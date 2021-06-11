立法院是國家的立法機關，三讀通過的法案，經總統公佈後施行，就是國家的法律。通過之前，稱為法案。法案之所以能三讀通過，必須是參與的大家，坐下來協商，取得共識，此即「政黨協商」的意涵。

委員+助理群+協商室，就是最基本的場景。

建銘從第二屆開始進入立法院，迄今近30年。位於「青島東路3號」的國會辦公室，每間協商室內，書與花的擺置，散發著静穆禪風的氛圍。尤其，多年來的人進人出，喬來喬去的揚、抑、挫、頓，所積累的萃聚人文，默然雍容的氤氲，有孚儼然……。（儼然：入門不敢講肖話之意。）

野薑花，濃郁的香氣漫迷於協商斗室的書櫃間，散發著「書與香」。渲染著建銘與助理群們，面對法案協商過程中，可能的變數及因應，在此演練，反覆推敲熬夜的經常……。

蔣念祖，是助理群之一，為法案室主任，23年來，任何法案協商的議決，均可窺見其正義感與政治敏感度修辭的隱約。

2015年，她彙整了社會期待久久的7個立法成功的故事，寫了一本書，書名為《立法其實很專業》，娓娓數說著立法過程，鮮為人知的另面。

助理肯寫書、敢出書，當然是與老闆及同事間，整體團隊運作契合之相濡以沫……。

「書」，是專業與周延的工具。

「香」，是協商圓滿的共識。

朝野協商其難度之是否能克服的竅門，是團隊默契運作的極至。之有時是總召的機鋒任運，有時是與助理群們，臨場適時機變默合的眼神…。

易經第13卦〈同人〉卦，談的是認同。為了要在各黨派各有立場之間，找到共識，是以必須「朝野協商」。

〈同人〉卦卦辭：「同人于野，亨，利涉大川，利君子貞。」

同人，是主動詞；野，是地廣人稀的地方，意即伸出友誼之手，五湖四海皆兄弟，「與人同者，物必歸焉」。

協商過程中，主事者是九五爻，九五是君位，也就是黨團總召。

九五爻爻辭曰：「同人，先號咷而後笑，大師克相遇。」

「先號咷」，是指協商過程中跌宕的爭議與堅持。

「後笑」，是指協商之後，不滿意但可接受的法案。

「大師」，即是師出有名。法案版本的意旨，合乎社會需求的公義性。

「相遇」，是偶遇，是不期而遇。法案協商之是否順利？有時是取決於社會突發事件的偶然，有時是同時如廁，久站尿不出時的貼心互語。其稍縱即逝的機會，即是念袓所寫的「彈性談判策略」是也。

孔子〈繫辭傳〉對〈同人〉卦九五爻還做了特別發揮，子曰：

「君子之道，或出或處，或默或語，二人同心，其利斷金，同心之言，其臭如蘭。」

「出」，是抛議題，扛責任。

「處」，是守住原則，細節可以變動的讓步。

協商過程中，之有時保持沉默，運用大環境氛圍的共識妥協；之有時耳邊互吐幾句貼心語…...等，均須團隊們心同契合的力量，才能斬斷所有的阻礙，衍生出折衷共識的法案。

團隊的契合無間，就如同王者之香蘭花一樣，品味高潔，芳香共享(臭=嗅，味道的意思)。

相逢自是有緣 真誠才會永遠

建銘對助理如待家人，他說：「相逢自是有緣，真誠才會永遠！」，助理群們之先來後到，其歷練也有15～20年以上，是以柯辦被外界號稱為「百年專業團隊」，也是立法院學歷最高的國會辦公室。

建銘對助理們的要求及期許，更見他的溫馨……。

2008年第7屆立法院，民進黨只拿27席，身為總召的建銘，自願到最泠門的「司法及法制委員會」。被派去旁聽的蔣念祖，在第一次旁聽完委員會開會之後，回來跟建銘吐悶：

「老闆，我都聽不懂耶!」

「不懂？那妳就去進修吧!」

就這樣，東海大學政治系畢業的她，只好報考輔仁大學學士後法律系，一路進修拿到政大法律學博士學位。

【「凡事要先講求專業，再談立法策略。」

「每一個法案的發言或決定，都代表著民進黨的立場。」

「嚴格要求自己嫻熟相關法案的內容。」】念袓書上如是寫著她的老闆。

緊接著：

【「每每看似『老神在在』指揮若定地縱橫在法案審議或朝野協商現場，與行政部門或在野陣營對桌廝殺，其自信並非來自於他執政黨黨鞭權力，而是他向來秉持專業問政的精神，嚴格要求自己嫻熟相關法案的内容。」

「一次討論會不够，再開幾次都可以，一直到討論完全毫無疑問為止。」

「之後還會繼續留在辧公室準備，思索著明天該如何應戰。他常常不回家，就直接睡在辦公室，隔天一大早，必定再跟助理做最後確認，才會步入法案審議或協商會場。」】

能立委連任28年，又能連任民進黨黨團總召21年的建銘，自有他自身的堅持，及待人處事的謙和與周延…。

「百花叢裡過，片葉不沾身」是他信仰虔誠的感性。

「理無礙，事無礙，理事無礙，事事無礙。」是他學醫處事的理性。

易經〈謙〉卦，初爻〈小象傳〉曰：

「謙謙君子，卑以自牧也。」

牧，就是修養。肯把自己擺在最卑微的位置，又肯傾聽又願理解對方的訴求，其低調與人交心的起手式，更是源自於他是「神明飼大漢!」的心念如一。

彈性談判策略促成法案通過

「彈性談判策略的運作，是促成法案通過的最後關鍵」，念祖如是說。

「彈性」，意指有它的伸缩性，可隨機調整。主事者融合的雅量及重然諾、吸土氣的〈暫節〉氣，更是最後的一脚臨門。

面對協商對象的訴求，建銘有它切入方向的邏輯哲思，其大致可分為黨内共識與外部協商，兩大方向：

（一）黨內共識：

不必諱言，民進黨是抗爭起家的政黨。鬥，是黨人血液裡的基因。就如〈水滸傳〉108條個個都是好漢，誰也不服誰。建銘引「莊子·達生第十九」紀渻子養鬥雞的哲理，缓漸→說服→磨合，取得同志們的認同：

【紀渻子為王養鬥雞。十日而問：「雞己乎？」曰：「未也。方虚憍而恃氣。」十日又問，曰：「未也。猶應嚮景。」十日又問，曰：「未也。猶疾視而盛氣。」十日又問，曰：「幾矣!雞雖有鳴者，已無變矣。望之似木雞矣，其德全，異雞無感應者，反走矣。】

協商過程無強勢之心，則無所不勝，是建銘身為總召的一貫堅持。

（二）外部協商：

反對黨或公民團體立場與政府部門間差異過大，毫無轉圜餘地時，建銘就莊子「庖丁解牛」〉的哲思，循提案者的軟處著力，漸次化解：

「依乎天理，批大郤，導大窾，因其固然。技經肯綮之未嘗，而況大軱乎!」

「天理」，是牛體的自然結構，也就是法案的正當性。

「郤」及「窾」，均是筋骨間的空隙。

「肯綮」，是筋骨肉相連的部位。

「大軱」，是大骨。



意即協商過程中，不去碰硬、循人性內心深處的「幽微」逐一化解，共體認同。

也就是說，在確保法案意旨不變的原則下，不正面衝突，静聽理解對方的訴求，轉圜處理各需，此即：

「彼節者有間，而刀刃者無厚，以無厚入有間，恢恢乎其於游刃必有餘地矣!」



刀之厚薄與縫隙切入的拿捏，是建銘團隊專業及巧心的揮灑。

恢恢乎，就是總召的「老神在在!」。

念袓出書，建銘給予相當的肯定：

【所謂「氣度決定高度，高度決定深度」念祖願意在這台灣社會迫切轉型正義的大時代來臨之時，將立法成功的故事留下歷史見證……。

更希望這本書可以帶给了解立法院運作的人一些回味與反思，也希望可以给不了解立法院運作的人一些指引和助力，更希望各政黨能藉此深切反省，如何善盡職責，以重塑國會新文化。】

身為人妻、人母的念祖，父母均來自浙江。外省第二代的她，生於雲林北港、長於雲林北港，生命中的精華歲月，却又工作於綠營。這不是巧合，是移民天命的認同，及與團隊理念共鳴的契合。

這就猶如野薑花，原產於印度、馬來西亞，引進台灣之後，野生馴化於全省低海拔山之澗、水之湄之間，花開自謝，花謝自開。

就在柯辧，助理群們多文化相融的島嶼認同，又聞花香，更見濃郁…。