年代曾經強姦過她。這些案子都因他的總統地位，而被硬壓下去。當然最讓他吃不了兜著走的是當年的「通俄門」案子，至今還是謎團未解。難怪民主黨黨鞭佩羅西說，川普走出白宮，就要走進監獄。然而竟有七千萬美國人投票給這樣一個無賴兼罪犯，也算是奇幻人間的超現實現象了。專家們無論怎樣解釋，都無法自圓其說，他的「魅力」是怎樣迷惑了這許多芸芸眾生。