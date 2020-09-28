2018年高醫轉型正義，台灣民主之父李登輝題字「自由大樓」高高掛！2020當前「啟川大樓」復辟！李登輝題字「自由大樓」在無聲無息，不清不楚下已被卸下，不見了。

2018年高醫轉型正義，台灣民主之父李登輝題字「自由大樓」高高掛！2020當前「啟川大樓」復辟！李登輝題字「自由大樓」在無聲無息，不清不楚下已被卸下，不見了。

李登輝不僅是咱國家前元首也備受世界民主國家尊崇。憤怒的高醫校友籲校董與校長說明，是誰指示要卸下李登輝題字「自由大樓」.....

上週高市教育局在高醫大國研中心舉行校長聯席會議，有眼尖的校長在通往國研大樓的自由路上，發現2018年「高醫轉型正義」時期高掛李登輝題字的「自由大樓」現在不見了！換上「啟川大樓」有校長私下和記者說：「啟川復辟」。

高醫轉型正義是近幾年最夯的高教熱議題，尤其南部很多學校都在關注。陳其邁擔任立委時期也曾數度出席力挺高醫轉型正義與學生會等透明革命活動，並在高醫風雨球場舉行的校慶晚宴致詞說，大家都在關注，並曾身穿高醫透明革命戰袍在立法院公開質詢。

記者上網查詢發現《我是高醫人我反對高醫淪為私人產業》粉專在今年6月9日就發表[評論] 沒有「自由」、只剩「啟川」的高醫，大加撻伐！高醫工會理事長吳國揚也在臉書回應批高醫當權者漠視程序正義。惟這一則重要的新聞，卻無媒體報導。

2018年李登輝題字「自由大樓」高高掛！時任高醫大校長劉景寬、附設醫院院長鍾飲文；2020「啟川大樓」復辟！現任校長是鍾育志、附設醫院現在大張旗鼓高掛「中和紀念醫院」院長為甫卸任的新北市長侯友宜兄長侯明鋒。

話說：台灣第一位醫學博士杜聰明創設高醫卻淪為黨國陳啟川家族掌控的故事，在劉景寬校長任內所發表的高醫校史三巨冊，相關資料與證據已非常完整。

2017年10月，高醫全校師生投票、並經過校務會議與院務會議決定，將紀念 #假捐地 #偽創辦人陳啟川 的「啟川大樓」正式更名為「#自由大樓」。

當時發起投票的學生會早已畢業，現在很多都已是高醫校友，當校友發現李登輝題字「自由大樓」當前被卸下，校方甚至被校友舉證「通訊軟體對話」介入校友會改選，校友總會已被有心人操弄的荒腔走板都很憤怒！(待續)