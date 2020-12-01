「未來你的大腦將被植入晶片」！輔英科大生技系陳誌偉說：特斯拉創辦人Elon Musk發表鈕扣大的微型大腦生物晶片，點燃了生物醫學發展的新里程。微微笑全國聯播網陳永興「醫生講看覓」專訪陳誌偉教授與談生技大未來。

馬斯克創立的公司Neuralink預計將人腦連接電腦，打造人類長期與人工智慧結合的計畫，目前已經動物模型上植入晶片，最快兩年內在人體上進行測試。陳誌偉說，很多人推崇馬斯克是美國實際生活中的鋼鐵人.....

「生物科技的運用，很神奇」！陳永興舉例如巴金森症，老人行動不方便、僵硬、行動緩慢、手會抖等症狀施以藥物治療，而藥物就是化學療法，因這和腦部多巴胺 （dopamine），影響人體正常動作有關，因此用藥物去控制多巴胺濃度就能改善巴金森症的症狀。但未來如研發成功，如運用物理治療，以晶片進入，而電子就是物理原理，晶片放入腦內釋放電波，就將影響神經系統獲得改善。

陳誌偉成大畢業後，赴美七年在美國東維吉尼亞醫學院取得生物醫學與臨床生化學博士，其在美國所做博士論文所在Jones's Institutes 是美國第一個試管嬰兒成功的機構，當年其發表非常先進的是以生物科技來製作人造 hZP 3 （精子強力膠），以及其生物醫學功用的研究。

陳誌偉成大畢業後，赴美取得生物醫學與臨床生化學博士後返台，先在國立科工館擔任研究員協助王清波創館後，轉入民間先後擔任工總理事長和桐化工集團董事長特助與統一集團規劃生技產品上市後，時任校長張一蕃時期進入輔英服務至今22年。當前校長為顧志遠。

尤值一提的是，陳誌偉目前正在進行一項教育部教學實務研究計畫「綠色科技之創意式教學與競賽式實務學習成效研究」備受肯定。

陳永興「醫生講看覓」專訪輔英生技陳誌偉。上集於11月29日播出。系列影音將在民報陸續刊出；下集將於12月6日(日)上午11點播出，

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