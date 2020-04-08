陳建仁副總統今（8）日上午以視訊方式接受「英國廣播公司」（BBC）「Newsday」節目專訪，分享台灣防治武漢肺炎疫情經驗，主持人詢問，台灣對於疫情的處理似乎「出奇得好」，其他國家可從台灣防疫作法中學到什麼？陳建仁表示，迅速採取行動非常重要。

主持人專訪時表示，當許多國家還在竭力遏制武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情時，台灣雖然緊鄰引爆疫情的中國，卻成功控制了疫情。在2019年12月31日，台灣就開始實施武漢直航入境班機登機檢疫作業，檢查是否有發燒和肺炎的症狀。政府並旋即於1月20日啟動了中央流行疫情指揮中心，直接協調各部會的防疫作業，並監督重要措施，包括邊境管制、打擊假訊息及提供企業財務紓困。

主持人介紹陳建仁是台灣副總統，也是流行病學專家，在這次抗疫中扮演重要角色，備受肯定，他詢問，台灣對於疫情的處理似乎出奇得好，其他國家可從台灣防疫作法中學到什麼？

陳建仁首先祝英國首相強森早日康復，英國人民平安順遂，接著說，台灣的情況還不錯，截至4月7日止，有376個確診病例，包括5個死亡案例，其中大部分為境外移入，所以迅速採取行動非常重要，我們採取了許多抗疫的措施，蔡英文總統召開了國安高層會議協調整合各部會，包括迅速發布旅遊疫情警示、優化邊境檢疫、加強14天居家檢疫、升級傳染病醫療體系並提供適當個人防護裝備與其他醫材、以及推廣衛生教育和溝通，還有，很重要的就是加速快篩試劑及疫苗的研發。

至於台灣從過去的疫情中學到了什麼？陳建仁指出，從過去的疫情中，我們了解迅速反應非常重要。因此，台灣防疫體系基本上是建立在「審慎以對」、「迅速應變」及「超前部署」等幾個概念上。上次SARS疫情過後，我們全盤檢視並修訂《傳染病防治法》，建立傳染病防治指揮系統，強化邊境檢疫量能，建立多元傳染病監視系統，加強人口密集機構之症狀監視，落實院內感染管制措施，訂定新興傳染病因應計畫並加強實施演練。

他說，台灣也建立參考實驗室並精進傳染病檢驗技術與量能，建置「感染症防治醫療網」，以及建立「中央流行疫情指揮中心」啟動機制。「審慎以對」、「迅速應變」及「超前部署」至關重要，能有效抗疫。

陳建仁提到，在各國急需協助的此刻，基於人道考量，台灣絕對不能袖手旁觀。台灣正積極加強與各國的防疫合作，並願意在口罩、藥物及技術等三項目，對國際社會提供協助。台灣也承諾捐贈1,000萬片口罩，支援包括英國在內疫情嚴重國家的醫療人員，正積極協助英國政府自台灣採購重要防疫物資，保護在前線的英國醫護和人民。美國與台灣已公開簽署一份合作文件，也希望與英國一起合作抗疫來保護世界各地的人民。