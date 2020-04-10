中國教育部宣布：「綜合考慮當前新冠肺炎（武漢肺炎）疫情防控及兩岸關係形勢，決定暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作；對已在島內高校就讀並願繼續在台升讀的中生，可依自願原則在島內繼續升讀。當務之急，要解決中生返回台灣高校就讀受阻問題，切實維護他們的正當權益。」

李敖之子李戡透過臉書表示，「對岸教育部還有臉提出保障陸生權益？說斷就斷，打亂他們求學規劃的不是你們？讀理工科的陸生，回大陸求職飽受歧視、冷言冷語、被國企拒於門外，他們的權益被保障了嗎？陸生放假回家，被當地國安單位約去喝茶，詢問在台交友狀況、有沒有受「思想毒害」，把他們當賊防的不是你們？最搞笑的是，台灣還有人以為陸生是「滲透」的一個環節，殊不知大陸還認為他們在台灣被「滲透」勒！」

一個獨派朋友聚會，多人譴責中國的惡毒與落後，尤其是中國人的行為真叫人反胃。一位熱中宗教活動的朋友卻表示，中國政府的行為可議，但不該牽連中國人，他們也是被壓迫的一群。立即有人糾正他的言論，一般極權國家，多數人民與政府的立場是對立的，唯有在台灣問題方面，中國人與中國政府的立場是一致的，甚至於中國的民運人士，未受西方環境薰陶以前，對台灣的態度也與中國政府一樣，主張台灣要接受中國統治。這是很奇特的現象，「民主」與「人權」本來就結合在一起，在中國從事民主運動，卻打壓台灣的人權，真是怪異。

中國人之所以會有異常的行為，是受到統治者的洗腦，統治者為了穩定獨裁政權，會灌輸人民異常的民族意識，讓人民的注意力不會停留在獨裁統治的事實，而其異常的民族意識以「統一台灣」為首，再過來就是「仇日」、「反美」，人民的腦海裡一直思考這方面的議題，忘了真正迫害他們的是中國的獨裁統治者。最可笑的是很多在國外的中國人自己不願意回歸祖國，卻主張台灣要接受中國統治。

李戡很清楚中國的伎倆，知道他們嚴密的控制來台學生的思想，卻忽略掉多數學生本來就存有異常的民族意識，他們站在中國統治者的立場陷害台灣。例如最近就有中國學生以「刀架陳時中脖子上」等留言，恐嚇中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，而其動機卻是「我希望台灣疫情大爆發」，來台灣享受教育資源，卻想辦法陷害台灣，這些人真的是「匪類」。難怪有人懷疑，中國政府想利用台灣人及中國人將病毒帶來台灣，以「病毒」攻台還是比武力攻台輕鬆。

最可議的還是台灣政府，從中國人的表現可以看出多數中國人對台灣的態度是與中國共產黨一致的，他們想盡辦法陷害台灣，而台灣政府卻以納稅義務人的教育經費及社會福利供養中國學生，這種政府不要也罷。