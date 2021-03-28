1940年代以來，以戲劇為表達形式開始在台灣生根。桃園青年像是一顆顆的戲劇種子，沿著社群脈絡開花，展現不同時代的關懷。

假期午後的中壢犀牛劇團排練室，一群高中生融入劇本，沉浸在各自的角色狀態，年輕的嗓音詮釋著代際問題。1940年代的桃園街，也有那麼一群喜愛表演的在地青年，組成「雙葉會」，從業餘到專業，以戲劇演出社會關懷。

桃園首個青年劇團

「人類創作戲劇的衝動是普遍存在的，人們透過模仿、扮演來說故事，表達對人類自身的關注。」國立清華大學台灣文學研究所副教授石婉舜表示，在台灣現代化過程中，以話劇方式演戲，從日治初期就有。職業戲班以外，地方上青年自己組團上演文化劇、青年劇，多帶有寓教於樂的目的。她說，「那個時代教育水準沒有這麼普及，知識分子強調戲劇源於生活，更有超越生活的理想性。透過戲劇，感染觀眾反思生活，重視對大眾的啟蒙。」

石婉舜在研究林摶秋與日治時期的台灣劇場發展過程中，注意到「雙葉會」這個組織，「雙葉會成立初期，林摶秋尚在日本求學，但是每年寒暑假都會返回桃園，與雙葉會的成員共同研究戲劇。」她說明，日治晚期編導《閹雞》締造「新劇運動黎明」的林摶秋，明治大學畢業後加入著名的新宿紅磨坊劇團，是東京首位台灣出身的專業劇作家。求學階段的素人時期，每年寒暑假返回桃園參與雙葉會活動、指導演出，而雙葉會的演出，可看出林摶秋從素人邁向專業的過程。



林摶秋與雙葉會成員合影。圖／擷自臺灣電影數位博物館，典藏者：林嘉義

1943 年，雙葉會第四回公演《阿里山》大受好評。雙葉會的演出在同時代的青年劇團中被譽為全台灣最優秀，載入日本《演劇年鑑》。在教育尚未普及的那個年代，青年藉由戲劇傳達所屬世代的理想性，並且肩負著啟蒙社會大眾的使命感。在時間長河裡，曾經備受矚目的雙葉會已被世人遺忘，而今日的桃園，則有越來越多的在地劇團用心耕耘，像是慢島劇團透過戲劇述說在地故事，或是犀牛劇團的深耕校園，讓年輕世代演出說不出口的心事。



1943 年舞台劇《阿里山》演出一景。圖／擷自臺灣電影數位博物館，典藏者：林嘉義

慢島劇團團長王珂瑤，幼年跟著父母從緬甸移居台灣，落腳中壢平鎮，成長經驗與家族故事成為她的戲劇養分。2008 年，王珂瑤在家鄉成立「慢島劇團」，希望父母可以就近欣賞，也讓桃園年輕朋友知道自己的家鄉，其實有很多精彩的藝文演出。「以前桃園人想要看戲，必須要到台北，我覺得可以1小時以內看到演出，是很幸福的事。」王珂瑤希望透過戲劇，讓生活在台灣的人更懂得愛與包容。「桃園有很多移民，多元族群之間需要互相理解，不要給對方貼標籤。」慢島劇團曾以中壢的鐵工廠為背景，創作、演出關懷移工、藍領與代際關係的喜劇歌舞劇《鐵工廠》，甚至走入街區小走唱。近期大獲好評的《高地來的男人》，則演出被遺忘的孤軍，從滇緬遷徙來台的那些女人和男人的故事。



王傢軍以影像紀錄慢島劇團《高地來的男人》。此劇為實地到緬甸丶泰北丶雲南邊境旅行查訪所創作完成，訴說在地故事。圖／擷自慢島劇團臉書

犀牛劇團原創活動「想演就演戲劇節」則呈現活潑氛圍，不論是共同演出，或是2020年首度以「比賽」形式進行，都讓桃園在地高中、社團有戲劇表演的舞台。犀牛劇團團長王正豪就讀啟英高中時，開啟對戲劇的興趣，在台北的劇團工作後，他回到中壢，因緣際會成為高中社團的戲劇指導老師，與在地表演藝術工作者組成犀牛劇團，耕耘在地青少年戲劇教育與藝術推廣，一晃眼，「想演就演戲劇節」已舉辦12屆。



犀牛劇團一年一度的「想演就演戲劇節」，讓桃園戲劇類社團學生在舞台綻放熱情與執著。圖／擷自犀牛劇團臉書

犀牛劇團給學生自由揮灑空間，王正豪觀察，「以前學生演出的主題，以親情和夢想為主，但是近年來，學生想演出的劇碼經常與社會議題與公民運動有關。」他說，有學生透過戲劇表演在舞台上出櫃，或是演出現實生活開不了口的性侵、憂鬱症等話題，戲劇成為這些壓力的宣洩管道，在教導戲劇表演的過程中，王正豪也扮演陪伴與傾聽的角色，他認為，「對於現在年輕世代，最缺乏的，其實是陪伴。」



在犀牛劇團，喜愛戲劇的一群年輕人，從表演中找到自信與目標。圖／陳培峯

從啟蒙到展現自我

「很多學生畢業後成為上班族，雖然沒有走入專業戲劇領域，但是他們仍然保有對戲劇的熱情，喜歡去劇場看戲，偶爾回到劇團玩票性演出。」王正豪說，興趣相投的一群人聚在一起做喜歡的事情，就是最開心的時刻。石婉舜則指出，「戲劇關注人與人的關係，以體驗促進思考，透過戲劇瞭解生存。現代年輕人從小接觸戲劇活動，更習慣也更喜歡在各種媒介上藉戲劇表現自己。」



犀牛劇團團長王正豪疼惜學生，認為演戲對他們是紓壓管道。圖／陳培峯

戲劇是集體合作行為，透過戲劇活動同理他人，或是察覺與思考社群議題，進而透過戲劇表達對人生和社會的看法，石婉舜說，「戲劇具有公民屬性，現在的戲劇，不一定要進入市場機制，可以是一種工具或遊戲，更可以實現從日治時代以來，知識青年渴望做到的，呈現在地的故事，與公眾互動、和在地產生連結。」



慢島劇團團長王珂瑤將成長經驗，化為戲劇創作的養分。圖／陳培峯

※本文轉載自 《桃園誌》No：69