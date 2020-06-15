蔡總統此次大選之蟬聯，謹表恭賀之外，對就職儀式應捨去慣例，以示隨新時代來臨，亦示以新政之端倪，故總統宣示時，應撤去所謂「國父」遺像以及「總理遺囑」，而是面對國民宣示；其理由如下：

一、從台灣人的立場而論「國父」等稱是1945年新佔領體制下，從中國的舶來貨，對台灣之社會與政治無關，亦無貢獻。

二、從中國歷史方面來說：

（一）辛亥革命與孫無關。

（二）孫文的民族主義是「種族主義」，渠是「漢族沙文主義者」，反對五族共和；祇因被推為「臨時大總統」，不得不遵從眾議而一時倡「五族共和」。其後，在黨幹部訓練時，強烈反對「五族共和」、民族平等；唯有漢族可以執政。（此點被蔣介石、毛澤東與習近平等承襲），故不可取。

拋棄黨國思維 改制就職典禮

三、對當前台灣之負面影響：

（一）孫文接受共產第三國際之援助，成立黃埔軍校。

（二）黃埔軍校是國民黨與共產黨共治。共產黨員可以入籍國民黨，即持有雙重黨籍。這就是今天在台灣，中國利用黃埔出身者搞校友會，或拉攏到中國參加慶典等等原因。黃埔出身者又在台倡「國共一家親」、「國軍與共軍都是中國軍」，以瓦解軍心。此等就是軍人藉其資深，在軍中倡「黃埔精神」而不是「鳳山精神」或「台灣軍精神」（台灣軍一詞是有典故的）。總之，基於以上之陳述，如果不從根本著手，棄「孫文主義」，使軍隊完成「國家化」，對台灣這個國家是危險的。

（三）再說黃埔軍校在1924年有第一屆畢業生而成立「教導團」；翌年4月改稱「黨軍」。故目前台灣的軍隊仍有黃埔與國民黨的影子在作祟；國民黨有「黃復興黨部」與軍中「政工」牽掛；他們「不反共」而「反台獨」；實際上骨子裡是「反台灣」而以「反台獨」為藉口；目的在使台灣「去國家化」。

四、蔡總統數年來重視軍隊，固然重要。但軍方與情治單位每逢對敵人的中國，言行遜色，自行轉彎，從電視上便屢見不鮮。其弊已如上述，故希望在國際社會已認同台灣時，適時變革改制。

總之，今為國家長久之計，乘總統就職典禮之機會，不論是明示或暗示「新時代已經來臨」，拋棄中國國民黨一系列殘存的舊體制，故重申就職典禮改制之必要性。但若就職後，議論紛紛。就由學術界來承擔。(2020/05/13)