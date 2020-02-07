國會議員吉姆·班克斯（Jim Banks）表示「如果說從冷戰中得到了什麼教訓，那就是我們之所以取得勝利，是因為我們讓全世界相信，民主優於共產主義專制。」。圖／公有領域，取自維基共享資源

美國35名國會議員周三聯名致信司法部，要求對中國官媒《中國日報》展開調查，稱該刊物違反了美國的《外國代理人登記法》（FARA）。

這些議員們指出，《中國日報》未向司法部報告在2012年前購買廣告的情況；此外，《中國日報》也未提交其「中國觀察」廣告的詳細財務報表。

中共旗下的英文宣傳刊物《中國日報》在1983年註冊為外國代理人。FARA要求外國代理人向司法部提供兩人或兩人以上傳閱」的所有宣傳資料的副本，並每兩年向司法部提交一份詳細的美國境內支出報告。

在過去30年裡，《中國日報》在多家美國主流出版物上購買廣告版面，刊登其「中國觀察」（China Watch）系列文章，這些廣告往往看起來像新聞文章。

「《中國日報》是一個令人厭惡的宣傳工具，被中國共產黨用來掩蓋政權正在進行的暴行，」聯名信發起人、印第安納州共和黨籍眾議員班克斯（Jim Banks）說。「如果說從冷戰中得到了什麼教訓，那就是我們之所以取得勝利，是因為我們讓全世界相信，民主優於共產主義專制。」

這些議員們要求司法部提交對《中國日報》涉嫌違反FARA的經濟和法律後果評估。此外，信中還要求司法部提交一份《中國日報》遵守FARA情況的報告。