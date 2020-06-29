圖為6月21日太極門弟子到新竹執行署要求政府退回1992年度錯誤稅單的強制執行，還他們一個清靜的練功地。圖／擷自Global People Daily News臉書

6月29日CTWANT刊載追稅大戰1、2、3、4四篇文章。其中第1篇〈追稅大戰1／太極門掌門欠7600萬拖13年 國家隊放話半年拿到手〉一文提到：檢方起訴時認為洪石和涉嫌逃漏稅，故意將學費改為拜師禮金（敬師禮）、紅包、束脩、功德金等名目，並說沒有固定收費，由學員於拜師時遵古禮隨意包個紅包，以非法逃漏數億元稅捐。但法院最後認定，弟子給洪的錢是學費、場地費，但洪並未故意以不正方法逃漏稅，判決詐欺及逃漏稅都無罪。

第2篇〈追稅大戰2／被查封53筆土地 討不到錢法務部全得打報告交代〉一文提到：本刊調查，最高法院在2007年7月就判決太極門掌門洪石和等人所涉詐欺、逃漏稅等罪嫌統統無罪。其中逃漏稅部分，法院認定，太極門弟子繳納給洪的錢是場地費和學費，並不是贈與。但逃漏稅必須要有故意以不正方法漏報才構成刑責，法院認定洪石和並沒有故意漏報，只是一直認為這些款項無須課稅才消極未申報。

前述有關最高法院2007年7月判決，法院認定太極門弟子繳納給洪的錢是場地費和學費，並不是贈與等所述，根本與事實不符，有澄清事實真相之必要，以正視聽。否則，該文論點變成支持行政執行署，濫用公權力來迫害人權，不符法治國原則，此為文明國家所不許。

經查，太極門刑案，2007年7月13日刑事三審判決確定無罪無稅，並認定「弟子贈與掌門人之敬師禮，既屬贈與性質，依所得稅法第4條第17款屬免稅所得」；「弟子間需要而統一購買練功服等代辦品，由師兄姊代辦，並非營利販售。」與掌門人夫婦無關，無任何課稅問題。

據了解，行政院為終結冤案召開跨部會議：2011年12月9日行政院跨部會議，決議由台北國稅局公告2個月，公開調查太極門弟子給付掌門人敬師禮性質，調查結果如為贈與，則依法終結冤案。調查結果7401份證據100%證明弟子的贈師禮為贈與，與最高法院三審確定無罪無稅判決一致。

再者，《一個人值多少錢 誰是現代奴隸？捍衛權利的基本知識》中譯本（2017年5月出版），楊翠教授在專文導讀〈為啟程者引路〉指出，對人權進行制度性剝奪的通常是國家。因此，當國家成為人權的迫害者，「每個公民都可以起來反抗。」

太極門弟子為了冤案奮戰了24年，係本著前述「人權高於國家」的理念，對抗起訴違法、不公的刑事案，經過10年多的奮戰得到平反。而由刑案衍生的稅務案件，迄今仍無法完全解決，引人遺憾。

我們發現，1991〜1996年的6個年度，1991、1993〜1996年度沒有課稅問題，而1992年度有課稅問題，其理安在？如此在文明法治國家不是「禮教吃人」而是「法律吃人」，非常荒謬，徒呼奈何！