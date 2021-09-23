中共將進駐澳門博彩業，成立共黨支部，進行監管，六家在香港恆生掛牌的賭場股票重挫。圖為澳門新濠國際所屬的新濠影匯飯店。擷自Pixabay

剛宣佈中國共產黨將進駐澳門博彩業，成立共黨支部，進行監管，9月15日，六家在香港恆生掛牌的賭場股票重挫，監管風暴無疑已經吹到澳門賭場，本來上月還高調慶祝回歸中國好幸福，跟著黨走肯定發財，如今走進墳裡頭，現在澳門親共派徹底涼了。

處理澳門賭場，其實是處理香港地產商外溢的結果，地理上港澳一體，即便澳門回歸後，沒有反中浪潮，乖乖做順民，還是免不了這場清算，香港最大地主李嘉誠早就知道：李嘉誠在97回歸爆發出走潮時，積極喊話，要港人留下來，替出走潮止血，被封為愛國商人，現在李嘉誠跑得快，在小粉紅喊出別讓李嘉誠跑了，就知道中國已經無法久住，老共殺富人搶救共產黨，這天肯定會來臨，從2013年，習近平一上台，李嘉誠就開始賣地，把錢搬到英國，現在，還以為老共不敢動刀搶錢的人，心都涼了，習近平收回香港自由，已經一夜知秋，眼下處理香港地主，能否讓香港房價下跌，是另外一回事，至少可以收攏下層港人的民心，就如同殺馬雲，藉此收買中國底層人心一樣，習近平知道：躺平運動四起，代表底層對現狀不滿，在不滿擴大為革命怒火前，習近平先喊口號安撫窮人，至於窮人是否分到錢，是另一回事。

澳門賭場是澳門生活泉源，也是經濟命脈，賭場有三張主牌和三張副牌營業執照，代表六家賭場：金沙、米高梅、永利、澳門博彩、新濠國際、銀河娛樂，這六張特許營業執照，明年全部到期，其中四家屬於美資，老共要不要發給執照，意謂著：澳門生死大權，掌握在老共手上，每年，澳門人從賭場獲得巨額紅利，這下子要完了，新法律規定：發放紅利權力，也在老共手上，賭場股東或澳門特區政府，沒有權力給澳門人金錢。

揮刀香港澳門 習近平的如意算盤

老共揮刀向澳門的另一個原因，是阻擋資金外跑，港澳特區，長期以來擔任中共富豪貪官洗錢出境管道，而且長期被江派和曾派控制，習近平一直無法染指，藉著殺土豪分財產口號，揮刀香港澳門，剛好一舉兩得。

目前中共嚴格管控外匯下，資金出走只剩三個管道，其一，比特幣交易，如今，虛擬貨幣被中共清掃，四處逃闖，其二是銀樓金主地下匯兌，台商使用最多，數位實施後，這管道也更困難，第三是澳門賭場，金主以現金在賭場換成籌碼，再把籌碼交給第三者，第三者再把籌碼換成現金，由賭場開具贏錢證明，這些洗過的現金，就可以光明進入銀行帳號，中共貪官收取現金賄賂，都經過澳門賭場清洗後出境，這已經是公開秘密，澳門賭場設置VIP帳號，專門提供洗錢出境服務，遊走法律灰色地帶，如今中共強勢監管賭場，能否杜絕資金外逃，大家就拭目以待吧。

習近平拼命在「一帶一路」計劃撒錢，收買窮國家，軍備競賽撒錢更不手軟，現在才吃到窮困滋味，還好，十四億人至少有四億韮菜可以割，割完藝人，再割外商，割完港澳再割台商，台商小心了。